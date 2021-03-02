Эксперт: инфраструктура НАТО устаревает, и доминирование Запада сходит на нет

Почему у России гигантский потенциал для развития внешнего и внутреннего туризма, а также развернет ли НАТО новую холодную войну, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Леонидович Шаповалов.

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Самая красивая страна

— Россия оказалась на первом месте по индексу восстановления туризма в рейтинге крупнейших туристических экономик мира. При этом у нас на 93% упал иностранный туризм. Идет рост внутреннего туризма. В каждом регионе, даже самом отдаленном, есть потрясающие места. Россия — самая большая в мире и одна из богатейших стран не только в плане природных ископаемых, но и в плане таких красот. Рост туризма может повлиять на наш ВВП?

— Россия имеет гигантский потенциал развития туристического бизнеса. Во-первых, мы самая большая страна в мире; страна, которая имеет огромное разнообразие природных зон и объектов, которые нужно посмотреть каждому человеку на Земле:

Байкал,

Камчатка,

Алтай,

Кавказ,

Карелия.

Во-вторых, Россия обладает колоссальным культурным потенциалом, и, в отличие от многих других туристических лидеров, которые на пустом месте создавали туристический сектор, у нас есть что посмотреть:

Золотое кольцо,

Дербент.

У нас есть зоны пляжного туризма, возможность развития экотуризма.

Туристический сектор может быть мощным локомотивом развития нашей экономики. А для некоторых субъектов Федерации даже ключевым.

Россия интересна, привлекательна для жителей разных стран мира и для самих россиян. Внутренний и внешний туризм нужно в равной степени развивать. Россия по-прежнему привлекает и будет привлекать все больше и больше иностранцев своей загадочностью, русской душой, интересом. Я вспоминаю, как несколько лет назад в Царском Селе мы достаточно долго ждали, пока сформируется группа из россиян, и за это время мимо нас прошло примерно пять-шесть больших групп китайских туристов.

Я думаю, нет ни одного человека в нашей стране, который бы мог сказать, что он посетил и увидел все, что есть в России.

— Это невозможно.

— Абсолютно. Часто задают вопросы, зачем мы строим гостиницы, аэродромы, аэропорты во время чемпионата мира по футболу, олимпиады, спартакиады. Это и есть элементы инфраструктуры, которая позволяет развивать туристический бизнес. Есть уже сформированные туристические кластеры, где возможен комфортный отдых и для категории VIР, и для эконом-класса:

Кавказские Минеральные Воды,

Сочи,

Суздаль.

Можно даже брать на вооружение советские практики — развивать путевки на отдых для тех или иных категорий граждан.

Осторожная политика государства во время второй волны пандемии создала предпосылки для реанимирования туризма, в том числе возможность перемещаться по стране. Это позволило туристическому сектору, в отличие от множества других стран, начать выходить из кризиса.

Новая холодная война

— Не успел Байден прийти к власти, НАТО обновляет стратегическую концепцию, и новая стратегия нацелена на сдерживание России и Китая. Участники блока будут выделять большую часть от своего бюджета на покупку техники. Мы промолчали, как водится. Китай сказал, что это безобразие, менталитет холодной войны. НАТО делает все, чтобы вернуть гонку вооружений.

— Инфраструктура НАТО устаревает, в то же время Россия и Китай демонстрируют быстрые темпы перевооружения, по многим показателям — 70% самой современной техники. Натовские стратеги признают: инициатива отдана России и Китаю — конечно, не во всех сегментах, военно-морской флот США по-прежнему является мощным и сильным, но даже в нем мы видим признаки устаревания.

Процесс превращения России и Китая в противников Запада растянулся на десятилетие. Стратегия НАТО — это последний документ, в котором Россия еще фигурировала в качестве партнера. В стратегиях США уже давно Россия была объявлена врагом. Поэтому сейчас стратегию НАТО привели в соответствие с военной стратегией США.

Легко провести аналогию с холодной войной. Поскольку в тот период США и их союзники "сдерживали" Советский Союз. Так они называли свои агрессивные планы по установлению доминирования на всей планете: "мы сдерживаем Советский Союз".

Термин "сдерживание" свидетельствует о том, что США и их союзники полностью оперируют терминологией холодной войны. Если в 2008 эксперты оперировали термином "прохладная война", то есть, охлаждение отношений, но еще не заморозка, то сейчас настоящая холодная война в отношениях:

США и Китая,

США и России.

Это очень опасно для мира. При этом ситуация изменилась. Потому что полвека назад, когда американцы и западные страны активно вели наступление на Советский Союз, американская экономика составляла 40% мирового ВВП, а сейчас она составляет 15%. Западу нужно признать: доминирование США и коллективного Запада в экономической и военной сферах постепенно сходит на нет. В этой ситуации безответственно и глупо объявлять сразу две крупных страны противниками НАТО.

— Да, они регулярно придумывают себе противников. Ту же Северную Корею, когда Трамп обещал чуть ли не бомбу на них сбросить. Если у нас доктрина оборонительная, то на Западе все время должны кому-то угрожать и махать кулаками.