Харассмент в Европе и продажная любовь

Как Запад реально относится к процессам о харассменте? В интервью ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказывает психотерапевт, сексолог Александр Полеев.

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— Сейчас на Западе активно идут процессы, связанные с харассментом. Кто-то кому-то коленку двадцать лет назад погладил — уже криминал. Это нормально, вы считаете?

— Вся Европа над этим смеется. Катрин Денев пишет об этом интересные статьи. Я много лет преподавал в университете Тринити, и однажды меня вызвали к декану. Там такие двери, что я их двумя руками открываю, они дубовые, с 1772 года. И я пропустил коллегу по кафедре, открыл двери ей. Она улыбнулась, сказала "спасибо", но потом написала жалобу, причем письменную.

— Куда, на кого?

— На меня, что я открыл ей дверь. Но я думаю, это смешно. Такие крайности связаны во многом с пуританством, повышенной честностью американцев, но в Европе этого нет абсолютно. В Европе я преподаю — там попробуй не открыть дверь.

— А помните — был инцидент с директором Международного валютного фонда, который переспал то ли с чернокожей проституткой, то ли гувернанткой в отеле.

— Дело происходило в Соединенных Штатах. Его арестовал прокурор Нью-Йорка, который выдвигался в вице-президенты. Человек пробыл сутки в заключении. Вся Европа над этим смеялась. Предполагали, что он будет выдвигаться в президенты Франции, так как он очень авторитетный финансист. Французов смущал именно факт, что это негритянка.

— Неполиткорректно.

— Не то что неполиткорректно, его жена защищала, а как бы недостойно руководителя. Если бы это была белая горничная, хорошо сложенная француженка — это бы ему скорее помогло. А предшественник Макрона на мотороллере в 60 лет и с четырьмя детьми ездил два года к 32-летней актрисе и требовал, чтобы его никто не сопровождал. Но охрана тоже ездила за ним на мотороллерах и жаловалась, что их ими не учили пользоваться. Они же привыкли на машинах. Французов такое совершенно не смущало.

— Европа, наверное, немало смеялась на Биллом Клинтоном, когда была история с Моникой Левински. Все говорили, что в Европе такое невозможно, чтобы до импичмента дошло.

— И над ним смеялись, и вообще над подобными американскими нравами. Но это нравы одной части Америки, а совершенно другая часть живет по совсем другим законам, и в большинстве штатов разрешены публичные дома. Журналы порнографические продаются запечатанными, но они высокого качества, и их много. Нудистские пляжи раз в десять больше, чем наш в Серебряном Бору.

Продажная любовь по-европейски

— А в Германии проститутки состоят в профсоюзе.

— Ну это очень правильно. Проституция такая же профессия как любая другая, как профессия журналиста или врача, и должна быть уважаемой. Я все-таки считаю, что когда-нибудь мы легализуем проституцию. Почему мы сегодня ее не легализуем? Потому что…

-… есть лобби, которое деньги получает.

— Да. А легализация — это медосмотры, проведение психотерапии, всяческая помощь. Кстати, Европа полностью ушла от уличной проституции. Либо в публичных домах, либо в интернете. Когда я в 2000 году приехал преподавать в Париж…

— Когда Булонский лес славился.

— Было несколько мест, где проституткам разрешено было стоять. Главным местом была площадь Опера, где много выступов, чтоб от ветра прятаться. Уже через два года этого не было. Бывает на Пляс Пигаль, но это уже незаконно, да и смысла нет.

Есть же сайт в интернете. Размещай старое фото, где ты молодая и красивая, и клиенты придут. Работаешь без сутенеров и защищена. Есть публичные дома. Там нельзя писать надписи, что это публичный дом, но передняя стена стеклянная. За ней барная стойка, и сидят девушки в белье. Весьма цивилизованно. В Англии нет слов "сексшоп" на зданиях, писать этого нельзя, но у входа большой черный козырек.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев