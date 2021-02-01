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Перебежчик объяснил, почему ядерная программа важна для Ким Чен Ына

Мир

Ким Чен Ын не откажется от своего ядерного арсенала, но, возможно, будет готов вести переговоры о сокращении вооружений для облегчения международных санкций, наносящих ущерб экономике Пхеньяна.

Перебежчик объяснил, почему ядерная программа важна для Ким Чен Ына

Так считает бывший исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Кувейте Рю Хен У.

В своем интервью CNN, он сказал:

"Ядерная мощь Северной Кореи напрямую связана со стабильностью режима. И Ким, вероятно, считает, что ядерное оружие является ключом к его выживанию".

Рю также высказал мнение, что предыдущие администрации США загнали себя в угол, требуя денуклеаризации заранее на переговорах с тоталитарным государством.

"США не могут отступить от денуклеаризации, а Ким Чен Ын не может ее денуклеаризировать", — добавил он.

Рю добавил также, что, по его мнению, Северная Корея может быть готова вести переговоры о сокращении своего ядерного оружия, но вряд ли когда-либо откажется от него полностью. Однако он сказал, что санкции, возможно, сыграли свою роль в том, чтобы подтолкнуть Северную Корею к столу переговоров в 2018 году, когда Ким и бывший президент США Дональд Трамп встретились на саммите в Сингапуре.

Многие аналитики считают, что Ким сел за стол переговоров, потому что он уже разработал ядерное оружие и успешно испытал ракету большой дальности, которая могла бы достичь территории Соединённых Штатов.

"Нынешние санкции в отношении Северной Кореи беспрецедентны и сильны, — сказал Рю. — Я думаю, что санкции против Северной Кореи должны быть продолжены".

"Говоря о ядерном оружии, важно не забыть про нарушения прав человека"

Рю заявил, что важно не отказываться от вопроса о правах человека, который был в значительной степени "замят под ковер" во время ядерных переговоров с администрацией Трампа.

"Пхеньян называет себя социалистическим раем и отрицает обвинения в грубых нарушениях прав человека. Северная Корея, однако, не допускает свободы слова или собраний, и граждане не могут уехать. Режим Кима обвиняют в управлении системой гулагов и политических лагерей для военнопленных, в которых содержится более 120 000 мужчин, женщин и детей.

Права человека — это вопрос морали, и в северокорейском режиме проблема прав человека является чувствительной и серьезной", — сказал Рю.

ДЛЯ СПРАВКИ

Бывший дипломат, принявший имя Рю при переезде в Южную Корею, является одним из нескольких высокопоставленных северокорейских чиновников, которые дезертировали в последние годы.

Рю и его семья перебежали в Южную Корею в сентябре 2019 года, но объявлено об этом было только на прошлой неделе.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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