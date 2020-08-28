Запад разыграл Лукашенко и сделал его вассалом

Почему Лукашенко вдруг начал бить своих и переметнулся к Западу, который никогда не воспринимал его всерьез? А главное — что дальше-то? Обо этом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал общественный и политический деятель Николай Стариков.

Читайте начало интервью:

— Николай Викторович, совершенно непонятно, почему из-за реальных угроз и действий по организации протестов и провокаций с Запада Лукашенко вдруг обвиняет нас, что Россия якобы собирается устраивать беспорядки в Белоруссии. Почему, на ваш взгляд, он начал "бить своих"?

— Это вызывает недоумение даже в Кремле, хотя там, конечно, привыкли к кульбитам Александра Григорьевича. Но всех видах спорта есть вещи, которые нельзя делать. Если хоккеист начнет бить клюшку соперника по причинным местам, то он потеряет всяческое уважение не только у участников хоккейного поединка, но и у болельщиков.

Все его будут его считать малоадекватным человеком, и вероятно, на этом закончится его хоккейная карьера. Вот примерно то же самое совершил Лукашенко, который совершенно абсурдно обвинил Россию в том, чего она не то, что не делала, а даже думать не могла, потому что это противоречит нашим интересам.

Лукашенко попытался договориться с Западом и подтвердить свои договоренности: приезд Гордона, заигрывание с Украиной прямо за несколько дней до избирательного финиша. Это желание послать на Запад сигнал, потому что Украина — это оккупированная американцами территория в буквальном смысле.

СБУ работает в интересах американцев и под американским колпаком. Он сделал реверанс в сторону своих бывших противников, поссорившись со своими реальными союзниками. Итог печален, хотя выборы Лукашенко выиграл.

Разговоры о том, что на самом деле он набрал 10%, а 80% набрала эта тихая, спокойная девушка, годятся для тех, кто политику изучает по Telegram-каналам. Я, как и многие, сомневаюсь, что цифра проголосовавших за него именно такая. Но как человек, занимающийся политикой, я знаю, что возможности подрисовать утряску-усушку — все-таки не безграничны.

Пиррова победа Лукашенко

Во-первых, Лукашенко в самой Белоруссии оказался сомнителен, потому дезориентировал граждан. Вроде бы у нас же интеграция, союзное государство. И тут — Россия против нас. Что-то тут не то.

Второе, Кремль, естественно, понял, что с Лукашенко теперь вообще сложно и даже бессмысленно о чем-то договариваться, если все, что он сам строил в рамках союзного государства, теперь он готов так сбросить на потеху Западу как мелкую разменную монету.

Российские патриотические круги и многие миллионы людей, которые считали Лукашенко пророссийским, патриотом, человеком слова, крепким хозяйственником, вдруг увидели в нем то, чего никогда не хотели видеть, — мелкого интригана, готового говорить просто глупости и так некрасиво действовать. Естественно, это обидело людей. Он потерял уважение российских граждан — это тоже очень важно. У нас все-таки союзное государство.

В итоге что он выиграл? — Да, Запад признает его выборы. Тот псевдо-Майдан, который мы там наблюдаем, на самом деле это — просто выпуск пара.

Нельзя же каждому наивному честному юноше, который начитался интернета, сказать, что не надо выходить на улицу. Невозможно. Надо ли каждому боевику, который обучался в Польше в лагерях, сказать, что в этот раз мы пропускаем? Невозможно.

Поэтому ружье повесили на стену, ружье зарядили, и оно выстрелило. Но оно стреляет не в Лукашенко, а в воздух. Поэтому там эти беспорядки в ближайшее время прекратятся. Это можно смело утверждать, потому что:

во-первых, есть логика в действиях Лукашенко,

во-вторых, потому что для государственного переворота обязательно нужны определенные обстоятельства.

Тихановская — реальный заложник Запада, Лукашенко — политический

Главное, должен быть человек, про которого все говорят, что он — законный правитель. Так было и во времена монархии, так было в наше время на Украине и в других странах, где такое случилось. Янукович потерял легитимность, Каддафи потерял легитимность. Еще кто-то потерял что-то. А кто-то это нашел.

Вот этот кто-то должен обладать какой-то историей, а не просто какой-то хороший парень. Например, на Майдане три богатыря были, которых сейчас уже не видно в украинской практической политике. Вот тогда они олицетворяли протест, были признанными лидерами.

В данном случае есть только Тихановская. Ее сторонники считают, что она выиграла выборы, 80% набрала, она — президент. Но она должна быть на месте. И все это, конечно, несерьезно.

Второе — должны быть силовые действия и, конечно, не с арматурой в Бресте и не с фейерверками в Минске, а куда более серьезные. Должны захватываться правительственные здания, где потом провозгласят новую свободную и счастливую жизнь.

И, конечно, реакция Запада должна быть не такая мало-осуждающая, что Лукашенко потерял легитимность, подавил протесты и так далее. Всю ту информационную чушь мы от них многократно слышали. Ничего серьезного нет.

Этого нет, потому что Тихановская, уехав, стала неким заложником Запада. Теперь Лукашенко должен продолжать двигаться в антироссийской риторике, в антироссийской политике, торпедируя дальнейшую интеграцию.

Батька остается, но на бобах

Запад сделал ставку, как это не странно прозвучит, на Лукашенко, разыграл его. Теперь оттуда руками Лукашенко будут разрушать союзное государство. Теперь Лукашенко не верит Москве, потому что Москва не верит Лукашенко.

Избиратели Белоруссии тоже разуверились в Лукашенко, потому что нет никакой перспективы. Потому что тот, кто хотел идти в Европу, ему уже не нравился Лукашенко. Но теперь Лукашенко и в сторону России не идет. А куда он идет?…

Получается, власть Лукашенко — ради одного Лукашенко. Этот вариант мало кого устроит в Белоруссии. Российские патриотические круги полностью разочарованы. У меня есть знакомые горячие головы, которые говорят, что надо поддержать протесты, потому что Лукашенко предал нас всех.

Проблема заключается в том, что Лукашенко выжег пророссийское поле. И альтернативой Лукашенко сегодня являются только националисты Белоруссии, ничем не отличающиеся от украинских.

В итоге у России игра-то — очень ограничена. Мы не то чтобы поддерживаем Лукашенко, но мы уж точно не поддерживаем тех, кто сегодня против Лукашенко вышел на улицы. Вот такая вот ситуация сложилась на этих выборах и, похоже, что это надолго.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев