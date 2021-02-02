Очевидно, что в обозримом будущем Россию ожидает новая порция санкций. Скорее всего, связана она будет с делом Алексея Навального. Если говорить о Евросоюзе, то вариантов здесь несколько.
О том, какими могут быть санкции, можно получить определенное представление из заявлений германских политиков. Едва ли другие страны Евросоюза будут всерьез возражать, если немцы предложат какой-то "пакет" ограничительных мер. Но вот какой?
В германском бундестаге наиболее последовательными сторонниками санкций против России являются "зеленые". Именно эта партия последовательно настаивает на прекращении строительства "Северного потока-2". Собственно, представители этой партии полагают, что наиболее чувствительной для России ограничительной мерой будет прекращение строительства этого газопровода. И, в общем, эта точка зрения совершенно не зависит от ситуации с Навальным.
Член внешнеполитического комитета бундестага из фракции "зеленых" Юрген Триттин предлагает еще один вариант санкций. Ничего нового, надо заметить, но все же: он предлагает арестовать средства российских крупных предпринимателей. Тех из них, кто нажил свои богатства благодаря коррупции. "Такие санкции были бы по-настоящему действенными", — цитирует депутата бундестага Deutsche Welle.
Здесь, правда, возникает вопрос — каким образом доказать, что те или иные средства получены незаконным путем? Но у Юргена Триттина есть ответ:
Впрочем, это достаточно абстрактные рекомендации. И если следовать всем юридическим процедурам, то результат будет очень небыстрым и, вполне вероятно, не отвечающим желаниям инициаторов санкций.
Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт поддерживает идею введения персональных санкций против российских силовиков. Наподобие того, что было предпринято в отношении Белоруссии.
Ну и кроме того, она считает возможным ввести мораторий на строительство "Северного потока-2". Эта идея пользуется все большей популярностью. Речь не о прекращении строительства, а о временной его заморозке. Которая будет продолжаться до тех пор, "пока российская сторона не сдвинется в том, что касается расследования обстоятельств отравления Алексея Навального", считает Рената Альт, призывая "оказать нажим".
Впрочем, насчет "Северного потока-2" позиция германского правительства остается неизменной — проект должен быть реализован. Хотя новая "порция" давления на Берлин гарантирована.
Ну а что Москва? А в Москве рассчитывают, что Европа все же не станет увязывать перспективы отношений с Россией из-за дела Навального.
"Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Россию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
При этом он подчеркнул, что "реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".