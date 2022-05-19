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Автор Ирина Гусакова

Gzero Media: "Турция играет жестко с заявками на членство в НАТО, чтобы вновь получить F-16"

Мир

Австралийцы готовятся к выборам в парламент, а Турция угрожает скандинавским государствам – эти два события легли в основу политического калейдоскопа последних дней. Авторы Gzero Media Габриэль Дебински  и Карлос Сантамария проанализировали эти вызовы и сделали неутешительные выводы.

 

политика
 
 

 

Разочарованы ли избиратели в Австралии?

Избиратели в Австралии направятся на избирательные участки в субботу, 21 мая, чтобы решить, оставить ли у власти премьер-министра Скотта Моррисона из коалиции, которая представляет собой союз Либеральной и Национальной партий Австралии,  или передать эстафету Энтони Албанизу из Лейбористской партии. Любой австралиец скажет вам, что ни один кандидат не вызывает особого энтузиазма. Тем не менее кто-то должен победить!

После почти двух лет жестких антиковидных ограничений австралийцы, похоже, готовы к переменам: левый центрист Албаниз лидирует в общенациональных опросах на 2%. Это обнадеживает Скотта, который всего две недели назад отставал на 8 процентных пунктов. Во время предвыборной кампании доминировал вопрос решения экономического кризиса. Хотя безработица в Австралии достигла рекордно низкого уровня, инфляция опережает рост заработной платы. А вот Албаниз недавно допустил серию оплошностей, попав впросак с экономическими показателями, которые, вероятно, способствовали сокращению перевеса.

«Сегодня я совершил ошибку. Я человек. Но когда я совершаю ошибку, то признаюсь в этом и принимаюсь за ее исправление. Я не буду винить кого-то другого, а возьму на себя ответственность. Это то, что делают лидеры», - попытался выкрутиться политик еще в начале апреля, когда на пресс-конференции показал свое незнание уровня безработицы в стране и официальной процентной ставки Резервного банка.

При этом Албаниз все же делал ставку на критике действующей власти, которая привела к росту цен на жизнь и низким зарплатам. По данным соцопроса, около 5-8% избирателей в Австралии все еще не определились. Главная интрига сохраняется - выйдут ли лейбористы на первое место после почти десятилетнего пребывания в оппозиционном правительстве.

Турция играет жестко с заявками северных стран на членство в НАТО

Финляндия и Швеция думали, что вступление в НАТО будет легкой прогулкой, но они столкнулись с серьезным «противником» - Турцией, у которой есть право вето. Анкара требует, чтобы шведы выдали более 30 членов Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией, и сняли эмбарго на поставки оружия Турции из-за ее военной интервенции на севере Сирии. У Турции меньше разногласий с Финляндией, но на всякий случай финны уточнили, что они не будут размещать базы НАТО или ядерные бомбы (правящая партия Швеции соглашается).

"Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций", - сделал свой ход Эрдоган.

Но, возможно, на самом деле турки хотят того, чего скандинавы предложить не могут: чтобы конгресс США снял запрет на продажу Турции истребителей F-16 — расплата за покупку Анкарой российских ракет С-400 вопреки желанию Вашингтона. Оказывается, администрация Байдена хотела сделать именно это до того, как Турция перевернула планы расширения НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знает, как держать союзников в напряжении, и он делает это, когда не может позволить себе драться: его экономика в упадке, поэтому ему нужны друзья для инвестиций в страну.

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Почему ТУРЦИЯ не выйдет из НАТО
Куратор: Любовь Степушова
Темы австралия
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