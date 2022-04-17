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Автор Любовь Степушова

Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом

Мир » Бывший СССР » Украина

Уничтожение полка " Азов"* имеет огромное политическое и военное значение.

Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом

Нацисты из "Азова"* подписали себе смертный приговор

Отказавшись от сдачи в плен в воскресенье утром, нацисты подписали себе смертный приговор. Днём в Мариуполе армия ДНР отбила прорыв высшего командного состава 36 бригады морской пехоты, часть которой ранее сдалась в плен. В бою уничтожены до 50 военнослужащих, из них 5 старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен.

Во время осмотра места боя среди убитых обнаружено тело командира бригады полковника Владимира Баранюка, его личные вещи и оружие. Эта бригада воевала вместе с "Азовом"* в Мариуполе.

Командир полка полиции спецназначения им. А. Кадырова Замид Челаев сообщил, что оставшиеся нацисты и остатки ВСУ ушли на завод "Азовсталь", где занимают шесть подземных этажей. С боеприпасами проблем у них нет, но есть проблемы с водой и пропитанием.

И у них очень много раненых — более 170 раненых только в одном из помещений, сообщили пленные морпехи. На левом фланге войска России и ДНР вплотную к заводу.

Часть солдат ВСУ хотят сдаться, по радиоперехвату двое оставили позиции и шли к нашим.

"Они сказали их расстрелять. Своих людей", — рассказал Челаев корреспонденту "Известий" Алексею Полторанину.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью АВС официально подтвердил сообщения об отказе от капитуляции украинскими военными в Мариуполе, заявив, что на территории Мариуполя, в том числе на заблокированном предприятии "Азовсталь", бойцы "будут сражаться до конца". И понятно почему — мертвые азовцы* — герои, а сдавшиеся в плен — предатели.

Тем не менее, политическое значение уничтожение этого очага сопротивления в Мариуполе огромно.

Полк "Азов"* — символ фашисткой Украины

Полк "Азов"* — символ майданной Украины, олицетворение "новой украинской идентичности", самое страшное порождение украинского неонацизма.

Это азовцы* сделали пыточную "библиотеку" и сожгли заживо одесситов в Доме профсоюзов, были карателями на Донбассе,  уничтожили Мариуполь и тысячи мирных жителей, которыми прикрывались как живым щитом.

Первый командир полка Андрей Билецкий (позже депутат Рады) — нацист по убеждению. Ему принадлежало заявление: "историческая миссия украинской нации — возглавить борьбу белой расы против унтерменшей", т. е. недочеловеков.

Политическое и военное значение разгрома нацистов "Азова"*

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала Мариуполь "щитом, защищающим Украину".

Уничтожение полка означает:

  • поражение выбранного Украиной курса и выполнение задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным о её денацификации.
  • возможность показать мировому сообществу, что из себя представляет идеология НАТО. С "Азовом"* воюют наёмники из различных западных стран, для консультирования и сотрудничества НАТО выбрал именно "Азов"*.  Уничтожение и опознание натовских инструкторов даст доказательства того, что РФ воюет в прокси-войне с НАТО. 
  • поражение проекта антиРоссия. Это  ставит крест на попытках делать такие проекты в Казахстане и Белоруссии.

Военное значение разгрома полка неонацистов тоже велико:

  1. Конец "Азова" будет началом второго этапа операции по освобождению Донбасса.
  2. Владимир Зеленский сегодня заявил, что если погибнут защитники Мариуполя, то Украина выйдет из переговоров с Россией. Это то, что России нужно.
  3. Уничтоженный "Азов" деморализует украинских нацистов и солдат ВСУ.
  4. Захват Мариуполя позволит Москве запустить сухопутный наземный коридор между Крымом и городами России.

В воскресенье Минобороны РФ предложило украинским военным в Мариуполе сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. По истечении ультиматума ВС РФ начали наносить удары по заводу "Азовсталь".

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