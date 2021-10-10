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Автор Антон Куликов

Будущее на побегушках: Европу предупредили об утрате какого-либо значения

Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встревожен. Он считает, что ЕС может превратиться в объект политики мировых держав и утратит роль полноправного игрока на мировой арене.

Будущее на побегушках: Европу предупредили об утрате какого-либо значения

Размышляя о тенденциях

"Сегодня европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события", — считает Боррель.

Он отметил две тенденции, которые влияют на позиции Евросоюза. Первая обусловлена противостоянием США и их союзников с Китаем. Одним из проявлений чего стало формирование альянса США, Великобритании и Австралии — AUKUS. В результате Франция лишилась многомиллиардного контракта с Австралией на строительство подводных лодок.

Заметим, что Евросоюз, конечно, Франции посочувствовал. Но вот каких-либо кардинальных шагов, призванных продемонстрировать, что союзники так друг с другом не поступают, не предпринял. Если, конечно, не считать приостановки на месяц переговоров с Австралией о свободной торговле.

Вторая тенденция, по мнению Борреля, связана с "многополярной динамикой". Из-за чего "такие игроки как Россия стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния. И это, мнению главы европейской дипломатии, "довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали", сообщает ТАСС.

Интересно только, почему у Евросоюза могут быть интересы, а у России нет. И очень трудно понять, какую именно роль играет ЕС, дабы урегулировать кризисы в тех государствах, которые перечислил Боррель.

И что делать?

Что же предлагает верховный представитель европейской дипломатии? Надо сказать, предлагает он довольно недипломатичный вариант. А именно, создать собственные вооруженные силы Евросоюза, определив конкретные условия их применения.

Разумеется, они должны дополнять, а не конкурировать с НАТО. И Евросоюз должен будет координировать усилия с США, которые останутся для Евросоюза главным стратегическим партнером.

Напомним, с идеей создания вооруженных сил ЕС ранее выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Правда, дальше рассуждений в духе "а вот хорошо было бы, если бы" дело не пошло. И вовсе не факт, что будет услышан и призыв Жозепа Борреля. Ибо вопросов гораздо больше, чем ответов.

Например, по какому принципу будут формироваться эти вооруженные силы, кто будет ими командовать, как будет осуществляться координация с НАТО, что будет, если США выступят против и так далее.

В общем, пока это только теория. И неизвестно, попытаются ли ее воплотить на практике.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы нато евросоюз жозеп боррель
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