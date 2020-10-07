События, происходящие в Нагорном Карабахе, — огромная трагедия. С обеих сторон есть жертвы, нужно немедленно прекратить военные действия и объявить перемирие, а затем — решить конфликт дипломатическим путём.
Россия поддерживает тесные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, так что остро переживает за ситуацию в регионе.
"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен.
И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — всё это территория, где проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около 2 млн азербайджанцев, и свыше 2 млн армян.
Огромное количество граждан России поддерживает тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками", — высказался президент РФ Владимир Путин в рамках интервью для "России 24".
Путин подчеркнул: у России есть обязательства перед Арменией в рамках договора коллективной безопасности, и пока у Еревана нет никаких претензий по "качеству его исполнения".
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?