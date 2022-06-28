В Афганистане под прицелом "Талибана"* оказались "заблудшие воины Чингис-хана"

На минувшей неделе движение "Талибан"* срочно перебросило тысячи своих бойцов из различных районов Афганистана в провинцию Сари-пуль, где местные хазарейцы-шииты восстали против кабульской власти.

От афганской столицы автомобильная дорога сюда растягивается на 400 с лишним километров. Эпицентр волнений — уезд Балхаб. В результате конфликта из-за места его начальника всё и началось.

Главный хазарейский талиб Махди Муджахед, бывший руководитель разведки в соседней провинции Бамиан, хотел пролоббировать кандидатуру своего протеже.

С ним категорически не согласились дислоцированные здесь талибы-пуштуны, коих абсолютное большинство в движении "Талибан"*. Очень быстро спорная ситуация переросла в стрельбу на поражение. С обеих сторон не обошлось без жертв.

Махди Муджахед, несмотря на многолетний опыт участия в движении "Талибан"*, не стал тормозить. Он с помощью соплеменников разоружил всех пуштунских оппонентов и выгнал их из уезда, предупредив — больше сюда не соваться. И ещё попросил низложенных талибов передать в Кабул: между движением и ним всё кончено!

При этом, не отвечал на телефонные звонки из Кабула, с посланными оттуда переговорщиками не встретился. На митинге в Балхабе Махди Муджахед заявил, что больше не хочет терпеть унижений со стороны талибской власти и не позволит ей издеваться над многострадальными хазарейцами. Они этого не заслуживают и являются не меньшими мусульманами, чем сами талибы.

Следует напомнить, что шиитское меньшинство (хазарейцев насчитывается не больше 3 миллионов) во все времена находилось на задворках экономической и политической жизни в Афганистане.

Махди Муджахед публично поклялся защищать интересы своих братьев, которых иногда называют "заблудшими воинами Чингис-хана". Причём, относительно достоверности этого исторического определения в мировом научном сообществе нет никаких расхождений. Все маршруты монгольского завоевателя и его орды досконально изучены, в том числе на территории современного Афганистана. Чего, кстати, на скажешь о самих пуштунах.

Здесь есть даже уникальные гипотезы, указывающие на то, что эти племена берут начало от некогда потерянных колен Израиля. Во всяком случае, даже названия племенных конгломераций у пуштунов и ассирийских изгнанников очень похожи.

Словом, с точки зрения исторического бэкграунда нет никаких веских поводов, чтобы между пуштунами и хазарейцами вдруг выросла стена конфронтации. А события в Балхабе имеют свежие прецеденты. Не далее, чем три месяца назад, подобная заваруха была в узбекской провинции Фарьяб, где местные члены движения "Талибан"* пошли против приезжих соратников из Кабула. Там с трудом, но талибам-пуштунам удалось навести порядок.

Однако, их временной слабостью воспользовались сторонники бывшего узбекского генерала Дустума, создав под сурдинку сеть партизанских соединений. К ним присоединились и многие перебежчики-узбеки из числа талибов: племенные инстинкты не перестают работать.

Когда ещё шли боевые действия против ВС США и их афганских союзников, талибы искусно вербовали сторонников среди различных этнических групп. Их пропаганда была на высоте, убеждая всех, что пуштунская толерантность по отношению к братьям по оружию не имеет границ.

"Все мы — пальцы одной руки", — любили повторять идеологи движения "Талибан"*. И эта рука без устали нажимала на курок, приближая желанную победу. Только после неё братская риторика померкла. Ключевые же места в государственной иерархии Исламского Эмирата получили пуштуны. Такая линия продолжается и сейчас.

Что говорить об этнических группах, которые не солидаризировались раньше с талибами-пуштунами и выступили против их военного диктата и политического доминирования. Они просто были объявлены вне закона.

Так произошло в населённой таджиками долине Панджшер, где вооружённые формирования Ахмада Масуда продолжают до сих пор держать оборону. Как будут развиваться события в Сари-пуле, покажет ближайшая неделя. Но уже очевидно, что силовой подход к внутриафганским делам пока преобладает в движении "Талибан"*. А это не сулит ничего хорошего ни талибам, ни Афганистану в целом.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

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