Российским усилением в Ливии недовольны США

Почему Ливия важна для нас? Что делает там Россия? На чьей стороне Россия в ливийской гражданской войне? Почему там нет американцев? Чем они не довольны в Ливии? Получится ли у нас вместе с Турцией эту партию расписать на двоих? Будет ли вместо одной страны несколько? Все эти и другие вопросы в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог обсудил с востоковедом, экспертом Российского совета по международным делам Кириллом Семёновым.

— Кирилл, российские компании до сих пор добывают углеводороды в Ливии. Договоренности, заключенные еще с Каддафи, действуют и сейчас?

— Да.

— Там работает "Газпром"?

— "Газпром" и "Татнефть".

— Они же имеют права нанимать вооруженные подразделения для защиты своих объектов.

— Конечно, это так, но, к сожалению, вход русскоязычных ЧВК или отрядов охраны на крупнейшее в стране месторождение Шарара, конечно, вызвал очень жесткую реакцию.

— В Триполи?

— Даже со стороны религиозных структур Триполи.

— А им-то что? Причем здесь ислам?

— Они считают, что Россия пытается наложить руку на ливийские богатства, в том числе и на нефть. Это преподносится, что русские захватили наше месторождение. Россию уже пытаются приструнить…

— Может быть, просто действительно пора ввести в Ливию серьезные войска?

— В Ливию, наверное, просто так ввести войска не получится, потому что там слишком много других игроков и войск уже присутствует. Хотя действуют они так же нелегально, например, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

— Они не только деньгами помогают? Не только подбрасывают угольки в костер, но еще и дровишки.

— Да. Плюс ввести войска в отличие от Сирии будет очень рискованно с точки зрения правового обоснования. Палата представителей легитимна, но все-таки нынешний конфликт начал Хафтар, который покусился на власть легитимного Сараджа, а не наоборот. Это не Сарадж хотел разогнать Палату представителей.

— Там многие играют сразу в четыре руки на двух инструментах, и представители ООН встречаются и с одними, и с другими.

— Конечно. И Россия то же самое делает. Но у Турции, конечно, наиболее прочные позиции. Она успела вмешаться в нужный момент.

— А Египет сейчас может вмешаться?

— Это будет, конечно, уже запоздалая акция, и она будет воспринята крайне негативно.

— Удивительно, но там почему-то нет американцев…

— Зато они кричат о неправильных действиях со стороны России, хотя ничего не говорят про иных игроков, которые действуют там намного активней. Когда встречались с представителями Хафтара, прямо им говорили, что с Россией им сотрудничать никак нельзя.

Смысл всех этих переговоров был в том, чтобы довести до хафтаровцев свою позицию о том, что недопустимо иметь дело с Россией, так как такие необдуманные действия укрепляют позицию России в Ливии.

— А не кажется, что позиции Соединенных Штатов на ближневосточном плацдарме настолько пошатнулись, что они даже опасаются влезать в эти конфликты.

— Она именно в Ливии пошатнулись. В Ираке, в Сирии они проводят свою линию иногда достаточно успешно. Да, они оттуда вроде бы уходят, потом не уходят, тем не менее, их позиция там достаточно прочная.

А в Ливии, конечно, довлеет Дамоклов меч событий в Бенгази — нападение на американское консульство. Именно это вынуждает их дистанцироваться от ливийских событий.

Хотя до того, как начался междоусобный конфликт, они там участвовали, поддерживая и Хафтара, и Сараджа. У них в Ливии даже военное присутствие было. Но как только начался конфликт между этими двумя сторонами, американцы быстро собрали свои вещи и быстро уехали.

Россия в Ливии

Но теперь они уже пытаются туда как-то вернуться. У них есть разные планы. Например, в Тунисе они хотели развернуть какую-то бригаду, батальон быстрого реагирования, чтобы быть поближе к ливийским событиям.

Им, конечно, не нравится усиление позиций России и Турции в Ливии. Американцы опасаются, что эти две страны договорятся не только там, но и по другим вопросам будут больше сотрудничать.

С Турцией у американцев тоже, как известно, не очень хорошие отношения. Если мы разыграем ливийскую карту фактически на двоих, это будет большой удар по ним. Естественно, они бьют, прежде всего, по России, но не очень-то довольны и позицией Турции. Просто для них именно в ливийском разрезе Турция выглядит предпочтительнее.

Они даже готовы, наверное, как-то морально поддержать Турцию в конфликте интересов с Францией. Потому что Франция удивительным образом оказывается на ливийском поле в одном лагере с Россией.

— Возможно ли, что через несколько лет вместо Ливии появится несколько стран с разными интересами и покровителями?

— Официально этого не произойдет, конечно. Но фактически Ливия, скорее всего, опять будет разделена. Триполитания, Киренаика и, возможно, Феццан станут по сути независимы друг от друга. Еще в 2011 году как раз о таком разделении говорили. Спустя некоторое время об этом забыли, но все возвращается к такому сценарию.

Сейчас это реально уже происходит. Потому что та линия, по которой стоят войска Хафтара и Сараджа, как раз фактически совпадает с разделением страны на Киренаику и Триполитанию.

— Им надо договориться прекратить боевые действия друг против друга и хотя бы какое-то время прекратить делить страну.

— Именно. Она не распадется официально на две части, потому что там есть нефть. Если власти в Тобруке, захотят вдруг объявить о независимости, то тогда точно начнется новое наступление из Триполи, так как вся нефть находится на востоке Ливии. Естественно, просто так эту нефть Хафтару тоже не отдадут.

— Есть шанс у России в этом конфликте не вот так неофициально, а официально стать главным переговорщиком и все-таки эти две стороны примирить?

— У одной России, конечно, нет этого шанса. Это может решить только тандем России и Турции. Если Россия сможет договориться с Анкарой, найти общий язык, это может получиться. Но Соединенные Штаты поддерживают Турцию именно, чтобы не дать возможности договориться Анкаре с Москвой. Тем самым еще больше запутывается ливийский клубок.

Главное сейчас — заморозить конфликт и выработать хотя бы какую-то дорожную карту, которую можно потихоньку выполнять течение нескольких лет. Просто само общество в Ливии должно прийти вначале к пониманию того, что они хотят, а уже потом проводить выборы, создавать какие-то институты, начинать реформы.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев