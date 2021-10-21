Возможно ли возвращение клана Каддафи к власти в Ливии

Спустя десять лет после смерти Муаммара Каддафи Ливия все еще находится в состоянии политической нестабильности. Непрекращающийся хаос породил некую форму ностальгии по эпохе Каддафи, и некоторые ливийцы даже задумываются о том, что когда-нибудь у власти окажется его сын Саиф аль-Ислам.

Каддафи, который был эксцентричным и жестоким диктатором, правил Ливией 42 года, 20 октября 2011 года он был схвачен повстанцами, а затем было объявлено, что Каддафи убит, причем при неясных обстоятельствах. Трое его сыновей — Мутассим, Хамис и Саиф аль-Араб — также были убиты во время конфликта в 2011 году. Однако самый известный из отпрысков Каддафи, Саиф аль-Ислам, которого отец безоговорочно называл своим преемником и которого на Западе считают реформатором, способным принести в Ливию демократию, все еще жив.

Ностальгия по эпохе Каддафи

В июле 2021 года 49-летний сын Каддафи дал интервью журналу New York Times. В связи с предстоящими выборами в Ливии 24 декабря Саиф аль-Ислам решил объявить о своем возвращении на политическую арену.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда появляются новости о его возвращении. Еще в марте 2018 года Народный фронт освобождения Ливии закинул удочку, заявив, что сын "короля королей Африки" будет баллотироваться на пост президента.

В интервью New York Times Саиф аль-Ислам, с седеющей бородой, одетый в черную рубашку и тюрбан, не сказал, будет ли он баллотироваться на декабрьских выборах. Однако он убежден, что его движение сможет восстановить "утраченное единство страны". После интервью к его политическим амбициям стали относиться очень серьезно.

"Не исключено, что Каддафи придет к власти в Ливии в далеком будущем. Это не совсем немыслимо, — сказал FRANCE 24 Эмадеддин Бади, специалист по Ливии аналитического центра США. — С другой стороны, пока еще слишком рано. Очень мало шансов, что Саиф аль-Ислам, если он будет кандидатом, победит на президентских выборах в декабре".

Тем не менее клан Каддафи, в частности Саиф аль-Ислам, по-прежнему пользуется популярностью среди официальных лиц бывшего режима, среди кланов, которые остались верными семье бывшего диктатора, а также среди ностальгирующих ливийцев. Настроения в пользу Каддафи также сохраняются среди части населения, разочарованной нынешней политической жизнью страны, именно на этой волне разочарований собирается покорить страну сын диктатора.

"Нет денег, нет безопасности. Здесь больше нет жизни. Поехал на заправку: газа нет. Экспортируем нефть и газ в Италию. Мы освещаем половину Италии, а у нас перебои с электричеством. Это фиаско", — сказал Каддафи в интервью New York Times.

"В последние годы авторитет Саифа аль-Ислама Каддафи только повысился в определенных сообществах, особенно по экономическим, политическим причинам, соображениям безопасности", — говорит Бади, отмечая, что в последние годы люди чаще припоминают эпоху Каддафи, чем в первые годы после падения режима, когда ни один местный не говорил о возвращении этого клана.

По иронии судьбы, добавляет он, "эта тенденция наблюдается даже у молодого поколения, которое вовсе не застало это время".

Саиф аль-Ислам в политике — выгоды для России

Если рассматривать возвращение Саифа аль-Ислама к власти в качестве вероятного сценария, то стоит пофантазировать и о геополитических стратегиях иностранных держав.

"Саиф дал интервью для New York Times. Однако ливийская публика не привыкла читать эту американскую газету. Сообщение было адресовано иностранной аудитории, особенно странам, которые, скорее всего, согласятся на возвращение клана", — отмечает Бади.

Саиф аль-Ислам остается вариантом, который все еще может заинтересовать некоторых иностранных игроков в ливийском конфликте, включая Россию.

"Хотя Саифу аль-Исламу будет очень трудно получить внутреннюю легитимность, он, тем не менее, может рассчитывать на внешнюю поддержку", — говорит Бади. "Россия, которая всегда поддерживала политические, военные и даже экономические отношения с кланом Каддафи, может способствовать возвращению сына Каддафи", — добавляет эксперт.

Однако у Каддафи много врагов, которые сделают все, чтобы помешать ему вернуться в политику.

"Даже сам лагерь Каддафи гораздо более раздроблен, чем некоторые думают, — говорит Бади. — Это происходит из-за разногласий, Саифа аль-Ислама некоторые считают ответственным за падение режима отца из-за его слишком умеренных взглядов. Даже если бы он пришел к власти, ему было бы очень трудно установить свою власть на всей территории Ливии, учитывая, насколько раздроблена страна", — заключает Бади.

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