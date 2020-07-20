Чернокожих пугают новые 50 оттенков BLM

Движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны") не только внесло свой вклад в копилку историй массовой одержимости, но и стало пугать самих чернокожих.

Нетрудно предположить, что, как при любом коллективном помешательстве, рано или поздно сработает Третий закон Ньютона — на каждое действие всегда найдется противодействие.

Формула BLM

Ритуальные извинения белокожих граждан со вставанием на колени за то, что они не чернокожие, уже порядком достали общественность стран, пораженных пандемией BLM-20. Если не считать вооружившихся представителей белого большинства США, то в американском обществе еще сохраняются привычные табу толерантности. Как надолго — вопрос.

Европа, в легкой форме подхватившая бациллу движения BLM, которое по совокупности заявлений и подвигов его участников впору называть расистским, следует в тренде и продолжает извиняться. Правда, случаются и конфузы.

Перед стартом Гран-при "Формулы-1" в Венгрии гонщики не успели встать на колени, как это делали на предыдущих этапах сезона 2020 года. Акции проводились за 15 минут до старта, и ничего вроде не должно было помешать театральному самобичеванию, как вдруг заиграл венгерский гимн, и пришлось извиняться мысленно, не преклоняя колени. Оскорбить страну, которая принимает соревнования, никто не решился.

Некоторые гонщики не считают правильным извиняться без причины, но в большинстве своем, спортсмены рассматривают подобный ритуал как действенный вклад в борьбу с расизмом. Предпочитают следовать массовому тренду, чтобы случайно не попасть в число нерукопожатных.

Черно-белый замес

Борьба активных граждан за значение жизни исключительно чернокожих людей с первых погромов привела к смешению смыслов. Под вопрос, как теперь следует относиться к привычным словам и предметам, попали:

шахматы;

черно-белое изображение;

черный цвет чернил на белой бумаге;

снег и молоко.

Некоторые пласты культуры пока еще не охвачены BLM-ревизионизмом, что открывает движению широкое поле для деятельности:

Как на острие текущего момента следует относиться к белому стиху?

Отчего это именно белому стиху позволено не иметь рифмы?

Хотя белые стихи, в отличие от свободных, и ограничены стихотворными размерами, но и они выглядят расистскими:

белый ямб;

белый анапест;

белый дольник.

Давно назрели вопросы и к мировому сообществу, которое до сих под страдает проявлениями расизма:

Где на полках библиотек произведения выдающихся чернокожих писателей?

Отчего широкой общественности неизвестны великие афроученые?

Почему скрывают гениальных чернокожих программистов, которых только в игровом кино и решаются предъявить гражданам?

В жанре нуар

С конца тридцатых и до начала шестидесятых годов ХХ века были весьма популярны кинофильмы в жанре нуар. Если депрессивный декаданс в России был купирован репрессиями и оптимистическим агитпропом, то в странах коллективного Запада это направление оказалось на пике популярности:

атмосфера пессимизма и разочарования;

преобладание цинизма и смысловой запутанности;

игра светом делает ночь еще темнее, а герои живут в мире, где лучи рисуют на стенах тюремные решетки, и отражения в зеркалах окутаны дымкой;

удручающий дождь и образы пагубной праздности жизни.

Непроходящий мрак в жанре нуар создает у зрителя ощущение потерянности как во времени, так и в пространстве. Вот тут и возникает идеологическая подоплека, которая напрямую касается движения BLM — белые режиссеры и кинокритики этот жанр намеренно назвали нуар ("черный"), чтобы таким образом выказать свое отношение к месту и роли чернокожего населения в человеческом общежитии.

Под расизм подогнать несложно что и кого угодно. Разговор у комиссаров BLM будет коротким. В одном из телевизионных сюжетов чернокожая активистка и вовсе заявила, что белые — недочеловеки и править миром должны черные.

Клэйра Джановер (не чернокожая), окончившая Гарвардский университет по направлениям "государственное управление" и "психология", разместила видеоролик на платформе TikTok, в котором пообещала зарезать любого противника или критика движения BLM:

«Следующего человека, которому хватит наглости сказать "все жизни важны", я зарежу. И пока вы будете истекать кровью, я покажу вам свой порез от бумаги и скажу "мой порез тоже важен"».

Черным по надписи

Пока на улицах и в соцсетях бушуют страсти, афроамериканцы, которые не утратили адекватности, с опасением ждут реверса, который гарантирует все тот же Третий закон Ньютона. Да и как показала практика, в борьбе с расизмом активные бойцы BLM без тени сомнений грабят, калечат и убивают самих же чернокожих.

Владелец уличного кафе в штате Арканзас настолько испугался нагрянувших к нему братьев по расе, что вывесил табличку "Обслуживаем только белых". Видео сейчас гуляет по интернету. На кадрах видно, что в конце разговора предприниматель взялся за пистолет:

"Я больше не буду обслуживать вас! Вы недостойны этого!"

Как отреагировали на действия владельца уличной кафешки власти — пока неизвестно. А вот афроамериканок, которые залили черной краской надпись "Black Lives Matter" напротив Trump Tower в Нью-Йорке, спеленала нью-йоркская полиция. При этом пострадал полицейский, который поскользнулся на свежей краске и повредил голову и руку. В создании той жизнеутверждающей надписи принимал участие сам мэр города Билл де Блазио, помогала ему его жена.

Неоконченная пьеса

К истокам научного флойдизма, который бы лег в теоретическую основу движения BLM, можно было бы отнести судьбу Отелло, героя одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Правда, если бы ревнивый мавр не обнаружил в себе суицидальные наклонности.

Дездемона же, напротив, могла бы стать примерным образом мультикультурализма и толерантного отношения к насилию в любой его форме. О павшей от рук мавра венецианской красавице сам Отелло отзывался как о прообразе белокожих активистов BLM:

"Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним!"

Судьба Дездемоны на фоне прозрения Отелло с его раскаянием внушает осторожный оптимизм, что и BLM пройдет, как проходят любые смутные времена, молодость и законные президентские сроки.

Правда, пока пьеса еще не окончена. BLM может открыть новые горизонты измененного сознания и найти креативные поводы просить прощения на коленях за другие несовершенные грехи. Единственное, в чем можно быть уверенным, что никто теперь не посмеет запретить черный юмор, потому что это будет расцениваться как циничное проявление расизма.