Министр обороны США стал третьим исключением

22 января 2021 года сенат США утвердил на пост министра обороны США генерала в отставке Ллойда Остина, который не только стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, но и первым профессиональным военным, возглавившим ведомство после череды штатских. Кроме того, он стал первым членом вновь формируемого кабинета администрации Байдена.

По всем параметрам генерал армии в отставке Ллойд Джеймс Остин (Lloyd James Austin) соответствует своему назначению. Выпускник престижной Военной академии в Вест-Пойнте, он получил звание четырехзвездочного генерала, добиваясь успеха на каждой стадии своей 40-летней карьеры.

Но именно продолжительная военная карьера Остина стала камнем преткновения в процессе его утверждения сенаторами. Согласно букве американского закона, военнослужащий, прежде чем приступить к штатской роли министра обороны, обязан не находиться на действительной военной службе не менее семи лет.

В 2016 году Остина отправили в отставку с поста главы Центрального командования США. После чего он вошел в совет директоров компании Raytheon Technologies, производящей, между прочим, противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, имеющийся на вооружении нескольких стран бывшего СССР. При этом Остин является членом правления крупнейшего американского производителя стали Nucor и членом правления многонациональной медицинской компании Tenet Healthcare Corporation (Даллас, штат Техас).

В 2015 году генерал Остин угодил под обстрел законодателей за фиаско программы обучения террористов в Сирии. За 500 млн долларов удалось обучить полсотни боевиков, из которых лишь четверо годились для выполнения боевых задач.

Маршалл, Мэттис и Остин

Конгресс отказался предоставить генералу отсрочку на три года, что ранее он сделал только дважды. Генералу в отставке Джорджу Маршаллу (George Marshall), выдвинувшему в 1947 году план помощи европейским странам, оказался востребованным первым. Отставной Маршалл на один год занял кресло министра обороны, не без его содействия было создано НАТО, он активно претворял в жизнь геополитическую трумэновскую доктрину Containment по "сдерживанию" СССР.

Выполнял Маршалл полностью провалившуюся посредническую миссию по созданию коалиционного правительства между националистами генералиссимуса Чан Кайши и коммунистами Мао Цзэдуна. Впоследствии Чан Кайши и некоторые историки утверждали, что прекращение огня под давлением Маршалла спасло коммунистов от неминуемого поражения.

В процессе выдвижения на пост министра обороны США Маршалл откровенно заметил: "Будучи в звании второго лейтенанта, я думал, что мы никогда ничего не добьемся в армии, если солдат не будет военным министром. Когда я стал немного старше и принял участие в нашей военной истории… я пришел к твердому выводу, что он никогда не должен быть солдатом".

Потребовалось почти 70 лет для предоставления второго отказа. Утверждение в 2017 году генерала в отставке Джеймса Мэттиса (James Mattis) в должности министра обороны США встретило сопротивление со стороны отдельных сенаторов, потому что всего 4 года до своего нового назначения Мэттис командовал Корпусом морской пехоты. Но отставник оказался востребованным для контроля над Трампом. Впрочем, президент не остался в долгу и назвал 26-го министра обороны "самым переоцененным генералом в мире".

Неохотно голосуя за утверждение Мэттиса, сенатор-демократ от Род-Айленда Джек Рид (Jack Reed) в сенатском комитете по вооруженным силам предупредил, что "отказ от закона должен происходить не чаще, чем один раз при жизни одного поколения".

В настоящее время в правящих кругах США дискутируют о необходимости предоставления семилетней отсрочки отставным военным. Рожденные как демократическое государство, США с каждым годом все больше и больше превращаются в хищную империю.

Гражданский контроль над вооруженными силами

Законодательно семилетняя отсрочка появилась после окончания Второй мировой войны, хотя лежащая в ее основе концепция восходит к истокам нации и лежит в основе американских военных традиций. Отцы-основатели Соединенных Штатов, на себе прочувствовавшие использование Англией регулярной армии, рассматривали крупные вооруженные силы как признак авторитаризма и неотъемлемую угрозу демократии. Они считали, что влияние генералов на использование армий всегда должно быть подчинено должностным лицам, непосредственно подотчетным народу.

Один из лидеров американской революции, создавший тайную антибританскую организацию "Сыны свободы", Сэмюэл Адамс (Samuel Adams) писал в 1768 году, что "даже когда стране необходима военная мощь, мудрые и осмотрительные люди всегда будут смотреть на нее бдительно и ревниво". В 1776 году Вирджинская декларация прав утверждала, что "во всех случаях военные должны строго подчиняться и управляться гражданской властью". Этот документ стал источником вдохновения для Декларации независимости, а затем лег в основу Билля о правах.

Когда дело дошло до Конституции, отцы-основатели специально предписали гражданский контроль над вооруженными силами, возложив на президента роль главнокомандующего, предоставив конгрессу право устанавливать правила и бюджет для военных.

Армия — это не совещательный орган

После Второй мировой войны конгресс обеспокоился тем, что американская общественность все больше подпадала под чары таких харизматических генералов, как Дуглас Макартур (Douglas MacArthur), ратуя за то, чтобы военачальникам-героям предоставить большую автономию. По мнению Макартура, гражданские лица, которые ничего не знают о войне, не должны ограничивать прерогативы испытанных воинов.

Конгрессмены в ответ ввели период ожидания, чтобы ограничить право профессиональных военных чиновников руководить недавно созданным Министерством обороны. Десятилетний перерыв в службе, который впоследствии был сокращен до семи лет, позволил бы "звезде угаснуть" (star to fade), уменьшив влияние генерала на общественность.

По определению Верховного суда США: "военные по необходимости являются специализированным обществом, отдельным от гражданского общества. Это ведомство, которое за свою долгую историю разработало собственные законы и традиции, в котором закон — это закон послушания. Армия — это не совещательный орган".