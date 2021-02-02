Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

По белорусскому сценарию: какими санкциями грозят России

Мир

Очевидно, что в обозримом будущем Россию ожидает новая порция санкций. Скорее всего, связана она будет с делом Алексея Навального. Если говорить о Евросоюзе, то вариантов здесь несколько.

По белорусскому сценарию: какими санкциями грозят России

О том, какими могут быть санкции, можно получить определенное представление из заявлений германских политиков. Едва ли другие страны Евросоюза будут всерьез возражать, если немцы предложат какой-то "пакет" ограничительных мер. Но вот какой?

В поисках олигархов

В германском бундестаге наиболее последовательными сторонниками санкций против России являются "зеленые". Именно эта партия последовательно настаивает на прекращении строительства "Северного потока-2". Собственно, представители этой партии полагают, что наиболее чувствительной для России ограничительной мерой будет прекращение строительства этого газопровода. И, в общем, эта точка зрения совершенно не зависит от ситуации с Навальным.

Член внешнеполитического комитета бундестага из фракции "зеленых" Юрген Триттин предлагает еще один вариант санкций. Ничего нового, надо заметить, но все же: он предлагает арестовать средства российских крупных предпринимателей. Тех из них, кто нажил свои богатства благодаря коррупции. "Такие санкции были бы по-настоящему действенными", — цитирует депутата бундестага Deutsche Welle.

Здесь, правда, возникает вопрос — каким образом доказать, что те или иные средства получены незаконным путем? Но у Юргена Триттина есть ответ:

  • воспользоваться "расследованиями" Алексея Навального;
  • применить практику берлинской полиции, которая при расследованиях клановой преступности требует от подозреваемых доказать, что принадлежащие им предметы роскоши приобретены на законные средства.

Впрочем, это достаточно абстрактные рекомендации. И если следовать всем юридическим процедурам, то результат будет очень небыстрым и, вполне вероятно, не отвечающим желаниям инициаторов санкций.

По белорусскому сценарию

Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт поддерживает идею введения персональных санкций против российских силовиков. Наподобие того, что было предпринято в отношении Белоруссии.

Ну и кроме того, она считает возможным ввести мораторий на строительство "Северного потока-2". Эта идея пользуется все большей популярностью. Речь не о прекращении строительства, а о временной его заморозке. Которая будет продолжаться до тех пор, "пока российская сторона не сдвинется в том, что касается расследования обстоятельств отравления Алексея Навального", считает Рената Альт, призывая "оказать нажим".

Впрочем, насчет "Северного потока-2" позиция германского правительства остается неизменной — проект должен быть реализован. Хотя новая "порция" давления на Берлин гарантирована.

Ну а что Москва? А в Москве рассчитывают, что Европа все же не станет увязывать перспективы отношений с Россией из-за дела Навального.

"Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Россию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

При этом он подчеркнул, что "реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы санкции северный поток-2 алексей навальный
Новости
Под Тверью автомобиль сбил спортсмена на лыжной трассе
Лавров назвал дело Навального "инсценировкой"
Казахстан уже почти в НАТО
Химик-экспенрт: почему реагенты - необходимое зло
Путин не следит за ситуацией с Навальным
Японские инженеры создали очки для имитации плача
Медведев принёс России победу над Аргентиной в ATP Cup
Припелин предложил поставить памятник Мотороле
Продюсер "Ералаша" рассказал о перспективах проекта
Репилов объяснил, почему всегда ходит в шапке-ушанке
Последние материалы
Продюсер "Ералаша" рассказал о перспективах проекта
Репилов объяснил, почему всегда ходит в шапке-ушанке
Илон Маск решил временно покинуть Twitter
Николай Дроздов рассказал, какой контент будет публиковать в TikTok
Раскрыт секрет морозоустойчивости древесных лягушек
Обвинение запросило для Навального 3,5 года колонии
Лобода вновь стала наставником шоу "Голос. Дети"
Танкист вооружённых сил Украины перешёл на сторону ДНР
Российские лыжники будут выступать на ЧМ под флагом ОКР
Как искусственный интеллект влияет на поведение человека?
Популярное
Новости футбола
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".

Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Военные новости
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Военные новости
Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию
Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов Олег Артюков Как Франция стала главным сторонником антироссийских санкций в ЕС Олег Артюков
Комментарии
Флот и бомбардировщики НАТО переброшены к Крыму
Обвинение запросило для Навального 3,5 года колонии
К суду, где рассматривается дело Навального, прибыли авто дипломатов
К суду, где рассматривается дело Навального, прибыли авто дипломатов
Протест станет Майданом или затихнет
Игорь Коротченко: оппозиционеры привились первыми
Протест станет Майданом или затихнет
США — глобальный заговор или несовершенство систем
Путин призвал сохранить память о Ельцине
США — глобальный заговор или несовершенство систем
Сын блогера погиб из-за упавшего в ванну айфона
В Индии появится центр по ремонту российских вертолётных двигателей
Александр Коробко: в Донбассе ставят на Путина
Путин призвал сохранить память о Ельцине
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Охлобыстин настаивает на возвращении смертной казни
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Навальному грозит реальный срок
"Одна мадам уже присела": Тарзан решил засудить своих "любовниц"
Триумф России в биатлоне: что это значит
Как Франция стала главным сторонником антироссийских санкций в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников