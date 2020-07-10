Менее чем через месяц в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Мало кто сомневается — если вообще есть сомневающиеся — что победу на них в очередной раз одержит Александр Лукашенко.
Накануне белорусский лидер провел встречу с местными СМИ. На которой в числе прочего поделился видением своей главной задачей. Таковая, по словам Александра Григорьевича, заключается в сохранении суверенитета.
"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — заявил президент Белоруссии.
По его словам, перемены в стране должны идти "от конституции, а не от майдана". В противном случае, подчеркнул Лукашенко, страна перечеркнет свою историю.
Вообще, надо сказать, что тему внешнего давления на Белоруссию Александр Григорьевич использует весьма активно. Причем, судя по его словам, давление это идет с разных сторон. Ну а как еще можно трактовать слова про "майдан"? Очевидно, что речь не про Россию. Или все же и про Россию тоже?
"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", — заявил Александр Лукашенко.
Как выяснилось, президент Белоруссии ведет подсчет "пандемий" и уже несколько насчитал. Речь не только о непосредственно медицинской,
И все это, по словам Александра Лукашенко, наложилось в том числе на политические события в Белоруссии — выборы президента, назначенные на 9 августа.
Применительно "углеводородной пандемии" едва ли можно сомневаться, что это камень в российский огород. Да, собственно, и касательно "инфопандемии" тоже. С экономической есть нюансы, но и по этой части претензии Лукашенко к России известны.
Впервые белорусский лидер одержал первую победу на президентских выборах в 1994 году. Но, пожалуй, нынешняя избирательная кампания первая, в которой Лукашенко столь много времени уделяет критике России.
Вообще, конечно, интересно было бы узнать, насколько антироссийские выпады помогли "посодействовали" белорусскому президента в избирательной кампании. Но возможность такого исследования под большим вопросом из-за проблем с получением объективной информации.
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