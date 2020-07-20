Движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны") не только внесло свой вклад в копилку историй массовой одержимости, но и стало пугать самих чернокожих.
Нетрудно предположить, что, как при любом коллективном помешательстве, рано или поздно сработает Третий закон Ньютона — на каждое действие всегда найдется противодействие.
Ритуальные извинения белокожих граждан со вставанием на колени за то, что они не чернокожие, уже порядком достали общественность стран, пораженных пандемией BLM-20. Если не считать вооружившихся представителей белого большинства США, то в американском обществе еще сохраняются привычные табу толерантности. Как надолго — вопрос.
Европа, в легкой форме подхватившая бациллу движения BLM, которое по совокупности заявлений и подвигов его участников впору называть расистским, следует в тренде и продолжает извиняться. Правда, случаются и конфузы.
Перед стартом Гран-при "Формулы-1" в Венгрии гонщики не успели встать на колени, как это делали на предыдущих этапах сезона 2020 года. Акции проводились за 15 минут до старта, и ничего вроде не должно было помешать театральному самобичеванию, как вдруг заиграл венгерский гимн, и пришлось извиняться мысленно, не преклоняя колени. Оскорбить страну, которая принимает соревнования, никто не решился.
Некоторые гонщики не считают правильным извиняться без причины, но в большинстве своем, спортсмены рассматривают подобный ритуал как действенный вклад в борьбу с расизмом. Предпочитают следовать массовому тренду, чтобы случайно не попасть в число нерукопожатных.
Борьба активных граждан за значение жизни исключительно чернокожих людей с первых погромов привела к смешению смыслов. Под вопрос, как теперь следует относиться к привычным словам и предметам, попали:
Некоторые пласты культуры пока еще не охвачены BLM-ревизионизмом, что открывает движению широкое поле для деятельности:
Хотя белые стихи, в отличие от свободных, и ограничены стихотворными размерами, но и они выглядят расистскими:
Давно назрели вопросы и к мировому сообществу, которое до сих под страдает проявлениями расизма:
С конца тридцатых и до начала шестидесятых годов ХХ века были весьма популярны кинофильмы в жанре нуар. Если депрессивный декаданс в России был купирован репрессиями и оптимистическим агитпропом, то в странах коллективного Запада это направление оказалось на пике популярности:
Непроходящий мрак в жанре нуар создает у зрителя ощущение потерянности как во времени, так и в пространстве. Вот тут и возникает идеологическая подоплека, которая напрямую касается движения BLM — белые режиссеры и кинокритики этот жанр намеренно назвали нуар ("черный"), чтобы таким образом выказать свое отношение к месту и роли чернокожего населения в человеческом общежитии.
Под расизм подогнать несложно что и кого угодно. Разговор у комиссаров BLM будет коротким. В одном из телевизионных сюжетов чернокожая активистка и вовсе заявила, что белые — недочеловеки и править миром должны черные.
Клэйра Джановер (не чернокожая), окончившая Гарвардский университет по направлениям "государственное управление" и "психология", разместила видеоролик на платформе TikTok, в котором пообещала зарезать любого противника или критика движения BLM:
«Следующего человека, которому хватит наглости сказать "все жизни важны", я зарежу. И пока вы будете истекать кровью, я покажу вам свой порез от бумаги и скажу "мой порез тоже важен"».
Пока на улицах и в соцсетях бушуют страсти, афроамериканцы, которые не утратили адекватности, с опасением ждут реверса, который гарантирует все тот же Третий закон Ньютона. Да и как показала практика, в борьбе с расизмом активные бойцы BLM без тени сомнений грабят, калечат и убивают самих же чернокожих.
Владелец уличного кафе в штате Арканзас настолько испугался нагрянувших к нему братьев по расе, что вывесил табличку "Обслуживаем только белых". Видео сейчас гуляет по интернету. На кадрах видно, что в конце разговора предприниматель взялся за пистолет:
"Я больше не буду обслуживать вас! Вы недостойны этого!"
Как отреагировали на действия владельца уличной кафешки власти — пока неизвестно. А вот афроамериканок, которые залили черной краской надпись "Black Lives Matter" напротив Trump Tower в Нью-Йорке, спеленала нью-йоркская полиция. При этом пострадал полицейский, который поскользнулся на свежей краске и повредил голову и руку. В создании той жизнеутверждающей надписи принимал участие сам мэр города Билл де Блазио, помогала ему его жена.
К истокам научного флойдизма, который бы лег в теоретическую основу движения BLM, можно было бы отнести судьбу Отелло, героя одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Правда, если бы ревнивый мавр не обнаружил в себе суицидальные наклонности.
Дездемона же, напротив, могла бы стать примерным образом мультикультурализма и толерантного отношения к насилию в любой его форме. О павшей от рук мавра венецианской красавице сам Отелло отзывался как о прообразе белокожих активистов BLM:
"Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним!"
Судьба Дездемоны на фоне прозрения Отелло с его раскаянием внушает осторожный оптимизм, что и BLM пройдет, как проходят любые смутные времена, молодость и законные президентские сроки.
Правда, пока пьеса еще не окончена. BLM может открыть новые горизонты измененного сознания и найти креативные поводы просить прощения на коленях за другие несовершенные грехи. Единственное, в чем можно быть уверенным, что никто теперь не посмеет запретить черный юмор, потому что это будет расцениваться как циничное проявление расизма.
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