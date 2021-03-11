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В ООН объяснили, чего Сеулу не хватает в диалоге с Пхеньяном

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Диалог и сотрудничество между Северной и Южной Кореями успешно развиваются, однако Сеулу не хватает одной маленькой "детали". В ООН посоветовали Южной Корее активнее заниматься переговорами по правам человека.

В ООН объяснили, чего Сеулу не хватает в диалоге с Пхеньяном

Данные передаёт Yonhap News: специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана посоветовал южнокорейским властям внести в повестку переговоров соответствующий пункт. Он уверен, что сотрудничество и в экономическом, и в гуманитарном плане должно опираться в том числе на соблюдение данных прав.

Также, как оказалось, в Сеуле всё ещё не приняли закон, регулирующий права человека в КНДР, хотя его подготовили и доработали ещё в 2016 году.

Напомним, что ранее в ООН заявляли о "слишком жёстких" мерах, предпринятых властями КНДР в свете пандемии коронавируса. По мнению экспертов ООН, власти, вводящие такие меры, "занимаются нарушением прав человека".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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