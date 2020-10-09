Азербайджан и Армению надо принуждать к миру через убеждение, и Владимир Путин с этим справится, считает депутат Госдумы Леонид Калашников.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение Владимира Путина о консультациях в Москве.
В четверг президент России призвал страны к приостановке военных действий, чтобы враждующие государства могли обменяться убитыми и пленными.
"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сказал "Правде.Ру" председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, инициатива Путина — это единственно возможный сегодня формат разрешения конфликта.
Депутат не верит в успех Минской группы ОБСЕ.
"Я не верю в контактную группу ОБСЕ, не только потому, что уже 28 лет прошло с момента ее создания, а она ничего не решила. А потому, что в 1994 году прекращение огня было достигнуто не контактной группой, а Межпарламентской Ассамблеей СНГ и, конкретно, парламентом России", — отметил Леонид Калашников.
По его словам, ни Америка, ни Франция не заинтересованы в стабильности в России, и они не будут умиротворять конфликты, происходящие на ее границах.
Депутат подчеркнул, что России ввязываться на чьей либо стороне в конфликте между Азербайджаном и Арменией не может, потому что есть прочные связи с обеими странами постсоветского пространства, которые невозможно потерять.
В этой ситуации Путин, по мнению Леонида Калашникова, пошел по правильному пути, пригласив в себе руководителей министерских ведомств.
В практическом плане депутат полагает, что надо действовать методами убеждения, так как и Азербайджан и Армения заинтересованы в мире.
"Азербайджан заинтересован, чтобы в своей стране у него был мир и порядок, чтобы вернуть свои территории. А Армения вообще жизненно нуждается в открытии своих границ, чтобы граждане не бежали из страны, сломя голову, куда угодно, лишь бы не воевать. Там ни бизнеса, ни нормальных зарплат нет", — отметил Леонид Калашников.
В практическом плане депутат видит только один метод урегулирования конфликта - компромисс, движение навстречу друг другу под влиянием России.
"Некоторые говорят, что давайте принудим их к миру, введя войска. Я считаю, что принуждение должно быть через убеждения. Здесь арбитр в виде России должен взять на себя эту тяжкую ношу — принуждать через убеждения", — добавил Леонид Калашников.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха перешел в активную фазу в ночь на 27 сентября. Минская группа ОБСЕ существует с 1992 года, ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.
Стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции.
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