Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что южные земли Украины всегда принадлежали России — и никогда не относились к украинским территориям. В свою пользу он привёл исторический аргумент: на протяжении долгих лет, начиная от Крымского ханства и заканчивая вхождением Крыма в состав Российской империи, полуостров в границах Таврической губернии был связан только с Россией. Более того, города Одессы, Херсона и Мариуполя никогда, по его словам, не были частью Украины — и лишь советская власть распорядилась иначе, фактически переделав границы.
Умеров считает, что на юге Украины живут люди русского этноса, а в нынешнем Херсоне и Приазовье проживают больше 75 тысяч крымских татар.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.