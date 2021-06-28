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Автор Игорь Шатров

В чем особенность государственного устройства Ирана

Мир

В эфире программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог обсудил с директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым систему власти в Иране, положение в стране и вокруг неё.

В чем особенность государственного устройства Ирана

Председатель Верховного суда Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси победил на президентских выборах, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн иранцев. Какая система власти существует в Иране? 

— Раджаб Саттарович, председатель Верховного Суда Ирана Ибрагим Раиси победил на президентских выборах. Но президент там — не самая высшая должность, он — просто глава исполнительной власти.

Есть выше руководитель, духовный лидер, есть совет стражей, экспертный совет, другие непривычные для нас органы власти. Расскажите поподробнее о системе власти современного Ирана.

— Политическая система Ирана за 42 года выработала наиэффективнейшую схему механизма издержек и противовесов. На дальних подступах к власти любая угроза будет нивелироваться, в том числе есть многоходовый контроль над ситуацией.

Устойчивость и эффективность власти

Если вдруг какой-то политик увлечется или окажется под влиянием каких-то течений или, не дай Бог, идеологий других стран, и это будет носить какую-то угрозу именно ценностям Исламской Республики и политической системе, это будет достаточно быстро выявлено и пресечено.

Политическая система тщательно разработана и достаточно эффективно действует. Никаких таких серьезных моментов, внутренних катаклизмов, как бы не старались Соединенные Штаты и другие недруги Ирана, до сих пор в новейшей истории Исламской Республики не было.

На первом месте в иерархии власти где-то рядом, наверное, с Солнцем находится духовный лидер, который имеет просто непререкаемый авторитет. Практически любой иранец считает его действительно своим духовным наставником, если ни отцом своим или дедушкой, то каким-то родным человеком — это уж совершенно точно.

Вечные недовольные

Разумеется, в любом обществе есть определенный процент критически настроенных людей, они всегда и при любой власти будут критично относиться ко всему. Это — просто их природа. Всем они недовольны.

Я думаю, что они будут недовольны и при американской системе, и при социалистической, и при любой другой форме правления они будут стонать и визжать, потому что они недовольны самой жизнью.

Отеческие советы духовного лидера

Большинство же состоит из разумного народа. Они придерживаются очень позитивных взглядов по отношению к духовному лидеру. Он не вмешивается в реальную политику часто.

Только изредка бывает, конечно, какие-то окрики или советы раздает. Но это — такие отеческие наставления, поскольку он обладает колоссальным опытом.

Издалека ему виднее, если в каком-то направлении та или иная ветвь власти идет не совсем правильно, поэтому дружески подсказывает, что нужно будет приостановиться, задуматься, принять другое решение. Это бывает.

Когда, например, бывает, что перегиб с назначениями, исходя из кланового, территориального или персонального состава, духовный лидер может сказать, что это — все-таки перебор, давайте нейтрально расположенных людей из разных провинций, разных этносов и так далее, тому подобное. Это он может позволить себе.

Президент по экономике

На втором месте находится президент. Если сравнить политическую систему Ирана и России, то их президент подобен нашему премьер-министру, и то — с достаточно усеченными функциями в политике.

Зато глава исполнительной власти Ирана обладает колоссальными возможностями в экономике и социальной сфере. Будет ли развиваться экономика и как, поднимется или снизится уровень жизни простых людей зависит прежде всего от него.

Президент очень серьезные вещи может сделать, поскольку именно он задает векторы развития и руководит реализацией конкретных проектов. Весь бюджет проходит через него, доходы государства идут к нему, он формирует расходы и так далее, тому подобное.

Конечно, есть фонды, ассоциированные с администрацией духовного лидера, достаточно серьезное количество финансов сосредоточены там. Но они расходуются на социальные проекты всего общества, чтобы благополучие иранцев не зависело от местечковых и ведомственных возможностей или настроений каких-то должностных лиц.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы иран политика раджаб сафаров
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