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"Восточное партнёрство": в чём выгода ЕС в Карабахском конфликте

В Евросоюзе в целом и в Германии в частности рассматривают вариант "надавить" на руководство Азербайджана для обеспечения перемирия в регионе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Восточное партнёрство": в чём выгода ЕС в Карабахском конфликте

Какие рычаги есть у ЕС в плане "давления" на Азербайджан? Рассказывает специально для "Правда. Ру" Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

 

Почему Евросоюз считает, что надо "надавливать" именно на Азербайджан?

"Пока Азербайджан занимает такую позицию: он будет готов к переговорам только при условии обязательств со стороны Армении, если так можно выразиться, передать Карабах под контроль Азербайджану.

Именно этим можно объяснить, почему выделяется Азербайджан, а не Армения", — рассказывает Оленченко.

 

Программа "Восточное партнёрство": в чём выгода ЕС?

Эксперт отмечает: Евросоюз хочет широкого своего "применения" в международных делах. Но политиков ЕС интересуют не столько международные дела, сколько постсоветское пространство.

"Евросоюз давно претендует на свою особую роль на постсоветском пространстве.

В 2009 году Евросоюзом была запущена программа, которая называется "Восточное партнерство". И в этой программе (там всего 6 стран) наряду с другими присутствуют Азербайджан и Армения. Программа предусматривает "переориентацию" этих стран с членства в СНГ на ассоциацию с Евросоюзом.

Это новый дополнительный рынок для Евросоюза, на который он претендует", — подчёркивает Оленченко.

Логичный вывод: заявление в отношении Азербайджана как раз связано с продолжением приверженности Евросоюза программе "Восточное партнерство". При этом не исключено, что и конкретно ФРГ (Хайко Маас является министром иностранных дел Германии) тоже хотела бы большего присутствия на постсоветском пространстве.

Поэтому, говоря о рычагах — это в первую очередь политическое давление, то есть участие в разного рода проектах. Плюс желание Азербайджана продавать газ и нефть в Европу, резюмирует Оленченко.

 

Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".

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