Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала"

Афганские женщины, протестующие против жёсткого правления талибов*, заявили, что их предала Норвегия, первая западная страна, принявшая у себя радикальных исламистов с тех пор, как они захватили власть в августе.

Напомним, на днях делегация талибов* во главе с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки отправилась первым классом на самолёте, специально зафрахтованном норвежским правительством, в Осло для встреч с западными официальными лицами.

"Мне жаль Норвегию"

Женщины-активистки, которые столкнулись с запугиванием со стороны талибов* после организации небольших и разрозненных акций протеста, возмущены дипломатическими усилиями Запада.

"Мне жаль Норвегию, поскольку она организовала этот саммит, сидела с террористами и заключала сделки, — сказала AFP Вахида Амири, активистка, регулярно участвующая в акциях протеста в Кабуле после возвращения к власти талибов*. — Меня это очень огорчает. Позор всему миру за то, что он принял это и открыл двери талибам*".

Некоторые женщины, побоявшись открыто протестовать на улицах города, выражали свою гражданскую позицию, находясь дома, размещая посты в соцсетях.

"Норвегия пригласила преступников и террористов, которые не уважают права женщин и права человека, — сообщила AFP активистка из Бамиана, попросившая не называть её имени. — Они против женщин и человечества, они не верят в свободу слова".

Другая активистка заявила, что женщины обеспокоены тем, что их права будут "обсуждаться за закрытыми дверями" в Осло.

Как в Афганистане нарушают права женщин

Талибы* ранее пообещали, что будут уважать права женщин и более не допустят таких жестоких правил, как во время их последнего пребывания у власти с 1996-го по 2001 год, когда женщинам было запрещено выходить из дома без мужчины и их заставляли носить паранджу. Однако многие женщины по-прежнему не доверяют обещаниям талибов* и боятся нового правительства.

Права женщин немного улучшились за последние 20 лет в патриархальной мусульманской стране, но успехи в основном ограничивались городами. На прошлой неделе женщины-активистки заявили, что две девушки были схвачены в их домах в Кабуле после участия в демонстрации. Талибы* отрицают свою причастность к этому.

Некоторые афганцы утверждают, что взаимодействие с талибами* необходимо для спасения страны от краха, когда миллионы людей страдают от голода. Гуманитарная ситуация в Афганистане резко ухудшилась с августа, когда талибы* пришли к власти через 20 лет после своего свержения. Как только в страну перестала поступать помощь из-за рубежа, положение миллионов афганцев, и без того голодающих из-за засухи, катастрофически ухудшилось. Ни одна страна ещё не признала новое правительство, и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что переговоры "не будут представлять собой легитимацию или признание талибов*".

В первый день переговоров, в воскресенье, 23 января, посвящённый решению углубляющегося гуманитарного кризиса, талибы* встретились с членами афганского гражданского общества, в том числе с женщинами-активистками и журналистами, прилетевшими из Кабула. Напомним, что выступающие за права женщин активисты принимали участие и в предыдущих переговорах между талибами* и Соединёнными Штатами, которые привели к соглашению в Дохе в 2020 году. Однако это в конечном итоге не смогло помешать боевикам захватить контроль над Афганистаном.

Хода Хамош, защитница прав женщин, приглашённая из Кабула на переговоры в Осло, предупредила Запад:

"Сохраняя молчание или терпя талибов*, вы частично несёте ответственность за эти преступления".

Махбуба Серадж, которая также принимала участие в обсуждениях, сказала, что она "надеется", что талибы* "услышали нас" во время переговоров.

* Представители организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ.

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