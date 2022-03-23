В НАТО ответили на призыв Польши ввести миротворцев на Украину

Генсек военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг оценил идею Варшавы направить миротворческий контингент альянса на Украину. Как заявил политик, организация не станет вводить свои войска.

"НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину", — сообщил генсек блока во время пресс-конференции в Брюсселе.

Хотя Киеву необходимо помогать, альянс отказывается допускать вооружённое столкновение России и НАТО, подчеркнул политик. Вместе с этим он рассказал о силовом присутствии альянса в Европе. По информации Столтенберга, в странах ЕС находятся сотни тысяч солдат в режиме повышенной боевой готовности.

Ранее возможный ввод миротворцев альянса прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое решение опасным и опрометчивым.