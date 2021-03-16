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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Ким Чен Ын не хочет разговаривать с Байденом

Мир » Азия » Дальний Восток

КНДР не устраивают больше переговорные позиции США, которые они демонстрировали ранее и при Бараке Обаме, и при Дональде Трампе, считает эксперт Александр Жебин.

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Байден не может дозвониться до Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила в понедельник, что попытки новой администрации США связаться главой КНДР Ким Чен Ыном пока не увенчались успехом. Цель состоит в том, чтобы полагаться на дипломатию и снизить "риск эскалации", заявила Псаки. 

Она добавила, что уже около года не было "активного диалога" с Северной Кореей, несмотря на "многочисленные" попытки установить контакт.

Сестра правителя Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в понедельник обвинила новую администрацию США в создании новых проблем.

"Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", — цитирует её северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Заявление связано с начавшимися на прошлой неделе совместными военными учениями США и Южной Кореи. По словам представителя Сеула, командные учения, которые продлятся до четверга, были сокращены с учетом пандемии.

США "делают хорошую мину при плохой игре"

В комментарии для "Правды.Ру", руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин напомнил, что администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина "усиленно" добивается возобновления диалога США с Северной Кореей и предлагает свои услуги посредничества. Поэтому накануне визита министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в Южную Корю в Белом доме "делают хорошую мину при плохой игре", заявлениями Псаки показывая, что учитывают интересы Южной Кореи, сказал эксперт.

"Для того, чтобы создать подходящую атмосферу для такой поездки и показать, что американцы, которые блокировали на протяжении всех предыдущих лет межкорейские обмены и контакты, готовы, по крайней мере, продемонстрировать видимость того, что они учитывают интересы своего союзника — Южной Кореи, и делаются такие заявления", — отметил Александр Жебин.

США пересматривают политику в отношении КНДР

По словам эксперта, на самом деле, в США идет пересмотр политики в отношении Пхеньяна, которая, судя по высказываниям Блинкена, будет включать и дипломатию, и давление.

"Известно его высказывание еще в бытность работы в аппарате Байдена, когда тот был вице-президентом.  Блинкен сетовал на то, что давление на КНДР недостаточно и надо его усиливать", — сказал Александр Жебин.

И этой же позиции придерживался тогда и нынешний помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, добавил он.

Есть, конечно, и обнадеживающие знаки, продолжил Александр Жебин, Отмеченное Псаки "снижение эскалации" — это не денуклеаризация, но это уже переговоры, какие-то взаимные уступки, может быть, даже переход к тому, что в международной практике называется "контролем над вооружением на Корейском полуострове".

"В ближайшей перспективе говорить о денуклеаризации бессмысленно. Северная Корея не откажется от ядерного оружия. А отсутствие переговоров ведет к тому, что она имеет возможность продолжать совершенствовать и наращивать свой ракетно-ядерный арсенал", — отметил эксперт.

По его словам, Северная Корея становится всё более трудной целью для экспорта американской демократии, она с каждым годом все больше способна постоять за себя, а процесс совершенствования Северной Кореей своих ядерных ракетных вооружений американцам надо как-то останавливать.

Поэтому приходится переходить к strategic reduction и arms control, к снижению угроз, которые может представлять Северная Корея. Это означает:

-придание юридической силы существующему мораторию, добровольно взятому КНДР на ядерные испытания и пуски ракет большой дальности,

-ввод лимитов на дальнейшее наращивание Северной Кореей числа своих ядерных зарядов и ракет.

КНДР требует новых гарантий

Однако, отметил Александр Жебин, уступки взамен вряд ли смогут удовлетворить Пхеньян. Ведь маневры сегодня отменили, а завтра возобновили, или санкции — их можно снять, но завтра можно их вернуть, "мы это видели на примере сделки с Ираном".

Северокорейцы сказали, что они больше не заинтересованы в таких мелких взаимных уступках, потому что разработки новых вооружений, эти физические процессы, которые очень трудно возобновить. Они требуют принципиального изменения курса США в отношении КНДР. Хотя и до конца не говорят, что это полностью значит.

Корейцы учли не только опыт Ирана, но и Ирака

"Во всяком случае, ясно, что в любом случае американо-северокорейский диалог, если возобновится, будет очень сложным, мучительным и связан с проблемами проверки, верификации", - отметил Александр Жебин.

По словам эксперта, северокорейцы вряд ли допустят обысков всех подземных объектов, тем более дворцов Ким Чен Ына, как это происходило в Ираке при Саддаме Хусейне, где США искали в его резиденции химическое оружие, а потом на картах появились все необходимые цели для начала агрессии.

"Так что будет хорошо, если американо-северокорейский диалог возобновится и приведет к снижению военной напряженности. А каковы будут его результаты говорить сейчас, по меньшей мере, очень преждевременно", — сказал Александр Жебин.

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