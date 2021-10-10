Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встревожен. Он считает, что ЕС может превратиться в объект политики мировых держав и утратит роль полноправного игрока на мировой арене.
"Сегодня европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события", — считает Боррель.
Он отметил две тенденции, которые влияют на позиции Евросоюза. Первая обусловлена противостоянием США и их союзников с Китаем. Одним из проявлений чего стало формирование альянса США, Великобритании и Австралии — AUKUS. В результате Франция лишилась многомиллиардного контракта с Австралией на строительство подводных лодок.
Заметим, что Евросоюз, конечно, Франции посочувствовал. Но вот каких-либо кардинальных шагов, призванных продемонстрировать, что союзники так друг с другом не поступают, не предпринял. Если, конечно, не считать приостановки на месяц переговоров с Австралией о свободной торговле.
Вторая тенденция, по мнению Борреля, связана с "многополярной динамикой". Из-за чего "такие игроки как Россия стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния. И это, мнению главы европейской дипломатии, "довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали", сообщает ТАСС.
Интересно только, почему у Евросоюза могут быть интересы, а у России нет. И очень трудно понять, какую именно роль играет ЕС, дабы урегулировать кризисы в тех государствах, которые перечислил Боррель.
Что же предлагает верховный представитель европейской дипломатии? Надо сказать, предлагает он довольно недипломатичный вариант. А именно, создать собственные вооруженные силы Евросоюза, определив конкретные условия их применения.
Разумеется, они должны дополнять, а не конкурировать с НАТО. И Евросоюз должен будет координировать усилия с США, которые останутся для Евросоюза главным стратегическим партнером.
Напомним, с идеей создания вооруженных сил ЕС ранее выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. Правда, дальше рассуждений в духе "а вот хорошо было бы, если бы" дело не пошло. И вовсе не факт, что будет услышан и призыв Жозепа Борреля. Ибо вопросов гораздо больше, чем ответов.
Например, по какому принципу будут формироваться эти вооруженные силы, кто будет ими командовать, как будет осуществляться координация с НАТО, что будет, если США выступят против и так далее.
В общем, пока это только теория. И неизвестно, попытаются ли ее воплотить на практике.
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