Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Трубин

В Афганистане под прицелом "Талибана"* оказались "заблудшие воины Чингис-хана"

Мир » Азия

На минувшей неделе движение "Талибан"* срочно перебросило тысячи своих бойцов из различных районов Афганистана в провинцию Сари-пуль, где местные хазарейцы-шииты восстали против кабульской власти.

В Афганистане под прицелом "Талибана"* оказались "заблудшие воины Чингис-хана"

От афганской столицы автомобильная дорога сюда растягивается на 400 с лишним километров. Эпицентр волнений — уезд Балхаб. В результате конфликта из-за места его начальника всё и началось.

Главный хазарейский талиб Махди Муджахед, бывший руководитель разведки в соседней провинции Бамиан, хотел пролоббировать кандидатуру своего протеже.

С ним категорически не согласились дислоцированные здесь талибы-пуштуны, коих абсолютное большинство в движении "Талибан"*. Очень быстро спорная ситуация переросла в стрельбу на поражение. С обеих сторон не обошлось без жертв.

Махди Муджахед, несмотря на многолетний опыт участия в движении "Талибан"*, не стал тормозить. Он с помощью соплеменников разоружил всех пуштунских оппонентов и выгнал их из уезда, предупредив — больше сюда не соваться. И ещё попросил низложенных талибов передать в Кабул: между движением и ним всё кончено!

При этом, не отвечал на телефонные звонки из Кабула, с посланными оттуда переговорщиками не встретился. На митинге в Балхабе Махди Муджахед заявил, что больше не хочет терпеть унижений со стороны талибской власти и не позволит ей издеваться над многострадальными хазарейцами. Они этого не заслуживают и являются не меньшими мусульманами, чем сами талибы.

Следует напомнить, что шиитское меньшинство (хазарейцев насчитывается не больше 3 миллионов) во все времена находилось на задворках экономической и политической жизни в Афганистане.

Махди Муджахед публично поклялся защищать интересы своих братьев, которых иногда называют "заблудшими воинами Чингис-хана". Причём, относительно достоверности этого исторического определения в мировом научном сообществе нет никаких расхождений. Все маршруты монгольского завоевателя и его орды досконально изучены, в том числе на территории современного Афганистана. Чего, кстати, на скажешь о самих пуштунах.

Здесь есть даже уникальные гипотезы, указывающие на то, что эти племена берут начало от некогда потерянных колен Израиля. Во всяком случае, даже названия племенных конгломераций у пуштунов и ассирийских изгнанников очень похожи.

Словом, с точки зрения исторического бэкграунда нет никаких веских поводов, чтобы между пуштунами и хазарейцами вдруг выросла стена конфронтации. А события в Балхабе имеют свежие прецеденты. Не далее, чем три месяца назад, подобная заваруха была в узбекской провинции Фарьяб, где местные члены движения "Талибан"* пошли против приезжих соратников из Кабула. Там с трудом, но талибам-пуштунам удалось навести порядок.

Однако, их временной слабостью воспользовались сторонники бывшего узбекского генерала Дустума, создав под сурдинку сеть партизанских соединений. К ним присоединились и многие перебежчики-узбеки из числа талибов: племенные инстинкты не перестают работать.

Когда ещё шли боевые действия против ВС США и их афганских союзников, талибы искусно вербовали сторонников среди различных этнических групп. Их пропаганда была на высоте, убеждая всех, что пуштунская толерантность по отношению к братьям по оружию не имеет границ.

"Все мы — пальцы одной руки", — любили повторять идеологи движения "Талибан"*. И эта рука без устали нажимала на курок, приближая желанную победу. Только после неё братская риторика померкла. Ключевые же места в государственной иерархии Исламского Эмирата получили пуштуны. Такая линия продолжается и сейчас.

Что говорить об этнических группах, которые не солидаризировались раньше с талибами-пуштунами и выступили против их военного диктата и политического доминирования. Они просто были объявлены вне закона.

Так произошло в населённой таджиками долине Панджшер, где вооружённые формирования Ахмада Масуда продолжают до сих пор держать оборону. Как будут развиваться события в Сари-пуле, покажет ближайшая неделя. Но уже очевидно, что силовой подход к внутриафганским делам пока преобладает в движении "Талибан"*. А это не сулит ничего хорошего ни талибам, ни Афганистану в целом.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

За что любят Талибан и ненавидят Америку в Афганистане
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы ислам талибы талибан афганистан
Новости
На россиянку в США напали разъярённые американки: облили водой и избили
DPA: Байден досрочно покинул саммит G7 "из-за плохой погоды"
Песков: боевые действия можно закончить до завтра, был бы дан приказ Зеленского
Экс-депутат Рады ответил на обвинения в предательстве Киева: "Россия — вперёд!"
Бальбек: Зеленский, угрожая Приднестровью, ищет крайнего в своих неудачах
Global Times: НАТО и США исчерпали свои ресурсы в отношении России
Марочко: комплекс HIMARS, из которого ВСУ обстреляли Перевальск, будет уничтожен
Кедми: разгром украинской группировки в Донбассе произойдёт в течение месяца
The American Conservative: поставки оружия Киеву снизили боеспособность США
Ищенко: Украина может вступить в ЕС до сентября 2022 года, "пока они ещё живы"
Популярное
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон

Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.

Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Мир. Новости мира
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Силовые структуры
Сводки украинских СМИ подтверждают массовые потери среди личного состава ВСУ
Любовь Степушова Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить Любовь Степушова Людмила Черткова Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Прибалтика
Литва отменяет блокаду Калининградской области
Силовые структуры
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Экономика и бизнес
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Последние материалы
Экс-депутат Рады ответил на обвинения в предательстве Киева: "Россия — вперёд!"
Бальбек: Зеленский, угрожая Приднестровью, ищет крайнего в своих неудачах
Global Times: НАТО и США исчерпали свои ресурсы в отношении России
Марочко: комплекс HIMARS, из которого ВСУ обстреляли Перевальск, будет уничтожен
Кедми: разгром украинской группировки в Донбассе произойдёт в течение месяца
The American Conservative: поставки оружия Киеву снизили боеспособность США
Ищенко: Украина может вступить в ЕС до сентября 2022 года, "пока они ещё живы"
Рожин: резервисты ВСУ перемалываются силами армии России
Кадыров: в Чечне создан батальон "Запад-Ахмат" из уроженцев республики
Экономисты: дефолт весом в рубль должен войти в историю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников