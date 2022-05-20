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Автор Антон Куликов

Латвия хочет возместить ущерб от "советской оккупации" активами России

Мир

Министр юстиции Латвии Янис Борданс считает, что конфискованные российские активы должна пойти на возмещение ущерба его стране, нанесённого "советской оккупацией". Тем самым, в Риге поставили под сомнения претензии Киева, который требует передать активы России, замороженные в европейских странах и в США.

Латвия хочет возместить ущерб от "советской оккупации" активами России

"В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией. Это тоже возможно", - сказал Борданс в интервью latvieši.com.

Министр напомнил, что ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил об изыскании правовых возможностей для отчуждения и использования замороженных российских активов в интересах Украины.

По словам Яниса Борданса, и Латвия тоже имеет право на эти средства. По его мнению, необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что "экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы" вследствие советской "оккупации".

По сути, министр вновь реанимировал тему, которой не один год. И даже уже не один десяток лет. Практически всё время, прошедшее с развала Советского Союза, власти прибалтийских государств пытаются подвести основу под претензии о выплате компенсации Россией за годы "советской оккупации".

Например, в ноябре 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали  в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о намерении предъявить России как преемнице Советского Союза требование о возмещении ущерба за "советскую оккупацию".

"Непрерывная правопреемственность государств Балтии позволяет выдвигать такое требование. Согласно международному праву, ущерб от оккупации можно востребовать как в виде компенсации материального ущерба, так в виде извинения", - заявил тогда глава эстонского Минюста Урмас Рейнсалу.

В Латвии в 2005 году была создана комиссия, которая занималась подсчётом "ущерба". Работала она до 2009 года, затем финансирование комиссии было прекращено. До 2014 года, когда она возобновила свою деятельность.

В 2016 году в Риге представили сразу несколько книг: 

  • "Латвийская промышленность до и после восстановления независимости", 
  • "Колониальная политика советской империи и колонизация Латвии в 1940-1990 гг", 
  • "Ущерб, причиненный Советским Союзом Балтии".

Так вот, в результате комиссия насчитала ущерба аж на 185 миллиардов евро. Это только экономический "ущерб", плюс еще по несколько десятков миллиардов за демографический и экологический. 

А в Эстонии в своё время предлагали идею, чтобы Россия сдала этой стране в безвозмездное пользование несколько миллионов гектаров лесов. Тоже в качестве компенсации "ущерба". Рачительные люди с хозяйственным подходом.

Теперь вот у властей прибалтийских государств появилась надежда чем-нибудь поживиться. Ну а то, что правовые основания отсутствуют, так кто на это обратит внимание?

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Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия эстония прибалтика
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