Ильхам Алиев предупредил Армению: "Если они хотят получить еще один урок, то мы к этому готовы"

Президент Азербайджана негативно оценивает состояние переговоров с Арменией по нагорнокарабахскому конфликту. Накануне Ильхам Алиев заявил азербайджанским СМИ, что диалог с Ереваном фактически прекратился.

По словам главы Азербайджана, его страна не намерена дискутировать лишь ради видимости. При этом Баку не отказывается от продолжения переговоров, но не желает "участвовать в по-своему хитрой политике" Еревана.

"Армения фактически нарушила переговорный процесс. Потому, что их абсурдные заявления и провокационные шаги делают переговоры бессмысленными", — заявил азербайджанский президент. Он назвал армянское государство агрессивным. По его словам, это отношение отражается в их "грязной политике": "Я хочу еще раз сказать и предупредить их, что, если они не откажутся от своих грязных планов, то для них будут очень серьезные последствия", — жестко высказался Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев напомнил, что "в Армении есть рационально мыслящие политики", которые сегодня сами поднимают вопрос о необходимости ускорения переговорного процесса между двумя странами и укрепления режима "прекращения огня".

"Определенное время сопредседатели Минской группы тоже жили надеждами и, приезжая сюда, в ходе встреч выдвигали версии, полные надежд", — заявил глава Азербайджана.

Но, считает Алиев, "бессмысленные заявления", озвученные армянским премьер-министром в минувшем году, нанесли серьезный удар по диалогу.

"У них не хватает ума, нет ни опыта, ни знаний — и они проводят это заселение демонстративно. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это преступление. Привезти людей на оккупированные территории и незаконно расселить — преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. "Сказав: "Карабах — это Армения", он не только распространяет ложь по всему миру, и это продолжается, но и делает бессмысленным переговорный процесс. О каком мирном соглашении мы можем говорить? То есть это была политическая провокация", — заявил глава Азербайджана.

Выходит, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом? На такую смену формата переговоров Баку никогда не согласится, уверяет Ильхам Алиев. Также, как, безусловно, на это никогда не пойдут и сопредседатели Минской группы, считает он.

Президент Азербайджана не исключает даже, что Ереван "готовится к новой войне".

"Близко к линии соприкосновения идет концентрация сил. Мы все видим, все отслеживаем. Конечно, мы защитим себя! Как мы защитили себя в Товузе, так защитим себя и на других направлениях. События в Товузе стали для них уроком. Если они хотят получить еще один урок, то мы к этому готовы", — сказал Алиев.

По словам азербайджанского президента, Армения "в нарушение всех международных конвенций демонстративно проводит незаконное заселение оккупированных территорий".

"Они пытаются нас спровоцировать, показывают в интернете, что какая-то семья армян приехала из Ливана, чем-то там занимается. После этого в нашем древнем городе — в Шуше проводят так называемую церемонию "принятия присяги" так называемым лидером режима. Это очередная провокация. Это открытая провокация против нас. Они считают, что мы стерпим это? Кто осуществляет эту провокацию? Они. Мы никогда не предпринимаем провокаций. Мы стоим на своей позиции", — подчеркнул Ильхам Алиев.