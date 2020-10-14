Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Россия отказалась от заморозки ядерных арсеналов

Предложенную США России заморозку ядерных арсеналов надо проверять, а механизма нет, поэтому это демагогия, считает эксперт Алексей Арбатов.

США выходят из СНВ-3. Почему наша дипломатия это допустила?

Рябков сказал — неприемлемо

Россия отказалась от предложения США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временной взаимной заморозки ядерных арсеналов.

О неприемлемости такого решения заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Предложение внёс спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, "но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом".

Ядерный арсенал — это не только СНВ

Как сказал " Правде. Ру" военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов, это неприемлемо для России, потому что Договор СНВ-3 охватывает только стратегические ядерные вооружения сторон.

А ядерный арсенал — это гораздо более широкое понятие, включает и систему средней дальности, и оперативно-тактические ядерные средства, и вооружения, которые находятся на складах и в различного типа хранилищах.

По словам эксперта, предлагаемую заморозку надо проверять, а механизма нет.

"Что это тогда за заявление, кроме как политическая демагогия? Поэтому совершенно правильно, что такого рода общие декларации, которые потом могут быть использованы в пропагандистских целях для обвинений под надуманными предлогами, Россия не принимает", — сказал Алексей Арбатов.

Что же касается Договора СНВ-3, то, по его словам, в его рамках стороны "почти не наращивают" свое вооружение, так как он четко определяет количественные и качественные параметры, потолки, подуровни.

"И вот этот именно договор должен быть продлен, как это можно сделать — один раз на 5 лет. Навешивать на него какие-то непонятные обязательства общего порядка, которые потом станут темой для беспрерывных взаимных обвинений, это значит заведомо подложить мину под продление этого договора, который необходим, чтобы начать переговоры о следующем соглашении по этой теме", — сказал эксперт.

Согласно Договору о СНВ, подписанному в 2010 году, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

 Читайте по теме: Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Владимир Васильев рассказал, почему карта Трампа по СНВ-3 "крапленая"
Главное о переговорах Россия-США по ядерному оружию

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы договор снв-3 сергей рябков ядерное оружие алексей арбатов маршалл биллингсли
Новости Все >
Пожарный прокомментировал слова Самбурской о мужчинах второго сорта
Месси подрался с футболистами сборной Боливии
Инженеры усовершенствуют систему навигации роботов
Футболист "Урала" забил "лучший гол года"
Герцоги Кембриджские присудили победу русскому фотографу с его тигром
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Олег Газманов ощутил себя есаулом, сидя на осле
Сын Бари Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной
Ультиматум Тихановской: реальная угроза или жест отчаяния?
Роналду нарушил карантин и вернулся в Италию
Последние материалы
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Инженеры усовершенствуют систему навигации роботов
Футболист "Урала" забил "лучший гол года"
Герцоги Кембриджские присудили победу русскому фотографу с его тигром
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Противовоспалительная диета: питание, которое позволит оставаться здоровым
Олег Газманов ощутил себя есаулом, сидя на осле
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Сын Бари Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной
Ультиматум Тихановской: реальная угроза или жест отчаяния?
Популярное
Шоу-бизнес
Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог планирует открыть своё шоу.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Мир. Новости мира
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак заболела коронавирусом
Любовь Степушова Россияне одобрят санкциии ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас
Комментарии
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Большинство россиян - против тунеядцев
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Ксения Собчак заболела коронавирусом
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
США учат бороться с ростом влияния России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников