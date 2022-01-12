За всеми революциями на постсоветском пространстве стоит Агентства США по международному развитию (USAID)*, утверждает разведывательное агентство "Р-Техно".
Целями USAID* всегда были внешнеполитические интересы США.
Не так давно было обнародовано расследование Underside о попытках британского правительства вмешиваться во внутренние дела России через НКО.
В найденных документах наглядно видно, как Форин-офис обрабатывает молодёжь, бизнес, чиновников в своих интересах. Но новое расследование деятельности USAID*, одной из главных ширм-прикрытий для спецопераций ЦРУ, открыло новые грани работы по "распространению демократии" в мире.
Никто уже давно не питает иллюзий о том, что USAID* занимается
До 1974 года в агентстве функционировал отдел, использовавшийся ЦРУ для обучения, финансирования и вооружения более миллиона полицейских в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Именно им принадлежит авторство операции "Феникс" во Вьетнаме (пытки и убийства).
За USAID* числятся и
Напомним, USAID* является крупной государственной организацией по оказанию иностранной помощи развивающимся государствам и прикрытием для деятельности ЦРУ. Управляется госдепартаментом США с бюджетом, утверждаемым конгрессом США. и работает сегодня в 50 странах мира.
Кроме заявленных выше альтруистических целей, оно также выполняет антиповстанческие и разведывательные задачи. В России организация работала с 1992 года, официально завершив свою в 2012 году. При этом в бюджете организации даже на 2020 год уже были заложены расходы на реализацию проектов в России.
В фокусе интересов организации также находятся
Грузия и Украина получали самое солидное грантовое финансирование — от 90 до 160 млн долларов ежегодно — для "проведения демократических реформ" и избирательных кампаний в 1996–2006 годах.
За последние 20 лет больше всего денег госдеп и ЦРУ влили через USAID*
Таким образом, USAID* — главный инструмент американских спецслужб для финансирования "цветных революций".
Примерно тем же заняты нежелательные в России
Как пишут авторы проекта "Железный Феликс", USAID* официально работало в России с 1992-го по 2012 год, тесно сотрудничая с уже ликвидированным иноагентом "Мемориал"*, иноагентом "Голос"*, а также "Московской Хельсинкской группой", Институтом Гайдара, иноагентом "Трансперенси Интернешнл"* и прочими крайне сомнительными "правозащитными" и "научно-исследовательскими" НКО.
Но не стоит обманываться — USAID* до сих пор активно используется госдепом и ЦРУ против России.
В финансировании многих программ принимают участие государственные структуры:
и другие организации, в любви к России не замеченные ни разу.
Поэтому, как минимум, стоит не упускать из виду их существование и активность.
* Организации, признанные нежелательными, иноагентами и запрещёнными на территории РФ.
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