Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию

Заявление Сергея Кривоноса о "потоке гробов" в Россию, это бравада человека, который испытывает страх, что "Донецкая и Луганская Республики могут расшириться до географических границ областей и пойдут дальше", считает ветеран подразделения ФСБ "Альфа" Леонид Филатов.

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Украина обещает России "поток гробов"

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос пообещал в интервью "Обозревателю", что в случае начала "полномасштабной агрессии" против Украины Россия получит "поток гробов".

"Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в РФ", — сказал Кривонос .

Замглавы СНБО отметил, что военно-технический потенциал России выше, но украинская армия имеет "прекрасный боевой опыт, который получила за эти шесть с половиной лет войны".

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Кривонос заявил также, что Украина может начать войну за освобождение неконтролируемых территорий.

"Конечно, этот запрос (на наступление на ЛДНР) есть. И военнослужащие ждут, когда будет дана команда, чтобы начать наступление. Вопрос состоит в том, что нужно объяснять, что есть политические нюансы решения этого вопроса, а во-вторых, чтобы это осуществить, нужно готовиться", — сказал он.

В украинской армии служат "мотивированные" военнослужащие, и, если понадобится, Силы специальных операций (ССО) Украины могут при необходимости взять в плен руководство Донецкой республики, уверен замглавы СНБО.

"Взять в плен Пушилина — задача, которую можно выполнить! И один из примеров успешной работы наших воинов — в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником так называемой "народной милиции Луганской Народной Республики", — сказал Кривонос.

Кривонос "хвалит своё болото"

Как сказал "Правде.Ру" подполковник ФСБ в отставке, президент Союза "Офицеры Группы "Альфа" Алексей Филатов, это бравада человека, который испытывает страх, что Донецкая и Луганская Республики могут расшириться до своих географических границ в рамках областей и пойдут дальше, если найдут поддержку местного населения.

"Здесь боязнь именно таких действий. Я думаю, что если вдруг будут реальные боевые действия, реальная война, какая и была на территориях Луганской и Донецкой областей, конечно, трупы будут с обоих сторон", — сказал Леонид Филатов.

Ветеран "Альфы" считает, что боевой дух и обученность у украинской армии намного меньше, чем у российской. А по ударной мощи, технической оснащенности российская армия в разы превосходит украинскую.

"Если российская армия многими экспертами сейчас ставится на первое место или, по крайней мере, как соперник американской и китайской армий, то украинскую я не вижу ни в первой десятке, ни во второй", — отметил Леонид Филатов.

По его словам, украинская армия побывала в боевых действиях и какой-то опыт получила, но говорить, что это совершенно другая армия, нежели была, не приходится.

"В начале 2000-х я сам был очевидцем того, что украинцы свою армию проср… Они занимались чем угодно — бизнесом, экономикой, "пилили" бюджет, но армией не занимались. Те же украинские военные об этом хорошо знают. Поэтому, наверное, и случился Майдан. Со способной армией и СБУ, конечно, его бы не было", — сказал Леонид Филатов.

"Поэтому на самом деле заявление Кривоноса это чисто про того кулика, который свое болото хвалит", — добавил он.

Взять в плен Пушилина можно, но ответ не понравится

По словам ветерана "Альфы", СБУ провело много успешных операций по нейтрализации и уничтожению руководителей ведомств, министерств Донецкой и Луганской Республик.

Теоретически главу Донецкой или Луганской Республик можно захватить в плен и привести в Киев, вопрос только в том: какая будет на это ответная реакция, отметил он.

"Понятно, что главы Донецкой и Луганской Республик не охраняются как Владимир Владимирович, поэтому, соответственно, это возможно. На это, думаю, силы есть. Только будет такая ответная реакция, что не позавидуешь украинской стороне", — сказал ветеран "Альфы".

Война Украины с Россией, если она случится, будет тяжелая, непохожая, например, на карабахский конфликт, а с точки зрения потерь военных и гражданских — более серьезная. Поэтому, я надеюсь, что войны не будет. Я считаю, что таких мыслей и желаний у России нет, — сделал вывод Леонид Филатов.

Со своей стороны депутат Госдумы от Крыма Руслан Бельбек напомнил в интервью РИА Новости, что Россия не собирается воевать с Украиной, Россия относится к продвинутым в военном плане державам, которые не вводят армии до тех пор, пока с безопасного расстояния не расстреляют все объекты противника, представляющие угрозу", — сказал Бельбек.

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