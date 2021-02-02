По белорусскому сценарию: какими санкциями грозят России

Очевидно, что в обозримом будущем Россию ожидает новая порция санкций. Скорее всего, связана она будет с делом Алексея Навального. Если говорить о Евросоюзе, то вариантов здесь несколько.

О том, какими могут быть санкции, можно получить определенное представление из заявлений германских политиков. Едва ли другие страны Евросоюза будут всерьез возражать, если немцы предложат какой-то "пакет" ограничительных мер. Но вот какой?

В поисках олигархов

В германском бундестаге наиболее последовательными сторонниками санкций против России являются "зеленые". Именно эта партия последовательно настаивает на прекращении строительства "Северного потока-2". Собственно, представители этой партии полагают, что наиболее чувствительной для России ограничительной мерой будет прекращение строительства этого газопровода. И, в общем, эта точка зрения совершенно не зависит от ситуации с Навальным.

Член внешнеполитического комитета бундестага из фракции "зеленых" Юрген Триттин предлагает еще один вариант санкций. Ничего нового, надо заметить, но все же: он предлагает арестовать средства российских крупных предпринимателей. Тех из них, кто нажил свои богатства благодаря коррупции. "Такие санкции были бы по-настоящему действенными", — цитирует депутата бундестага Deutsche Welle.

Здесь, правда, возникает вопрос — каким образом доказать, что те или иные средства получены незаконным путем? Но у Юргена Триттина есть ответ:

воспользоваться "расследованиями" Алексея Навального;

применить практику берлинской полиции, которая при расследованиях клановой преступности требует от подозреваемых доказать, что принадлежащие им предметы роскоши приобретены на законные средства.

Впрочем, это достаточно абстрактные рекомендации. И если следовать всем юридическим процедурам, то результат будет очень небыстрым и, вполне вероятно, не отвечающим желаниям инициаторов санкций.

По белорусскому сценарию

Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт поддерживает идею введения персональных санкций против российских силовиков. Наподобие того, что было предпринято в отношении Белоруссии.

Ну и кроме того, она считает возможным ввести мораторий на строительство "Северного потока-2". Эта идея пользуется все большей популярностью. Речь не о прекращении строительства, а о временной его заморозке. Которая будет продолжаться до тех пор, "пока российская сторона не сдвинется в том, что касается расследования обстоятельств отравления Алексея Навального", считает Рената Альт, призывая "оказать нажим".

Впрочем, насчет "Северного потока-2" позиция германского правительства остается неизменной — проект должен быть реализован. Хотя новая "порция" давления на Берлин гарантирована.

Ну а что Москва? А в Москве рассчитывают, что Европа все же не станет увязывать перспективы отношений с Россией из-за дела Навального.

"Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Россию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

При этом он подчеркнул, что "реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены".