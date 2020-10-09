Леонид Калашников: Путин принудит к миру Алиева и Пашиняна

Азербайджан и Армению надо принуждать к миру через убеждение, и Владимир Путин с этим справится, считает депутат Госдумы Леонид Калашников.

Конец свободного Карабаха: Как быть России?

Пока обсуждают перемирие

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение Владимира Путина о консультациях в Москве.

В четверг президент России призвал страны к приостановке военных действий, чтобы враждующие государства могли обменяться убитыми и пленными.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не Минская группа, а Путин решит конфликт

Как сказал "Правде.Ру" председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, инициатива Путина — это единственно возможный сегодня формат разрешения конфликта.

Депутат не верит в успех Минской группы ОБСЕ.

"Я не верю в контактную группу ОБСЕ, не только потому, что уже 28 лет прошло с момента ее создания, а она ничего не решила. А потому, что в 1994 году прекращение огня было достигнуто не контактной группой, а Межпарламентской Ассамблеей СНГ и, конкретно, парламентом России", — отметил Леонид Калашников.

По его словам, ни Америка, ни Франция не заинтересованы в стабильности в России, и они не будут умиротворять конфликты, происходящие на ее границах.

Депутат подчеркнул, что России ввязываться на чьей либо стороне в конфликте между Азербайджаном и Арменией не может, потому что есть прочные связи с обеими странами постсоветского пространства, которые невозможно потерять.

В этой ситуации Путин, по мнению Леонида Калашникова, пошел по правильному пути, пригласив в себе руководителей министерских ведомств.

Надо принуждать к миру методами убеждения

В практическом плане депутат полагает, что надо действовать методами убеждения, так как и Азербайджан и Армения заинтересованы в мире.

"Азербайджан заинтересован, чтобы в своей стране у него был мир и порядок, чтобы вернуть свои территории. А Армения вообще жизненно нуждается в открытии своих границ, чтобы граждане не бежали из страны, сломя голову, куда угодно, лишь бы не воевать. Там ни бизнеса, ни нормальных зарплат нет", — отметил Леонид Калашников.

В практическом плане депутат видит только один метод урегулирования конфликта - компромисс, движение навстречу друг другу под влиянием России.

"Некоторые говорят, что давайте принудим их к миру, введя войска. Я считаю, что принуждение должно быть через убеждения. Здесь арбитр в виде России должен взять на себя эту тяжкую ношу — принуждать через убеждения", — добавил Леонид Калашников.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха перешел в активную фазу в ночь на 27 сентября. Минская группа ОБСЕ существует с 1992 года, ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции.

Читайте по теме: "Восточное партнёрство": в чём выгода ЕС в Карабахском конфликте

Путин о событиях в Карабахе: огромная трагедия

Пашинян — США: не вашими ли F-16 нас бомбят?