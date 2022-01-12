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Автор Александр Шторм

Разведчики нашли организаторов всех революций в СНГ

Мир

За всеми революциями на постсоветском пространстве стоит Агентства США по международному развитию (USAID)*, утверждает разведывательное агентство "Р-Техно".

Разведчики нашли организаторов всех революций в СНГ

Целями USAID* всегда были внешнеполитические интересы США.

Не так давно было обнародовано расследование Underside о попытках британского правительства вмешиваться во внутренние дела России через НКО.

В найденных документах наглядно видно, как Форин-офис обрабатывает молодёжь, бизнес, чиновников в своих интересах. Но новое расследование деятельности USAID*, одной из главных ширм-прикрытий для спецопераций ЦРУ, открыло новые грани работы по "распространению демократии" в мире.

Никто уже давно не питает иллюзий о том, что USAID* занимается

  • "борьбой с бедностью,
  • оказанием помощи при стихийных бедствиях
  • и охраной окружающей среды".

До 1974 года в агентстве функционировал отдел, использовавшийся ЦРУ для обучения, финансирования и вооружения более миллиона полицейских в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Именно им принадлежит авторство операции "Феникс" во Вьетнаме (пытки и убийства).

За USAID* числятся и

  • поддержка оппозиционных президенту Гаити Аристиду сил,
  • подавление в Перу партизанских движений "Сияющий путь" и "Тупака Амару",
  • госпереворот в Гондурасе в 2009 году,
  • создание в 2010 году на Кубе соцсети ZunZuneo (переписка пользователей фиксировалась ЦРУ).

Напомним, USAID* является крупной государственной организацией по оказанию иностранной помощи развивающимся государствам и прикрытием для деятельности ЦРУ. Управляется госдепартаментом США с бюджетом, утверждаемым конгрессом США. и работает сегодня в 50 странах мира.

Кроме заявленных выше альтруистических целей, оно также выполняет антиповстанческие и разведывательные задачи. В России организация работала с 1992 года, официально завершив свою в 2012 году. При этом в бюджете организации даже на 2020 год уже были заложены расходы на реализацию проектов в России.

В фокусе интересов организации также находятся

  • Украина,
  • Молдавия,
  • Азербайджан,
  • Армения,
  • Грузия
  • и Казахстан.

Грузия и Украина получали самое солидное грантовое финансирование — от 90 до 160 млн долларов ежегодно — для "проведения демократических реформ" и избирательных кампаний в 1996–2006 годах.

За последние 20 лет больше всего денег госдеп и ЦРУ влили через USAID*

  • в Украину — 2,3 млрд долларов,
  • Грузию — 1,6 млрд долларов,
  • и Россию — 1,1 млрд долларов.

Таким образом, USAID* — главный инструмент американских спецслужб для финансирования "цветных революций".

Примерно тем же заняты нежелательные в России

  • "Национальный фонд в поддержку демократии" (National for Democracy, NED)*,
  • Фонд Форда (Ford Foundation)*,
  • Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundation)*,
  • Фонд Рокфеллера (Rockefeller Foudation)*.

Как пишут авторы проекта "Железный Феликс", USAID* официально работало в России с 1992-го по 2012 год, тесно сотрудничая с уже ликвидированным иноагентом "Мемориал"*, иноагентом "Голос"*, а также "Московской Хельсинкской группой", Институтом Гайдара, иноагентом "Трансперенси Интернешнл"* и прочими крайне сомнительными "правозащитными" и "научно-исследовательскими" НКО.

Но не стоит обманываться — USAID* до сих пор активно используется госдепом и ЦРУ против России.

В финансировании многих программ принимают участие государственные структуры:

  1. госдеп США (U.S. Department of State),
  2. министерство обороны США (U.S. Department of Defense),
  3. агентство США по торговле и развитию (U.S. Trade and Development Agency),
  4. министерство сельского хозяйства США (U.S. Dept. of Agriculture),
  5. специальная программа стажировок в сфере бизнеса в США (SABIT) департамента торговли США, ВОЗ, ЮНИСЕФ,
  6. Всемирный банк (The World Bank),

и другие организации, в любви к России не замеченные ни разу.

Поэтому, как минимум, стоит не упускать из виду их существование и активность.

* Организации, признанные нежелательными, иноагентами и запрещёнными на территории РФ.

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"С запретом американских фондов Россия попала в десятку"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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