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Автор Кирилл Горшенин

Востоковед: "Никакие меры не закроют Европу от цунами беженцев"

Мир

Почему цена на продовольствие и пшеницу для Ближнего Востока и Африки важнее, чем цена на энергоносители; правда ли, что нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине приведёт к появлению в Европе невиданного количества новых беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, рассказал Pravda.Ru независимый эксперт Дмитрий Нерсесов.

Востоковед: "Никакие меры не закроют Европу от цунами беженцев"

— Дмитрий Евгеньевич, спецоперация России на Украине оказала сильное влияние на мировую экономику. Какую позицию по этому поводу занимают арабские страны?

— Прежде всего арабский мир интересует цена на продовольствие. Даже в большей степени, чем цена на энергоносители. Поскольку ясно: если энергоносители растут в цене, арабские экспортёры нефти процветают. Но рост цен на продовольствие одинаково бьёт по всем арабским странам — и богатым, и бедным. Для многих арабских стран Россия и Украина были основными поставщиками зерновых, в частности пшеницы, а также растительного масла. Египет, например, критически зависит от поставок пшеницы из России и с Украины. Но и все другие государства зависят от мировых цен на продовольствие, которые сейчас растут очень серьёзно.

Подорожание базовых продуктов питания — это кнопка взрывателя, который может бабахнуть в любой момент в Египте, Судане и многих других государствах.

Это миллионы людей, которые из-за подорожания хлебной лепёшки могут выйти и устроить очередную арабскую весну или осень. Это очень серьёзная проблема. Как её решить, пока никто не знает.

Началось это ещё в пандемию. Но ситуация на Украине стала мощнейшим катализатором. Плюс надо иметь в виду, что арабские страны, в частности в Африке, соседствуют со странами Чёрной Африки, которые в ещё большей степени могут быть затронуты голодом. Несколько недель назад власти Нигерии выступали с очень серьёзным предупреждением в адрес европейцев: прекращайте свою фанаберию, потому что в течение года вся Африка может погрузиться в состояние настоящего голода, и тогда никакие меры не закроют Европу от цунами беженцев. Это будет действительно конец света.

Но внимание Европы сейчас переключено на другую категорию беженцев. Европа создает максимум преференций для беженцев с Украины, притом что создавалась масса проблем для беженцев:

  • из Ливии,
  • Ирака,
  • Афганистана,
  • Сирии.

Это вызывает огромные вопросы у арабов и в странах третьего мира. Они объясняют это европейским расизмом и с этим мнением и остаются.

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Эксперт: Украинский кризис может взорвать арабский мир
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы беженцы евросоюз дмитрий нерсесов
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