Mi-5 считает Россию одним из врагов королевства

Новый глава британской службы контрразведки МI-5 Кен Маккаллум выступил с заявлением, что Россия является одним из наиболее враждебно настроенных государств. В список врагов также попали Китай и Иран.

Как писала газета The Guardian (Великобритания), российские и китайские угрозы Великобритании "становятся более серьезными". При этом Маккаллум отдельно выделил Иран и заявил, что угроза со стороны крайне правых "печально растет"

Что характерно, террористическая угроза со стороны запрещенной в России организации ИГИЛ, то она "сохраняется в прежних масштабах".

По сути, Маккаллум занялся анализом рисков со стороны якобы враждебных государств, и говорил в том числе о подрыве "неприкосновенности британских исследований" по вакцине против коронавируса.

Разумеется, не обошлось без упоминания "отравления Алексея Навального". Враги якобы отметились "угрозами нашей экономике, нашим академическим исследованиям, нашей инфраструктуре и, что часто обсуждается, угрозами нашей демократии".

Руководитель разведки пояснил, что сегодня актуальными являются "различные вызовы национальной безопасности, представляемые российскими, китайскими, иранскими и другими субъектами".

Еще пару лет назад МI-5 занималась борьбой с терроризмом. Сообщалось, что специалисты структуры предотвратили 27 террористических заговоров, в том числе от крайне правых.

В современном мире молодежь все чаще разделяет ультраправые идеи. Но само движение является фрагментированным, без единой объединяющей группы, способной привлекать внимание к организации террористических заговоров.

В принципе, мнения о том, что МI-5 необходимо переориентироваться на противодействие Китаю и России, звучали еще раньше. К примеру, парламентский комитет по надзору за разведкой и безопасностью обвинил разведывательные агентства в том, что они "не следят за мячом" в тот момент, когда Россия становится "угрозой и врагом человечеству".

Основная проблема в отношениях стран сегодня — это обвинение в адрес России в попытке похищения разработок вакцины против коронавируса путем взлома исследовательских лабораторий в Великобритании, Канаде и США.

Великобритания заявила, что Китай пытался шпионить за ЕС, нацелившись на бывшего офицера М-I6 Фрейзера Кэмерона, который якобы продавал секретную информацию тайным агентам из Пекина.

Но в этом направлении страна должна действовать осторожно из-за негативных экономических последствий, которые могут привести к полному разрыву, пояснил глава разведки.

Он сказал, что Британии нужен "широкий разговор между правительством и, что крайне важно, за его пределами, чтобы прийти к мудрым суждениям о том, как Великобритания взаимодействует с Китаем как в сфере возможностей, так и рисков".

По его словам, МI5 перепрофилировала "исследования по токсичным химическим веществам, чтобы помочь понять, как covid в капельном виде может распространяться в определенных средах".

"Глобальная пандемия перевернула мир с ног на голову. Террористы адаптируются к пандемии. Им приходится искать новые возможности для совершения терактов", потому что власти ограничили скопления людей, отметил МакКаллум.

Указал глава контрразведки и на то, что оперативникам MI5 становится сложнее вести наружное наблюдение из-за снижения количества людей на улицах британских городов, и здесь сотрудникам также приходится адаптироваться.

"Пандемия #COVID19 поставила перед MI5 новые задачи — это защита медицинских исследований в области борьбы с распространением #COVID19. Британскую вакцину пытаются украсть или саботировать её исследования… и здесь МакКаллум особо отметил Россию", подытоживают авторы паблика "Военный обозреватель".