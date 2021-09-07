Серый кардинал Джилл Байден: интересные факты про первую леди США

20 января 2021 года Белый дом стал резиденцией семьи Байденов, в том числе новой первой леди США — Джилл. Во время предвыборной гонки оппоненты часто использовали огрехи родственников Байдена, чтобы кольнуть побольнее соперника. Но вот саму Джилл Байден все всегда обходили стороной. То ли боялись, то ли репутация Джилл и вправду безупречна.

Первая леди США никогда не выглядела как красотка с глянцевой обложки, но ей это и не требовалось. Всю жизнь проработав учительницей, Джилл скорее тяготеет к образу строгого директора школы. Стоит отметить, что первая леди Франции Брижит Макрон тоже большую часть жизни была педагогом.

Джилл 30 лет проработала учительницей английского языка и литературы, также у неё есть докторская степень. Преподавание для Джилл не просто профессия, это образ жизни. Как-то она написала в Twitter:

"Я не учу. Это то, кем я являюсь".

Поэтому Джилл продолжает преподавать даже сейчас, будучи первой леди.

Впервые Джилл вышла замуж в 19 лет, избранником её стал Билл Стивенсон — молодой человек рассчитывал сделать карьеру в спорте, а Джилл была влюблена и мечтала прожить с Биллом до глубокой старости. Однако Билл забросил свою мечту и стал рядовым владельцем бара. Брак молодой пары распался спустя пять лет. По признанию Джилл, они с Биллом слишком отдалились друг от друга. После расставания Джилл даже впала в депрессию.

Джилл и Джо познакомились вслепую. Ходит легенда, что свидание с Джилл организовал брат Джо Фрэнк, с которым Джилл когда-то училась в колледже. Джилл и Джо сходили в кино, а после свидания девушка сообщила матери, что познакомилась с утончённым джентльменом. Джо же вспоминал, что Джилл вернула его к жизни, политик тяжело переживал трагическую гибель его первой супруги Нелии и годовалой дочери в автокатастрофе.

Как Джилл помешала Джо стать президентом

Ещё любопытный факт — Джилл приложила немало усилий, чтобы Джо не стал президентом США. Например, в 2004 году, когда Джо встречался с активистами Демократической партии, которые упрашивали Джо принять участие в президентской гонке, Джилл устроила демарш. Но она изменила своё мнение после победы Джорджа Буша.

Джилл была возмущена, что вновь избрали человека, который втянул США в войну в Ираке, и попросила Джо вмешаться. Когда же Джо выдвинул себя кандидатом в президенты, Джилл поддержала мужа. В одном из своих выступлений она рассказала, что у её супруга есть внутренняя сила и сострадание к ближни и что эти главные качества помогут объединить страну.

"Бремя, которое мы несём, действительно тяжёлое, и нам нужен кто-то, на чьи сильные плечи мы сможем опереться. Я знаю, что если мы доверим эту нацию Джо, он сделает для каждой американской семьи то, что сделал для своей собственной", — произнесла тогда пламенную речь Джилл.

Джо и Джилл живут душа в душу не один десяток лет, поддерживая друг друга и мотивируя. Джилл никогда не стремилась к публичности, но за мужа она готова драться до последнего. Однажды она даже обмолвилась, что предвыборная кампания мужа — "семейный бизнес".

Теперь понятно, почему Джо так не убивается из-за падающих рейтингов и критики в свой адрес из-за Афганистана. Имея такой тыл, можно не волноваться, Джилл никому не даст супруга в обиду.

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