Чего точно не стоит ожидать от переговоров Путина и Байдена

В Женеве 16 июня пройдут переговоры президентов России и США. Это событие в определённой степени затмило собой даже многочисленные саммиты, которые проходят в эти дни — G7, Евросоюза и США, НАТО.

Что обсудят президенты

Даже ещё когда сам факт переговоров не был подтверждён, в Москве и в Вашингтоне стали всячески подчёркивать мысль, что каких-то сверхрезультатов от них ожидать не стоит. Хотя и в России, и в США согласны, что отношения между двумя странами находятся на крайне низком уровне.

Разумеется, подобные переговоры готовятся заранее. И заранее обсуждаются темы, по которым стороны могут прийти к согласию. Могут, конечно, и не прийти — стопроцентной гарантии здесь быть не может.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в повестку саммита включены практически все волнующие две страны вопросы, в том числе и "проблемы-раздражители".

"Повестка — практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, отражены в согласованном варианте. Это, естественно, состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Тут, конечно, будут отдельно обсуждены конкретные нерешённые вопросы двусторонних отношений, проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", — сказал Юрий Ушаков журналистам в преддверии саммита.

А всё-таки чего от переговоров президентов двух стран ожидать точно не стоит? Ну хотя бы по той причине, чтобы избавиться от иллюзий…

Мнения экспертов

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что особого прорыва не будет.

"Все относятся к этой встрече крайне сдержанно, никто особо не испытывает никаких иллюзий и надежд. Этих надежд не испытывают ни в России, ни в США. Я думаю, переговоры будут непростыми. Я думаю, что явно не будет какого-то прорыва, насчёт этого не надо испытывать каких-то иллюзий. Об этом сказал и Путин, об этом говорил и Лавров, да и Байден и его окружение не раз делали жёсткие заявления перед встречей", — сказал Константин Блохин Pravda.Ru.

Политолог Дмитрий Дробницкий тоже полагает, что "прорывных договорённостей не будет".

Возможны всякие символические действия. Может быть, действительно обменяются какими-то людьми, которые содержатся в местах не столь отдалённых. Может быть, договорятся, что в течение нескольких месяцев будут восстановлены частично диппредставительства там и здесь. Это вполне соответствует планам американской стороны снизить градус напряжённости. Я так думаю, что слова Байдена до пресс-конференции и после пресс-конференции будут одинаковые. С той лишь разницей, что некоторые вещи Байден говорил в будущем времени, а будет говорить в прошедшем", — сказал эксперт Pravda.Ru.

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