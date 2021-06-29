Меджлис Ирана гораздо серьёзней и влиятельней Госдумы

Уровень демократии в Иране гораздо выше, чем многим кажется. Может быть, это во многом позволяет ему уже несколько десятков лет выживать и даже успешно развиваться в условиях тотальных санкций. Недавно новым президентом Исламской Республики избран Ибрагим Раиси. Может ли страна измениться при новом президенте? Есть ли контроль над его решениями и действиями? Может ли президент повлиять на внешнюю политику? Какие подходы и приоритеты у Ирана? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Игоря Шатрова ответил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Читайте начало интервью: В чем особенность государственного устройства Ирана

— Раджаб Саттарович, президент избирается всенародно. Подчиняется ли он кому-то, кроме народа? Какие есть институты в системе издержек и противовесов, которые влияют на решение президента и могут его каким-то образом контролировать?

— Да. Президент Ирана избирается всенародным голосованием раз в четыре года. Там все это проходит очень демократично и четко. На последних выборах срок голосования был продлен до двух часов утра, поскольку желающих проголосовать было очень много.

На самом деле либеральный блок практически не был представлен никем. Поэтому заранее было понятно, что имеется один очень серьезный и авторитетный человек, а остальные многими воспринимались как статисты.

Тем не менее, была очень интересная борьба. Я постоянно слушал их дебаты. Они проводятся очень-очень на серьезном уровне с учетом всех современных механизмов и элементов дискутирования.

— Вопрос в том, может ли кто-то (кроме аятоллы, конечно) за президентом наблюдать и контролировать его, когда он уже исполняет обязанности, оказывать влияние на принимаемые им решения?

— По большому счету, прямого начальника над президентом Ирана нет, чтобы он кому-то подчинялся. Но есть несколько структур, которые его могут поправить, его решение могут аннулировать или хотя бы приостановить.

Целесообразность и контроль

Это, в первую очередь, Совет по целесообразности принимаемых решений или наблюдательный совет.

Допустим, кабинет министров принимает какое-нибудь решение, это решение идет в Совет целесообразности принимаемых решений.

Совет дает заключение, насколько распоряжения и постановления президента соответствует нормам Конституции, отвечают стратегическим интересам Исламской Республики. Если после рассмотрения Совет дает добро, то это идет в парламент, который принимает решение о поддержке.

Авторитет Меджлиса Исламской Республики очень высок. Он тоже является контролером деятельности президента и правительства.

Статус их парламента гораздо выше, чем у нашей Государственной Думы. Если 10 депутатов заявили о том, что хотят выслушать какого-то министра, то это принимает форму обязательного решения, этот министр должен будет прийти и ответить на вопросы.

Кстати говоря, каждый министр выступает, по окончанию его выступления идет голосование, удовлетворены ли депутаты ответами этого министра, чиновника. А если два раза депутаты не удовлетворены его ответами, то — желтый свет, карточка поднимается, объявляется этому министру, что на третий раз возможно уже пойдет речь об отставке.

И президент должен будет отправить его в отставку. Поэтому парламент может очень серьезно повлиять на ход деятельности кабинета, напрямую поручить, чтобы президент уволил того или иного министра.

И при назначении кабинета министров по каждому члену кабинета министров голосование идет в парламенте, он будет свою программу излагать, на кучу вопросов будет отвечать. Дискуссии разворачиваются очень живые и интересные.

Есть еще одно обстоятельство — надзорные функции парламента. Руководство парламента может самостоятельно инициировать проверки состояния реализации тех или иных проектов или уровень сложностей проблем в той или иной сфере, в той или иной провинции.

Парламент также может инициировать принятие решений кабинетом министров или скорректировать принятое решение. И это — очень действенный механизм, поскольку депутаты призваны защищать земные интересы простого народа.

— Внешняя политика Ирана каким-то образом зависит от действующего президента? Возможно ли после вступления в должность нового президента изменение вектора развития, изменение приоритетов на международной арене? Но избранный президент вступит в должность только в августе.

По слухам, новая администрация Соединенных Штатов будет искать подходы к прежнему президенту, который пока исполняет свои обязанности, для того чтобы каким-то образом вернуться в иранскую ядерную сделку, но на выгодных США условиях. А с новым президентом, который консервативен, жесток и так далее, как они предполагают, договориться не получится.

— Контуры и основные направления взвешенной политики декларируются духовным лидером Ирана. Он ежегодно выступает с посланием о своем видении международной ситуации. Кстати говоря, он всегда дает очень реалистичный, научный анализ ситуации в мире во всех сферах — экономики, политики, по части безопасности и всему остальному спектру.

Когда слушаешь духовного лидера, понимаешь, что он на самом деле — гигант мысли, который абсолютно находится и варится в современной ситуации. Он абсолютно не отделен от мировых процессов. И он не какой-нибудь духовный лидер, где-то в своем шатре сидит и чаи пьет, и книги пишет. Нет.

Международные задачи

Первый уровень — это налаживание самых добрых, глубоких, доверительных отношений, прежде всего, со своими соседями. Это — задача №1, приоритет.

Во всяком случае, Исламская Республика максимально попытается это сделать. Не всегда, конечно, получается. Арабские государства реально враждебны к Ирану, поскольку находятся в фарватере американской политики и действуют по указке Вашингтона.

Второй уровень — взаимоотношения со всем мировым сообществом на основе ценностей Исламской Республики и защиты интересов этой страны.

Духовный лидер много раз говорил, что он не имеет претензий к американскому народу. Он даже не имеет ничего против израильского народа.

Но он имеет серьезные опасения по поводу политиков этих стран, которые ведут деструктивную деятельность, которая напрямую угрожает интересам и безопасности Исламской Республики.

По отношению к России, кстати говоря, позиция духовного лидера Ирана максимально позитивна, и он всегда призывает выстраивать с нами стратегические взаимодействия.