Эксперт рассказал, почему Россия отказалась от заморозки ядерных арсеналов

Предложенную США России заморозку ядерных арсеналов надо проверять, а механизма нет, поэтому это демагогия, считает эксперт Алексей Арбатов.

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Рябков сказал — неприемлемо

Россия отказалась от предложения США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временной взаимной заморозки ядерных арсеналов.

О неприемлемости такого решения заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Предложение внёс спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, "но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом".

Ядерный арсенал — это не только СНВ

Как сказал " Правде. Ру" военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов, это неприемлемо для России, потому что Договор СНВ-3 охватывает только стратегические ядерные вооружения сторон.

А ядерный арсенал — это гораздо более широкое понятие, включает и систему средней дальности, и оперативно-тактические ядерные средства, и вооружения, которые находятся на складах и в различного типа хранилищах.

По словам эксперта, предлагаемую заморозку надо проверять, а механизма нет.

"Что это тогда за заявление, кроме как политическая демагогия? Поэтому совершенно правильно, что такого рода общие декларации, которые потом могут быть использованы в пропагандистских целях для обвинений под надуманными предлогами, Россия не принимает", — сказал Алексей Арбатов.

Что же касается Договора СНВ-3, то, по его словам, в его рамках стороны "почти не наращивают" свое вооружение, так как он четко определяет количественные и качественные параметры, потолки, подуровни.

"И вот этот именно договор должен быть продлен, как это можно сделать — один раз на 5 лет. Навешивать на него какие-то непонятные обязательства общего порядка, которые потом станут темой для беспрерывных взаимных обвинений, это значит заведомо подложить мину под продление этого договора, который необходим, чтобы начать переговоры о следующем соглашении по этой теме", — сказал эксперт.

Согласно Договору о СНВ, подписанному в 2010 году, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

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