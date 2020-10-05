Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Эксперты раскрыли важность употребления белковой пищи
Во Владимирской области из конюшни ночью украли двух лошадей
В Краснодарском крае мужчина хранил 14 кустов конопли
Тело человека чувствует только два сезона
Российские военные выполнят полёт над Данией
Армен Джигарханян отметил 85-летний юбилей в инвалидной коляске
В Краснодарском крае местные жители ограбили дом бизнесмена
Тарзан нашёл виновных в скандале с изменой Королёвой
В Нижегородской области танкисты ночью уничтожили условного противника

Пашинян - США: не вашими ли F-16 нас бомбят?

Премьер-министр Армении хочет получить разъяснения от США по поводу продажи Турции истребителей F-16.

Пашинян - США: не вашими ли F-16 нас бомбят?

Он утверждает, что именно такие самолеты бомбят мирных жителей на фоне "экзистенциальной" битвы с Азербайджаном за спорный Нагорный Карабах.

Турция и Азербайджан ранее решительно отвергли эти претензии, но опровержения не помешали Армении поднять вопрос о предполагаемом участии Анкары в боевых действиях в Нагорном Карабахе со своим главным союзником по НАТО — Соединенными Штатами.

"В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, — сообщает сегодня газета The New York Times. — В процессе беседы Пашинян потребовал от Вашингтона объяснить, давал ли он эти F-16 Турции для бомбардировки мирных деревень и мирного населения".

По словам армянского лидера, О'Брайен "услышал и признал" его претензии и пообещал организовать отдельный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Однако этот разговор не состоялся, поскольку Трамп в настоящее время лечится от коронавируса.

Напомним, что Ереван уже давно настаивает на том, что поддержка Турцией Азербайджана не ограничивается дипломатической и пропагандистской помощью. В последние дни армянские официальные лица неоднократно обвиняли Анкару в переброске сирийских наемников в Нагорный Карабах, а также в развертывании американских истребителей F-16 для оказания помощи азербайджанским войскам на земле.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Турецкие ВВС, одни из крупнейших в НАТО, располагают примерно 245 самолетами F-16C/D, собранными на местном уровне турецкой аэрокосмической промышленностью.
Последние материалы
Слезоточивый газ и взрывы: Киргизия протестует против итогов выборов
В Австралии снова появились тасманские дьяволы
Сергей Сухинов: "Челябинский метеорит принёс нам послание"
Эксперты раскрыли важность употребления белковой пищи
Во Владимирской области из конюшни ночью украли двух лошадей
Леонид Ольшанский: защитник автомобилистов — Верховный суд
В Краснодарском крае мужчина хранил 14 кустов конопли
Тело человека чувствует только два сезона
Российские военные выполнят полёт над Данией
Файнзильберг: психологическое насилие в семье доказать невозможно
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Киев попросил Москву о переговорах

По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.

Киев попросил Москву о переговорах
Аналитики спрогнозировали семь грядущих губернаторских отставок
Выборы. Новости и аналитика
Аналитики спрогнозировали семь грядущих губернаторских отставок
Ближний Восток
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Бывший СССР
Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно
Зеленский запланировал визит в Великобританию и встречу с Джонсоном
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Во Владимирской области из конюшни ночью украли двух лошадей
В Краснодарском крае мужчина хранил 14 кустов конопли
Художница Елена Ильичева: когда рисую кистью, плохо себя чувствую
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Кризис в ЕАЭС растет: в Киргизии назревает вторая Белоруссия
Украина подготовила план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Ванна для цистита
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников