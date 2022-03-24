Эксперт: США проработали 18 сценариев для событий на Украине

Способны ли американцы ввести свои войска на Украину, какие исторические параллели можно провести между внешнеполитическими позициями Японии в 1941 году и Китая в 2022 году, а также о том, к чему привели соответствующие решения азиатских держав, рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Бесконечный конфликт

— Владимир Сергеевич, Зеленский уже признал, что Украину в НАТО не примут. Какая помощь Украине со стороны Запада возможна?

— Уже подписан законопроект о выделении военной, экономической помощи на сумму 13,5 миллиарда. Байден заявил, что Украине предоставляется дополнительная военная помощь в размере 800 миллионов долларов. Речь идёт не столько о военной помощи как таковой, сколько о её задействовании в этом конфликте.

США не хотят окончания этого конфликта. Они вцепились в Украину, чтобы её использовать как активную военную карту против России.

США хотят сделать так, чтобы конфликт продолжался неопределённо долго, для экономического изматывания сторон конфликта, в том числе самой Украины. Америку не волнует Украина, судьба её населения и "американского народа тоже", как было сказано в американских СМИ людьми, которые близки к левому крылу Демократической партии и сегодня руководят Белым домом. Что их действительно волнует — это военная инфраструктура. Она сегодня уничтожается. Если даже теоретически она будет восстановлена, то это потребует многих миллиардов долларов и займёт десятки лет. Перед США стоит проблема: что делать именно с этим компонентом, потому что вводить бесполётную зону и войска НАТО нет смысла, уже вся военная инфраструктура разрушена.

— Но в НАТО говорили, что альянс ни при каких условиях не будет участвовать в конфликте.

— Администрация США попала в капкан, который сама себе поставила. Может быть, это было связано с недооценкой того, каким образом будет проходить спецоперация. Делалась большая ставка на то, что Россия увязнет в конфликте. Зачем тогда участвовать? Подбрасывайте просто дровишки в костёр в виде военной помощи, подготовки боевиков. По этому сценарию 8 лет развивалась ситуация вокруг:

ДНР,

ЛНР.

В Донецке и Луганске американцы создали гибридную войну. При гибридной войне всегда можно сказать: не волнуйтесь, дорогие американские граждане, мол, Америка и НАТО не стороны конфликта.

Но точечные удары по объектам военной инфраструктуры на Западной Украине вызвали панику в США, что без их вмешательства спецоперация имеет большие шансы на успех.

И политически, по крайней мере, республиканцы уже исподволь начали такую кампанию. Смысл кампании: кто потерял Афганистан? Байден. Украина — это прекрасный повод замять вопрос про Афганистан. А если встанет вопрос: кто потерял Украину? США вцепились в Украину, чей нейтральный статус Америку совершенно не устраивает. Украина может и не вступать в НАТО. Главное, её военная инфраструктура и использование её территории для своих целей. Например, биолаборатории. Без каких-либо гарантий по 5-й статье Устава НАТО, чтобы Украина на свой страх и риск противодействовала России. Американцы сами сделали эту "анти-Россию", вот пусть она и будет бесконечной головной болью России.

18 сценариев для Украины

— Есть ли предпосылки для военного участия НАТО в конфликте?

— США подходят опять по принципу маленьких кусочков. Смысл простой. Американцы очень активно стали подталкивать Польшу, чтобы она на свой страх и риск создала элементы бесполётной зоны, а проще говоря, напрямую вступила в конфликт с Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Именно Польша, а не НАТО. Поляки быстро поняли, что их подставляют, и сказали "нет, мы передадим истребители, но пусть это будет коллективная операция НАТО". Потому что в случае чего Америка вполне может сказать, что это была инициатива польского руководства. Здесь американцы просто щупают воду. Им тоже интересно, каким образом польские лётчики смогут участвовать в столкновениях с российскими ВКС. Все прекрасно понимают, что никаких других сил в НАТО даже теоретически нет. Немецкие лётчики в силу многих причин всегда были, скорее, инструкторы, которые летают на американских R-16 или F-35. Они не боевые лётчики. Франция вряд ли полезет. Великобритания тем более. И все говорят: вы, американцы, и действуйте здесь. И поползновения такие есть. Уже прошло сообщение, что Америка концентрирует все свои части, которые послала в Европу, вдоль границ:

польско-белорусской,

польско-украинской.

Якобы это для обеспечения безопасности НАТО. Но когда войска уже выдвигаются к границе, понятно, что речь идёт о возможном её пересечении. По крайней мере, американцы этот план отрабатывают. Они молодцы в том смысле, что прорабатывают все планы. У них есть и план введения бесполётной зоны. Они его уже просчитали на компьютере. У них есть план введения войск, чтобы сделать так, как это было в Германии в 1945 году.

То есть США могут договориться с Россией: левобережная Украина — это ваша Украина, пусть ваши войска стоят на левом берегу Днепра, а на правом берегу будут наши войска стоять.

Американцы посчитали все варианты. Нуланд сама призналась, что у них есть 18 сценариев.

Тут есть ещё очень важный момент. В Риме прошла встреча советника по национальной безопасности США Джейка Салливана и министра иностранных дел КНР. Когда говоришь о войне, всегда важны исторические параллели. Мы все знаем телеграммы, которые в своё время Рихард Зорге слал из Токио. Был вопрос, вмешается ли Япония в войну Советского Союза с Германией, открыв второй фронт. Зорге сказал, что не вмешается. Это позволило советскому руководству перебросить сибирские дивизии, которые сыграли важнейшую роль в том, что немцы потерпели поражение под Москвой. Сегодня для американцев тоже очень важна реакция Китая, если Америка вмешается в конфликт.

Китайская сторона прекрасно понимает, что сегодня США на примере России отрабатывают тактику возможных действий против Китая.

И когда американцы прямо поставили вопрос о возможной военной помощи Китая России, им не понравился ответ Китая. Это важно с точки зрения их дальнейших планов: ограничатся ли США гибридной войной на Украине, либо будут уже думать об открытом военном вмешательстве под флагом НАТО или США. К этому нам тоже надо сегодня готовиться.