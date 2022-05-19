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Автор Ольга Лебедева

Вторая часть неонацистского марлезонского балета: истеричная бравада и плач Ярославны

Мир

Позорное фиаско "золотого генофонда Украины" (так президент Зеленский называл бойцов нацбатальона "Азов"*) в мариупольской "Азовстали" вызвало истерику у остающихся на свободе неонацистов.

Вторая часть неонацистского марлезонского балета: истеричная бравада и плач Ярославны

Желая что-то кому-то доказать, они наперебой хвастаются в социальных сетях тем, что убивают инакомыслящих без суда и следствия.

Старт вакханалии дал экс-командир "Азова"* Максим Жорин. Он опубликовал целую подборку фотографий изуродованных тел пропавших в марте в Северодонецке членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — троих мужчин и одной женщины. Показать страшные фото я не могу по этическим соображениям.

А Жорин, сопроводивший "доказательства крутости" нацистов видео с собственным выступлением, крайне доволен и горд:

"Вот как сейчас выглядят "патриоты за жизнь" из Северодонецка, — говорит командир неонацистов, сопровождая пост ухмыляющимися смайликами. — Они исчезли 7 марта, а теперь появились их новые фотографии. Они так выглядят. Я не удивлюсь, если следствие выяснит, что они выстрелили себе в голову — когда поняли, насколько глупы были, когда пошли сотрудничать с Ильёй Кивой, сбежавшим в Москву".

Вот так просто всё у неонацистов: убивают людей без суда и следствия только за то, что они "неправильно" (с точки зрения самих азовцев*) себя ведут. Причём убивают с особой жестокостью и явно наслаждаясь процессом, а потом ещё долго, смакуя подробности, похваляются своей "крутостью".

"Украина — это ИГИЛ*"?

В одном из Telegram-каналов мне встретилось такое определение:

Украина — это даже не средневековье, это ИГИЛ**.

Отчасти согласна. По уровню жестокости между двумя этими "организациями", наверное, можно поставить знак равенства. Но украинские неонацисты, в отличие от игиловцев** — не фанатики. И, как показали события в Мариуполе, вовсе не готовы отдавать свои жизни за идею.

Как только от их собственных шкурок реально начало попахивать жареным, стон поднялся до небес. Кого они, вдруг ставшие бедными и несчастными, только не умоляли о спасении, жалуясь на подступающий голод, отсутствие медикаментов и прочие "неудобства" сидения в подвале.

Куда вдруг делись одухотворённые выражения лиц и пафосные речи? Как-то резко они кончились. И славы героев расхотелось…

Новые стоны полетели в мир

Пока мир наблюдает за тем, как из подвалов "Азовстали" выползают представители "золотого генофонда Украины", начинается вторая часть "марлезонского балета". "Плач Ярославны" полетел по соцсетям из Северодонецка:

  • жена очередного украинского "воина света" из 115 бригады ВСУ слёзно рассказывает о плачевном состоянии подразделения, в котором "бьётся с ворогом" супруг, жалуется, что их "уничтожают и окружают", что много "двухсотых и трёхсотых".

И, конечно же, женщина от имени "хлопцев" просит помощи в эвакуации.

"Ну а как вы хотели?" — отвечают ей комментаторы.

Они хотели чувствовать себя вершителями судеб и повелителями чужих жизней. Хотели вкусно есть и получать удовольствие, измываясь над другими. А не вот это всё…

Как рассказывает военкор Евгений Поддубный, "освобождение Северодонецка пока идёт неплохо":

"Союзные силы ЛНР и интернационал отряда спецназа "Ахмат" смели передовые позиции формирований режима. Парни провели (журналистов) по переднему краю. Видно, что противник отступает, оттягивается в город. Не могут они без мирняка воевать. Совсем не получается по-честному".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Куратор: Любовь Степушова
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