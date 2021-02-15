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Автор Любовь Степушова

Останется ли Германия "борделем" Европы

Мир » Европа » Евросоюз

До каких пор Германия будет "борделем" Европы, спрашивает DW. Ответ очень простой, но немецким политикам и газетчикам он не понравится.

Проституция и попрошайничество - судьба многих румын и болгар в ЕС [Голос Германии]

Проституция в пандемию получает привилегии в Германии

В Германии проституция легализирована с 2002 года, но всё чаще звучат призывы о её криминализации.

Об этом пишет Deutsche Welle (DW) в статье "Останется ли Германия "борделем" Европы?". Газета цитирует депутата Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ленни Бреймайер, которая возмущается тем, что в пандемию неработающие уже год публичные дома получают государственную помощь.

"Государство не может поддерживать публичные дома, в которых женщин принуждают к проституции, отдавая преступникам деньги налогоплательщиков", — сказала она.

Эти и другие критические заявления политика послужили причиной для подачи около 20 исков в суды от примерно 50 владельцев публичных домов со всей Германии.

"Северная модель"

Бреймайер, которая считает добровольную проституцию сказкой, является приверженцем так называемой северной модели её криминализации в скандинавских странах, где к уголовной ответственности привлекают клиентов, а не проституток.

В 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, рекомендующую странам-членам внедрить скандинавскую модель.

Первой её внедрила Швеция 20 лет назад, затем ей последовали Норвегия, Исландия, Финляндия, Англия, Франция, Италия. Аналогичные законы о проституции действуют в Канаде и Израиле.

В Германии у проституции сильное лобби

"Чем больше стран решат (внедрить эту модель), тем сильнее будет давление на Германию", — считает политик из СДПГ.

В Германии с 2017 года действует закон, призванный " улучшить условия труда" женщин, практикующих эту "профессию". Их, по последним данным, насчитывается около 40 тысяч, хотя фактическое число составляет от 200 тысяч до одного миллиона, указывает DW.

Это связано с тем, что разрешены Eros Center, где "работницы" могут арендовать собственные комнаты на день и нет никаких "мадам". Поэтому, в частности, многие сторонники платного секса в Германии считают, что от легализации "бизнеса" мало толку, пока большинство проституток продолжают работать нелегально.

Пока ни одна партия, представленная в Бундестаге, не включила в свою программу запрет на покупку сексуальных услуг, констатирует DW.

"У проституции и эротической индустрии есть сильное и громкое лобби", — сказала Бреймайер.

Против криминализации проституции в стране выступает также ряд организаций, в том числе Совет немецких женщин, Организация по борьбе со СПИДом, Немецкая коллегия адвокатов и другие, утверждая, что это только навредит женщинам, которые работают в "отрасли".

"Есть женщины, которые работают и зарабатывают проститутками по собственному желанию. Вместо того чтобы криминализировать сексуальные услуги, следует улучшить условия труда и жизни женщин в этой профессии", — цитирует совместное заявление организаций DW.

Проституция процветает везде, где есть американские военные базы

В Германии расквартировано около 45 тысяч военнослужащих США, около закрытой сейчас авиабазы Рейн-Майн раньше находился один из крупнейших кварталов красных фонарей в мире. Процветают бордели и рядом с американскими базами в Баумхолдере и Кайзерслаутерне.

Пока американская армия находится в Германии, любая госпомощь проституции гарантирована, надо же помогать союзникам сбрасывать накопившуюся сексуальную энергию, а то ведь и до агрессии недалеко.

С другой стороны, в американкой прессе будут процветать обоснования исторической распущенности немцев, пространные рассуждения о том, как нацистская партия в 30-е годы решила, что в обществе есть место для публичных домов, просто они должны находиться под их контролем. Об этом можно прочитать, например, в американском ресурсе под символичным названием The culture trip.

Германия не единична в своём опыте, странами-"борделями" являются Филиппины, Южная Корея, Колумбия — всюду, где находятся американские военные базы.

И "скандинавская модель" уйдёт в небытие, как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО и разместят у себя американский контингент. А Норвегия — расширит присутствие американцев. Пока это только ротационные 700 морпехов. Или же в этих странах будет изобретена ширма, как в Японии, где проституция запрещена, но есть "культ гейш".

Так что хотите нравственность — убирайте американских солдат со своих территорий. Впрочем, как видно, это не тренд сегодняшней Европы.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы германия проституция военные базы
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