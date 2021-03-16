Минздрав США объявил "Спутник V" "дурным влиянием" России

Министерство здравоохранения и социальных служб США тоже активно противодействует "российскому влиянию". Причём вовсе не на территории Соединённых Штатов.

Американский минздрав и "дурное влияние" России

Об этом говорится в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, обнародованный за подписью бывшего главы этого ведомства Алекса Азара. В этом документе есть подраздел под названием "Противодействие дурному влиянию в странах (Северной и Южной) Америки". В котором, собственно, и сообщается, как американский минздрав борется с этим самым "влиянием" в других странах.

Точнее говоря, занимается этим Управление по международным делам при минздраве США (Office of Global Affairs, OGA). Как сказано в докладе, управление "использовало дипломатические отношения в регионе стран (Северной и Южной) Америки для ослабления влияния (некоторых) стран, включая Кубу, Венесуэлу и Россию, работающих над тем, чтобы усилить свое влияние в регионе и причинить ущерб безопасности США".

"OGA координировало свои усилия с правительственными агентствами США для укрепления дипломатических связей и оказания технического и гуманитарного содействия, с тем чтобы убедить страны этого региона отказаться от принятия помощи от этих вынашивающих недобрые намерения государств", — отмечается в докладе.

Примером таких усилий названо "использование атташе-офиса OGA для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19".

Конечно, выглядит всё это предельно цинично. Власти Соединённых Штатов ранее неоднократно заявляли, что не будут поставлять вакцины в другие страны, пока в самих США существует потребность в них. В то же время Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Покой им только снится

Стоит отметить, что доклад касается действий правительства в то время, когда президентом был Дональд Трамп. Однако едва ли можно рассчитывать, что администрация Джо Байдена внесла какие-то коррективы в этот курс.

"Определённо мы видим попытки других стран, включая Китай и Россию, использовать вакцины для достижения успехов в дипломатии. <…> Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками", — заявила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Доклад прокомментировали разработчики российской вакцины "Спутник V". "Мы убеждены, что государства должны сотрудничать в деле спасения жизней. Попытки дискредитировать вакцины неэтичны и чреваты дополнительными человеческими жертвами", — сказано в комментарии на официальной странице "Спутник V" в Twitter.

Американцев, впрочем, неэтичность подобных заявлений совершенно не смущает. Хотя трудно понять, каким образом на безопасность США повлияют люди, которые не заболеют благодаря российской вакцине.

Очевидно, впрочем, что Вашингтон рассматривает распространение российской вакцины как средство утверждения политического влияния нашей страны. А раз так, то противодействие этому будет самым жёстким.

Между тем, пресс-служба минздрава Бразилии сообщила 12 марта о закупке в России 10 млн доз вакцины "Спутник V". По данным ведомства, к концу апреля в страну доставят 400 тысяч доз, к концу мая — 2 млн, в июне — еще 7,6 млн.

Но до этого вакцину должно одобрить Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). Можно предполагать, что американцы не оставят попыток повлиять на решение агентства.