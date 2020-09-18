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Автор Любовь Степушова

Цыбулько: "Украинцы хотят свободы и евростандарты для Белоруссии"

Как украинцы относятся к белорусам? Почему им желают европейских стандартов, свободы слова и прав человека, которые на самой Украине стремятся к нулю? Впрочем, украинский политолог уверен, что у них — все нормально и есть успехи мирового масштаба, а во всей Белоруссии — всего три прибыльных предприятия, а в России после строительства Крымского моста развалилось уже больше сотни мостов. Такое вот любимое украинское занятие — считать потери у соседа. И ещё — во всех своих проблемах его обвинять. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал украинский политолог Владимир Цыбулько.

Читайте начало интервью:

— Владимир Николаевич, вы сказали, что часть власти власти поддерживает белорусские протесты, какая-то часть заинтересована в сохранении хороших отношений с Лукашенко. Все-таки как Украина будет продвигать свои интересы по Белоруссии? Или для Украины не очень важно, что станет с Белоруссией?

— Есть определенная украинская мечта, чтобы в Белоруссии была конкурентная политика, дружественная к Украине; чтобы были защищены свобода слова и права человека. — Такой сосед со стандартами европейскими. Как Литва, например. Вопрос не идет даже о степени антироссийскости или пророссийскости. Это — внутреннее дело белорусов.

Из белорусов пророссийскость не выбить

Там симпатии пророссийские воспитаны телевизором и экономическими реалиями, потому что белорусская экономика процентов на 50 зависит от российского рынка сбыта. Это для людей — рабочие места, они это понимают. Тут нет никакого навязывания какой-то встречной позиции.

Но хотелось бы, чтобы там действительно была свобода слова, чтобы развивались технологии, потому что все-таки белорусский IT-шный прецедент в определенной мере даже поучителен для Украины.

У нас государство сформировало для этого сектора налоговый режим, даже более приемлемый, чем в Белоруссии или России. Украинские IT-шники платят 5% налога, а не 6, как в Белоруссии или в России.

Но наша власть никогда не сопровождала этот сектор, хотя он вышел на третьем место по генерированию валового продукта и привлечению инвестиций и валюты в страну. Рост — просто замечательный.

А такие бренды как World of Tanks или Viber — это все-таки замечательная фишка белорусская. Она была определенным предметом зависти, несмотря на то, что 20 украинских компаний входят в 100 самых динамичных мировых аутсорсинговых IT-шных компаний.

Украина производит много полуфабрикатов. А вот Белоруссии удалось добиться успеха в конечном продукте, таком как World of Tanks или Viber. У нас немного, но все-таки есть, кооперативных производств с Беларусью. Это — завод "Мотор Сич" в Барановичах и совместное производство противоракетного комплекса "Стугна", где белорусская электроника задействована.

Тягачи белорусские, конечно, популярны в Украине, и не только в вооруженных силах, но и в промышленности. МАЗы довольно просты в обслуживании, поэтому такая ностальгия немного работает. Даже в Киеве осталась. Киев в свое время закупил несколько сотен автобусов МАЗ. Даже при том, что под Киевом два завода производят автобусы, в Запорожье автобусы производятся, в Луцке автобусы, троллейбусы, во Львове автобусы, трамваи и троллейбусы, в Днепропетровске (Днепре) троллейбусы и трамваи.

Поэтому, конечно, нам не все равно, что происходит у соседей. Ведь нам все равно так или иначе придется взаимодействовать.

— Владимир Николаевич, каков ваш прогноз по поводу ситуации в Белоруссии? Удастся ли там реализовать украинскую мечту по демократизации, о которой вы сказали? Или всё же Белоруссия уйдет в орбиту влияния России окончательно и бесповоротно?

— Киев же не может изменить массовое мышление белорусов. Если такая российская ностальгия действительно возобладает, Беларусь не захочет быть государством самостоятельным, Украина, конечно, будет сожалеть, но специальных инструментов влияния никто не будет запускать. У нас своих внутренних проблем очень много.

Но на самом деле, мне кажется, что поглощение Белоруссии просто выльется в экономический крах самой России. Потому что Россия за это время лукашенщины уже дотировала белорусскую экономику на 120 миллиардов долларов.

От этого, мягко говоря, становится очень плохо для самой России. Ведь эти средства могли бы быть направлены на развитие внутренний инфраструктуры. Знаете, в Украине есть такой вид спорта: считать, сколько мостов на территории России развалилось после постройки Крымского моста. Это — такая юморная игра.

— И много насчитали?

— Больше сотни, по-моему, мостов развалилось.

— Я вас уверяю, что это не так.

— Это же — факты, которые люди считывают с местных российских сайтов, а не из пальца высасывается.

— Я живу в России и вижу, что наоборот строятся мосты, дороги и многое другое строятся. Конечно, все со временем устаревает, но вместо разваливающихся строят новые.

— Где-то они строятся, но они где-то очень разваливаются. Так что это определенный предмет определенной иронии, но по факту ясно, что Россия — это огромная территория, которая требует просто огромнейших ресурсов для того, чтобы содержать инфраструктуру.

Прибыли и долги

Парадокс лукашенковщины в том, что прибыльных предприятий в белорусской экономике почти нет. Сколько бы они ни ржали с Украины и ее коррупциогенности, но у нас все-таки даже среди государственных предприятий довольно много прибыльных есть.

В Белоруссии прибыльных предприятий — всего три. Это — "Беларуськалий" и два нефтеперерабатывающих завода. Еще неплохо работает Минский завод колесных тягачей. Он время от времени или прибыльный, или в ноль.

Там — очень коррупционный режим, поэтому он никогда не будет прибыльным. Он всё время занимает деньги.

Украина занимает по-своему, но Украина и сокращает государственный долг, потому что при конкурентной политике, люди начинают бояться проедания бюджета и голосуют за другие политические силы.

— Украине, конечно, не хотелось бы усиления интеграции Белоруссии с Россией?

— Большего усиления, чем есть по факту, вряд ли уже можно.

— Почему? Можно встроиться в экономику России.

— Как говорил Жириновский, в качестве областей войти в Российскую Федерацию?… В потере международной субъектности Белоруссии, мне кажется, даже в России не заинтересованы. Хотя уровень ментальной русификации в Белоруссии запределен. У меня очень много друзей и родственников живет в Минске. Украина, даже пережив свои трагедии, никогда не будет навязывать ни политическую модель, ни чего-то другого. Она будет воспринимать ту Беларусь, которой она есть. У нас просто другого выбора нет.

В плане безопасности и обороны, конечно, будет неприятно, если российско-украинская граница увеличится еще на тысячу километров. Тогда нам надо будет формировать специальные подразделения на случай агрессии.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы русофобия россия и украина любовь степушова владимир цыбулько александр лукашенко протесты в белоруссии
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