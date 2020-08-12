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Автор Евгений Стриж

В Белоруссии продолжаются проблемы с Интернетом

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Интернет и сотовая связь в Белоруссии работают с перебоями с вечера 9 августа, передают независимые наблюдатели. Массовые отключения, в ходе которых нарушается даже связь по стационарным телефонам, спровоцированы, скорее всего, массовыми протестами и демонстрациями, начавшимися после оглашения итогов президентских выборов.

Мнение правительства: атакуют из-за рубежа

В правительстве страны уверены, что отключение Интернета происходит из-за границы, в частности — из Чехии. В заявлении, опубликованном в воскресенье, представители властных структур отметили также массовые атаки на правительственные ресурсы и "проблемы с оборудованием". Представители провайдера "Белтелеком" также сообщили, что проблемы возникли из-за "нескольких кибератак различной интенсивности" и на данный момент их пытаются устранить.

"Правда в том, что нет никаких признаков DDoS-атак. Этого нельзя исключать, но специалисты этого не подтверждают", — отмечает Алп Токер, специалист компании NetBlocks.

После полуночи в воскресенье команда NetBlocks зафиксировала первые массовые проблемы, которые продолжились утром в понедельник.

Также известно об оказавшемся пророческим материале газеты "МК", в рамках которого местный продавец предупредил журналистов, желающих купить сим-карты, о возможных проблемах "уже этой ночью". А 4 августа в Telegram было опубликовано якобы подлинное сообщение от одного из банков страны. В нем клиентов предупреждали "о возможных перебоях в работе цифрового банкинга".

Мнение экспертов: виновато правительство

"Я думаю, что все понимают, что причиной проблем с Интернетом является правительство, но публично этого никто не признает, потому что брать ответственность не захочет", — уверен журналист Франак Вячорка.

"К сожалению, политика отключения Интернета набирает популярность во всем мире. Все больше и больше правительств имеют или хотят получить такую ​​возможность, и технически возможно спроектировать сети способами, которые позволяют это", — говорит Лукаш Олейник, независимый исследователь и консультант по кибербезопасности.

Более 50 правозащитных организаций подписались под открытым письмом с осуждением отключений Интернета в Белоруссии, адресованным трем соответствующим специалистам ООН по правам человека.

"Белорусский государственный телекоммуникационный провайдер "Белтелеком" и Национальный центр обмена трафиком заявили, что это была DDoS-атака. Однако мы интерпретируем ситуацию как попытку изолировать национальный сегмент Всемирной паутины", — говорится в письме.

Фото: stroygsm.ru

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