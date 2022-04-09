Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что южные земли Украины всегда принадлежали России — и никогда не относились к украинским территориям. В свою пользу он привёл исторический аргумент: на протяжении долгих лет, начиная от Крымского ханства и заканчивая вхождением Крыма в состав Российской империи, полуостров в границах Таврической губернии был связан только с Россией. Более того, города Одессы, Херсона и Мариуполя никогда, по его словам, не были частью Украины — и лишь советская власть распорядилась иначе, фактически переделав границы.

Умеров считает, что на юге Украины живут люди русского этноса, а в нынешнем Херсоне и Приазовье проживают больше 75 тысяч крымских татар.