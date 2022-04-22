Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине

Военное руководство РФ обозначило задачи второй фазы спецоперации на Украине, которые позволяют выйти к Приднестровью и непосредственно угрожать НАТО.

Лишение Украины моря и контроль над устьем Дуная

Заместитель командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области заявил, что ВС РФ во время второй фазы спецоперации на Украине планирует установить "полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым".

Главные слова здесь — "вторая фаза", значит, есть и третья.

В Южную Украину входят

Херсонская,

Одесская,

Николаевская,

Запорожская

и Днепропетровская области.

И поставленная задача говорит о том, что Украина будет на этом этапе лишена выхода к морю. Также это говорит о намерении взять под контроль и устье Дуная — главной реки Западной Европы. Кстати, по сообщениям украинских СМИ, оно заминировано, что говорит о понимании угрозы.

Далее Миннекаев заявил, что контроль над югом Украины даст Вооружённым силам России ещё один выход в Приднестровье, где "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Добавим, что эти факты касаются не только запрета на георгиевскую ленту, но и на деятельность важнейшего предприятия ПМР и лекарственной блокады республики.

Задача о денацификации будет выполнена

Военное руководство дисциплинированное, это не "пурга" Пескова, значит, Кремль предупреждает, что будет выполнять поставленные задачи по денацификации Киева. Что ликвидирует режим Зеленского, пока народ сам не определится, как он будет развиваться и в каких границах.

Реально сегодня всё громче звучат голоса о воссоздании Таврической губернии, о том, что в Херсонской области готовится референдум о провозглашении Херсонской народной республики.

Базы НАТО в Румынии и Болгарии под контролем

Есть ещё один важный момент в озвученных решениях. Реализация плана позволит установить контроль над базами НАТО в Румынии и Болгарии средствами радиоэлектронной разведки.

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