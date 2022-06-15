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Автор Ирина Гусакова

Newsweek: Зеленский вновь просит оружие, поскольку ВСУ терпит большие потери

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свои потуги разжалобить Запад и неизменно клянчит деньги и оружие. В воскресенье он заявил, что Украине надо больше систем противоракетной обороны, а во вторник опубликовал заявление, которое можно увидеть на официальной странице президента на сайте правительства Украины, в котором отметил, что, несмотря на успехи, его страна нуждается в поставках оружия.

Владимир Зеленский
 

"У нашей страны пока нет систем противоракетной обороны в нужном количестве, но именно наша страна в Европе сейчас больше всего нуждается в таком оружии, — написал Зеленский. — Задержка с его предоставлением не может быть оправдана. Я буду постоянно подчеркивать это в разговорах с нашими партнерами".

Зеленский вновь стал рассказывать байки про то, как страна доблестно сражается за Донбасс, и признался, что армия ВСУ терпит "большие потери в Харьковской области".

Запад делает вид, что поддерживает Украину

Также во вторник Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, призвал западные страны предоставить больше тяжелого вооружения Украине после того, как на пресс-конференции в Гааге на него надавили, сообщает Barron's.

"Мы сделали недостаточно для защиты Украины, для поддержки украинского народа, для поддержки его свободы и суверенитета", — заявил Столтенберг.

Также Зеленский сообщил, что недавно разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которого поблагодарил за оборонную поддержку, которую его страна оказала Украине. Он также отметил разговор с президентом Эквадора Гильермо Лассо, в котором призвал страну продолжать оказывать давление на Россию, пишет Newsweek.

Тема поставок оружия — больная для Украины, поскольку многие страны Европы только на словах поддерживают страну, но по факту не особо стремятся нажить себе врага в лице России.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко уже жаловался на правительство Германии и США, которые, по его словам, слишком вялые в вопросе поставок вооружения на Украину.

"Если они будут дальше нам давать оружие по чайной ложке, затягивать с его предоставлением, то может быть трагедия всемирного масштаба", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

"Немцы, если они хотят отсидеться в тихой гавани, это не получится", — особо отметил пассивность Германии Геращенко.

Видимо, некоторые страны Запада все же понимают, насколько чреваты поставки вооружений киевскому режиму, ведь российская сторона неоднократно заявляла, что снабжение Украины оружием только затягивает вооруженный конфликт и провоцирует дальнейшее кровопролитие. Как заявил 8 апреля посол России в США Анатолий Антонов изданию Newsweek, ведь причиной начала спецоперации стало нежелание Киева остановить геноцид русского населения в Донбассе. Но пока странам Запада приходится делать мину при плохой игре, вроде бы сердцем понимают, на чьей стороне правда, а вот умом пока руководит страх, ведь Большой брат все видит.

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