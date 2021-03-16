Северной Корее не по нраву учения Южной совместно с США

В Северной Корее подняли вопрос об упразднении Комитета по делам мирного объединения Родины и военного мирного сотрудничества с Южной Кореей. Причиной оказались совместные военные учения Сеула с Вашингтоном.

"Мы… проявляли терпеливость и даже предоставляли все шансы. Несмотря на это, южнокорейские власти на глазах всей нации опять выбрали "март войны" (…), а не "теплый март", — заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и член Политбюро Ким Ё Чжон. Она считает, что военные учения не совместимы с мирным диалогом.

Пока что Северная Корея будет "следить за отношением и поведением Южной Кореи в будущем". Предостережение было вынесено и администрации президента США Джо Байдена, ее просят не делать того, что помешает "комфортно спать" во время текущего президентского срока.

Ранее в ООН посоветовали Южной Корее активнее заниматься переговорами по правам человека с грозным северным соседом.