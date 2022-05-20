Министр юстиции Латвии Янис Борданс считает, что конфискованные российские активы должна пойти на возмещение ущерба его стране, нанесённого "советской оккупацией". Тем самым, в Риге поставили под сомнения претензии Киева, который требует передать активы России, замороженные в европейских странах и в США.
"В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией. Это тоже возможно", - сказал Борданс в интервью latvieši.com.
Министр напомнил, что ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил об изыскании правовых возможностей для отчуждения и использования замороженных российских активов в интересах Украины.
По словам Яниса Борданса, и Латвия тоже имеет право на эти средства. По его мнению, необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что "экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы" вследствие советской "оккупации".
По сути, министр вновь реанимировал тему, которой не один год. И даже уже не один десяток лет. Практически всё время, прошедшее с развала Советского Союза, власти прибалтийских государств пытаются подвести основу под претензии о выплате компенсации Россией за годы "советской оккупации".
Например, в ноябре 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о намерении предъявить России как преемнице Советского Союза требование о возмещении ущерба за "советскую оккупацию".
"Непрерывная правопреемственность государств Балтии позволяет выдвигать такое требование. Согласно международному праву, ущерб от оккупации можно востребовать как в виде компенсации материального ущерба, так в виде извинения", - заявил тогда глава эстонского Минюста Урмас Рейнсалу.
В Латвии в 2005 году была создана комиссия, которая занималась подсчётом "ущерба". Работала она до 2009 года, затем финансирование комиссии было прекращено. До 2014 года, когда она возобновила свою деятельность.
В 2016 году в Риге представили сразу несколько книг:
Так вот, в результате комиссия насчитала ущерба аж на 185 миллиардов евро. Это только экономический "ущерб", плюс еще по несколько десятков миллиардов за демографический и экологический.
А в Эстонии в своё время предлагали идею, чтобы Россия сдала этой стране в безвозмездное пользование несколько миллионов гектаров лесов. Тоже в качестве компенсации "ущерба". Рачительные люди с хозяйственным подходом.
Теперь вот у властей прибалтийских государств появилась надежда чем-нибудь поживиться. Ну а то, что правовые основания отсутствуют, так кто на это обратит внимание?
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