Пашинян - США: не вашими ли F-16 нас бомбят?

Премьер-министр Армении хочет получить разъяснения от США по поводу продажи Турции истребителей F-16.

Он утверждает, что именно такие самолеты бомбят мирных жителей на фоне "экзистенциальной" битвы с Азербайджаном за спорный Нагорный Карабах.

Турция и Азербайджан ранее решительно отвергли эти претензии, но опровержения не помешали Армении поднять вопрос о предполагаемом участии Анкары в боевых действиях в Нагорном Карабахе со своим главным союзником по НАТО — Соединенными Штатами.

"В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, — сообщает сегодня газета The New York Times. — В процессе беседы Пашинян потребовал от Вашингтона объяснить, давал ли он эти F-16 Турции для бомбардировки мирных деревень и мирного населения".

По словам армянского лидера, О'Брайен "услышал и признал" его претензии и пообещал организовать отдельный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Однако этот разговор не состоялся, поскольку Трамп в настоящее время лечится от коронавируса.

Напомним, что Ереван уже давно настаивает на том, что поддержка Турцией Азербайджана не ограничивается дипломатической и пропагандистской помощью. В последние дни армянские официальные лица неоднократно обвиняли Анкару в переброске сирийских наемников в Нагорный Карабах, а также в развертывании американских истребителей F-16 для оказания помощи азербайджанским войскам на земле.

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