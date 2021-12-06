Пора принудить США к диалогу… "Цирконами"

После июньского саммита лидеров России и США в Женеве, казалось бы, наметились зачатки диалога и перспективы взаимовыгодного переговорного процесса. Но что-то пошло не так и отношения двух держав по-прежнему в беспросветном тупике. Вашингтон по привычке принимает в отношении Москвы тон обвинителя, что исключает любые компромиссы. Увы, Белый дом сегодня отравлен миазмами "вашингтонского болота".

Ещё в июне, сразу после саммита, готовность Соединённых Штатов "разбирать завалы" в двусторонних отношениях вызывала большие сомнения. Президент США Джо Байден даже установил для властей России срок в полгода или год на "освобождение людей из тюрем" и наведение порядка в сфере кибербезопасности. Ультимативные требования прозвучали нелепо: мы можем тоже предъявить массу ответных претензий к властям США, но это не тот путь, который ведёт к взаимопониманию и налаживанию отношений.

Ранее администрация Белого дома и разведсообщества допустили утечку информации в СМИ, после чего агентство Associated Press и газета Washington Post раструбили на весь свет, что Россия якобы готовит военное вторжение в Украину в начале 2022 года и что на границе с ней уже сосредоточена огромная группировка войск. Опровержения со стороны Москвы во внимание не принимаются, лишь звучат угрозы о применении очередной порции санкций и обещания усилить военную помощь "Незалежной". Так, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд дружно заявили, что "агрессивную" Россию ожидают "ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия" и санкции, которых "прежде не было".

Журналисты и политики на Западе говорят о будущем военном конфликте как о чем-то не вызывающем никаких сомнений. Не остался в стороне и Джо Байден. Он пообещал сделать "очень, очень трудным" для российского президента Владимира Путина предпринять военные действия против Украины. Он заверил журналистов, что "давно знает о действиях России", в связи с чем намерен провести "долгую дискуссию с Путиным". Трудно не согласиться с мнением официального представителя МИД Марии Захаровой о проводимой Вашингтоном спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. В принципе, обычная тактика, но впечатляет "масштаб наглости и вранья".

Оценивая угрозы Запада, глава МИД Сергей Лавров обозначил их как тупиковый путь, который "обернётся против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер". По словам Лаврова, западные коллеги абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса и способность креативно искать баланс интересов. После того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс демонстративно проехалась на танке НАТО недалеко от границы России в Эстонии, "диагноз" от Лаврова выглядит даже слишком умеренным.

Стоп, НАТО!

Штаб-квартира НАТО

Двинуться на танках в сторону России стремится не только "дипломат" Лиз Трасс: она лишь жаждет одобрения могущественных "ястребов" в Америке и Европе, которые выстраивают политику сдерживания России любыми способами, в том числе и придвижением инфраструктуры НАТО к нашим границам. Западу недостаточно втянуть в ряды Североатлантического альянса страны бывшего соцлагеря и Прибалтики: всеми правдами и неправдами туда хотят затащить также Украину и Грузию.

Недавно президент Владимир Путин ещё раз напомнил о несоблюдении Западом устных заверений, что НАТО не будет расширяться на восток. Законные озабоченности нашей страны в сфере безопасности были проигнорированы и игнорируются до сих пор. Поэтому глава государства предложил начать переговоры с США и их союзниками, с тем чтобы выработать конкретные договорённости, содержащие юридические гарантии нерасширения НАТО на восток.

Для особо непонятливых Сергей Лавров дал разъяснения на недавнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо. Создание таких угроз Москва определяет как красные линии, которые не следует переходить.

К сожалению, Запад ради своих геополитических амбиций готов поставить на карту мир в Европе, не понимая опасности скатывания в крупномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил выдать заученную фразу о том, что Москва не может наложить вето на принятие Украины в альянс и даже запретил России "восстанавливать принцип сфер влияния и через это воздействовать на соседние страны". Надо полагать, что право на сферы влияния имеет только Запад. Судя по количеству созванных на "Саммит за демократию" стран, к такой сфере они относят больше, чем пол-мира. Джо Байден также не признаёт "ничьих красных линий", повторяя при этом свою мантру о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой.

Белый дом во власти ястребов

Белый дом, Вашингтон

Бывает удивительно услышать в этом хоре истеричных антироссийских завываний трезвые голоса. Так, старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап призвал администрацию Байдена признать, что рычаги влияния Америки ограничены и она скорее всего не сможет принудить Путина пойти на односторонние уступки. Проводимая Вашингтоном политика кнута и пряника довольно однообразна — против Москвы всегда используются инструменты давления, а Киев поддерживается экономически, политически и в военной сфере.

Как считает Самюэль Чарап, рычаги воздействия на Украину в значительной степени не задействованы. Почему бы Вашингтону не повлиять на Киев, чтобы там провели всеобщую амнистию или продвинули конституционные поправки об особом статусе Донецкой и Луганской областей в Верховной Раде? Это могло бы разрядить нынешний кризис и предотвратить потенциальную катастрофу. Байдену всё же придётся подтолкнуть Украину к выполнению Минских соглашений, к некоторым болезненным шагам в направлении компромисса, считает американский эксперт.

Некоторые политологи придерживаются теории "башен Кремля", которые находятся в споре между собой и способствуют выработке тех или иных направлений в политике. Такая концепция вполне соответствует "внутренней кухне" администрации Белого дома. По мнению профессора колледжа Гамильтона Алана Кафруни, рост напряжённости между США и Россией за последние несколько месяцев во многом является следствием Женевского саммита. Наиболее агрессивные элементы во внешнеполитическом истеблишменте США оказывают огромное давление на администрацию Байдена, чтобы предотвратить какое-либо сближение с Москвой.

Результатом борьбы между различными "башнями" Белого дома стали увеличение поставок летального оружия на Украину, военно-морские манёвры в Черном море и всё более частые полёты натовских самолётов у границ России. Возникает порочный круг: действия Вашингтона провоцируют новый раунд российской военной мобилизации, что ещё больше вдохновляет воинственных критиков Байдена внутри страны. Есть опасность, что эскалация подтолкнёт Киев к роковой ошибке, как это случилось в Грузии в 2008 году. Кафруни считает оправданными инициативы президента Путина, так как его требование может стать отправной точкой для переговоров.

Неплохим аргументом в переговорах с Вашингтоном являются успешные испытательные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон". Российский лидер дал понять, что появление на Украине ударных комплексов, направленных в сторону Москвы, не останется без ответа. На вооружении появятся гиперзвуковые ракеты морского базирования, имеющие скорость 9 махов, что обеспечит подлётное время для тех, кто отдаёт приказы в Америке, тоже пять минут. Ястребам из Белого дома нужно быть самонадеянными глупцами, чтобы не воспринимать такие однозначные сигналы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.