Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Чернокожих пугают новые 50 оттенков BLM

Мир

Движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны") не только внесло свой вклад в копилку историй массовой одержимости, но и стало пугать самих чернокожих.

Нетрудно предположить, что, как при любом коллективном помешательстве, рано или поздно сработает Третий закон Ньютона — на каждое действие всегда найдется противодействие.

Формула BLM

Ритуальные извинения белокожих граждан со вставанием на колени за то, что они не чернокожие, уже порядком достали общественность стран, пораженных пандемией BLM-20. Если не считать вооружившихся представителей белого большинства США, то в американском обществе еще сохраняются привычные табу толерантности. Как надолго — вопрос.

Европа, в легкой форме подхватившая бациллу движения BLM, которое по совокупности заявлений и подвигов его участников впору называть расистским, следует в тренде и продолжает извиняться. Правда, случаются и конфузы.

Перед стартом Гран-при "Формулы-1" в Венгрии гонщики не успели встать на колени, как это делали на предыдущих этапах сезона 2020 года. Акции проводились за 15 минут до старта, и ничего вроде не должно было помешать театральному самобичеванию, как вдруг заиграл венгерский гимн, и пришлось извиняться мысленно, не преклоняя колени. Оскорбить страну, которая принимает соревнования, никто не решился.

Некоторые гонщики не считают правильным извиняться без причины, но в большинстве своем, спортсмены рассматривают подобный ритуал как действенный вклад в борьбу с расизмом. Предпочитают следовать массовому тренду, чтобы случайно не попасть в число нерукопожатных.

Черно-белый замес

Борьба активных граждан за значение жизни исключительно чернокожих людей с первых погромов привела к смешению смыслов. Под вопрос, как теперь следует относиться к привычным словам и предметам, попали:

  • шахматы;
  • черно-белое изображение;
  • черный цвет чернил на белой бумаге;
  • снег и молоко.

Некоторые пласты культуры пока еще не охвачены BLM-ревизионизмом, что открывает движению широкое поле для деятельности:

  • Как на острие текущего момента следует относиться к белому стиху?
  • Отчего это именно белому стиху позволено не иметь рифмы?

Хотя белые стихи, в отличие от свободных, и ограничены стихотворными размерами, но и они выглядят расистскими:

  • белый ямб;
  • белый анапест;
  • белый дольник.

Давно назрели вопросы и к мировому сообществу, которое до сих под страдает проявлениями расизма:

  • Где на полках библиотек произведения выдающихся чернокожих писателей?
  • Отчего широкой общественности неизвестны великие афроученые?
  • Почему скрывают гениальных чернокожих программистов, которых только в игровом кино и решаются предъявить гражданам?

В жанре нуар

С конца тридцатых и до начала шестидесятых годов ХХ века были весьма популярны кинофильмы в жанре нуар. Если депрессивный декаданс в России был купирован репрессиями и оптимистическим агитпропом, то в странах коллективного Запада это направление оказалось на пике популярности:

  • атмосфера пессимизма и разочарования;
  • преобладание цинизма и смысловой запутанности;
  • игра светом делает ночь еще темнее, а герои живут в мире, где лучи рисуют на стенах тюремные решетки, и отражения в зеркалах окутаны дымкой;
  • удручающий дождь и образы пагубной праздности жизни.

Непроходящий мрак в жанре нуар создает у зрителя ощущение потерянности как во времени, так и в пространстве. Вот тут и возникает идеологическая подоплека, которая напрямую касается движения BLM — белые режиссеры и кинокритики этот жанр намеренно назвали нуар ("черный"), чтобы таким образом выказать свое отношение к месту и роли чернокожего населения в человеческом общежитии.

Под расизм подогнать несложно что и кого угодно. Разговор у комиссаров BLM будет коротким. В одном из телевизионных сюжетов чернокожая активистка и вовсе заявила, что белые — недочеловеки и править миром должны черные.

Клэйра Джановер (не чернокожая), окончившая Гарвардский университет по направлениям "государственное управление" и "психология", разместила видеоролик на платформе TikTok, в котором пообещала зарезать любого противника или критика движения BLM:

«Следующего человека, которому хватит наглости сказать "все жизни важны", я зарежу. И пока вы будете истекать кровью, я покажу вам свой порез от бумаги и скажу "мой порез тоже важен"».

Черным по надписи

Пока на улицах и в соцсетях бушуют страсти, афроамериканцы, которые не утратили адекватности, с опасением ждут реверса, который гарантирует все тот же Третий закон Ньютона. Да и как показала практика, в борьбе с расизмом активные бойцы BLM без тени сомнений грабят, калечат и убивают самих же чернокожих.

Владелец уличного кафе в штате Арканзас настолько испугался нагрянувших к нему братьев по расе, что вывесил табличку "Обслуживаем только белых". Видео сейчас гуляет по интернету. На кадрах видно, что в конце разговора предприниматель взялся за пистолет:

"Я больше не буду обслуживать вас! Вы недостойны этого!"

Как отреагировали на действия владельца уличной кафешки власти — пока неизвестно. А вот афроамериканок, которые залили черной краской надпись "Black Lives Matter" напротив Trump Tower в Нью-Йорке, спеленала нью-йоркская полиция. При этом пострадал полицейский, который поскользнулся на свежей краске и повредил голову и руку. В создании той жизнеутверждающей надписи принимал участие сам мэр города Билл де Блазио, помогала ему его жена.

Неоконченная пьеса

К истокам научного флойдизма, который бы лег в теоретическую основу движения BLM, можно было бы отнести судьбу Отелло, героя одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Правда, если бы ревнивый мавр не обнаружил в себе суицидальные наклонности.

Дездемона же, напротив, могла бы стать примерным образом мультикультурализма и толерантного отношения к насилию в любой его форме. О павшей от рук мавра венецианской красавице сам Отелло отзывался как о прообразе белокожих активистов BLM:

"Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним!"

Судьба Дездемоны на фоне прозрения Отелло с его раскаянием внушает осторожный оптимизм, что и BLM пройдет, как проходят любые смутные времена, молодость и законные президентские сроки.

Правда, пока пьеса еще не окончена. BLM может открыть новые горизонты измененного сознания и найти креативные поводы просить прощения на коленях за другие несовершенные грехи. Единственное, в чем можно быть уверенным, что никто теперь не посмеет запретить черный юмор, потому что это будет расцениваться как циничное проявление расизма.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы blm расизм уильям шекспир
Новости Все >
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Туристы перестали помещаться на сочинских пляжах
"Урал" хочет пригласить на пост главного тренера Юрана
Путин примет участие в военно-морском параде
Жириновский прокомментировал назначение Дегтярёва
"Справедливая Россия" предлагает отменить транспортный налог
Медведва вспомнила трогательную историю об Александровой
Назван алкоголь, который сжигает "плохой" холестерин
Доктор Мясников: "Кофе полезен, запомните это"
Депутат Госдумы выступил за отмену транспортного налога
Последние материалы
Жириновский прокомментировал назначение Дегтярёва
Для чего Кадыров вспомнил оскорбление Зеленского. Украинская версия
"Справедливая Россия" предлагает отменить транспортный налог
Медведва вспомнила трогательную историю об Александровой
Назван алкоголь, который сжигает "плохой" холестерин
Доктор Мясников: "Кофе полезен, запомните это"
Депутат Госдумы выступил за отмену транспортного налога
Телеведущий Александр Беляев умер из-за онкологии
Испанский диетолог: яйца помогут сбросить лишний вес
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Популярное
Общество
ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия

В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.

ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Российский шоу-бизнес
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Новости Украины
Политолог объяснил, почему Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Российский шоу-бизнес
Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова
Василий Амирджанов Чернокожих пугают новые 50 оттенков BLM Василий Амирджанов Усам Оздемиров Какая борьба с коррупцией нам нужна Усам Оздемиров Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова
Комментарии
Американка поделилась эмоциями после отдыха в России
Путин хочет поехать в Хабаровск
Замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена из-за уголовного дела
Лолита отправилась в Белоруссию на электричке
Екатерина Диденко порадовалась смерти Анны Амбарцумян
Гаспарян: "Была бы реально русская угроза, все бы сразу замолчали"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиян могут заставить пройти вакцинацию от коронавируса
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиянам начнут прививать американские ценности
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
Ирина Аллегрова спасла жизнь Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мальдивы открывают границы для россиян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ