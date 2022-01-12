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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: почему Чехия внезапно решила дружить с Россией

Мир » Европа

На днях глава МИД Чехии Ян Липовский сделал довольно странное заявление. Выступая по местному ТВ, он заявил, что Прага будет искать варианты для разморозки отношений с Москвой, поскольку сейчас они в отвратительном состоянии. Что это было — какая-то своя игра или просто шутка?

Флаг Чехии

Почему Чехия в ссоре с Россией

Вспомним, что ещё неделю назад украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хвастался, что с Чехией удалось договориться о совместных шагах по "сдерживанию РФ".

"…Министры договорились об общих шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

При этом Липовский заверил Кулебу в полной поддержке Чехией "Крымской платформы", что явно свидетельствует об антироссийском курсе.

Напомним, что отношения России с Чехией резко ухудшились после очередного конфликта. В апреле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть все основания полагать, что Россия причастна к двум взрывам на складе боеприпасов, которые прогремели во Врбетице 16 октября и 3 декабря в 2014 году. Тогда в результате ЧП погибли два человека, также пришлось эвакуировать несколько деревень. В розыск были объявлены якобы причастные к взрывам офицеры российской военной разведки ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Чехия сделала жест, выслав из Праги 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва заявила об абсурдности заявлений и объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Чехия

Кому было выгодно, чтобы российский след был найден спустя семь лет после трагедии? Ответ вертится на языке. Так почему же вдруг Липовскому потребовалось заговорить о необходимости нормализации отношений с Россией?

"Мы (Чехия) в России включены в список недружественных стран, что создаёт нехорошую ситуацию в долгосрочной перспективе, плохо для Чехии", — пояснил своё заявление Липовский.

Почему же Чехия так переживает из-за того, что попала в чёрный список во "вражеской" России?

Чехия пошла на примирение — в чём причина

Член Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков уверен, что чешское правительство будет действовать строго в рамках внешнеполитического курса, выработанного ЕС. Об этом свидетельствуют такие факторы, как

  • совместные заявления с Украиной о сдерживании российской агрессии,
  • обещания поддержать европейскую интеграцию Украины в период своего председательства в ЕС,
  • критика поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном казахстанских властей в ходе недавнего кризиса и т. д.

В рамках подобной стратегии Прага будет устанавливать доброжелательные отношения с российским гражданским обществом, но не с действующим режимом. Таким образом, сложившийся характер отношений внешне устраивает Чехию.

Однако в преддверии восстановления туристического потока из России в страны ЕС Прага хочет добиться исключения Чешской Республики из "перечня недружественных стран”. Ведь россияне могут из-за подобного статуса Чехии выбрать для поездок другие, более дружественные страны региона. В связи с этим МИД Чехии будет пытаться проводить консультации на всех уровнях с российскими коллегами, по-другому интерпретировать свою более раннюю позицию относительно причин взрывов складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году и предпринимать другие "дружественные” шаги.

"Я убеждён, что в дальнейшем чешские дипломаты продолжат высказываться в подобном духе и предпримут незначительные "красивые” шаги, пытаясь добиться исключения своей страны из российского чёрного списка.

Однако генеральная линия внешней политики Праги будет совпадать с курсом, определённым в Брюсселе.

Поэтому относиться к подобным заявлениям надо с осторожностью и не воспринимать их как изменения внешнеполитического курса Чехии", — заявил Кирилл Казаков в интервью Pravda.Ru.

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Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия
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