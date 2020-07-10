Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу

Менее чем через месяц в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Мало кто сомневается — если вообще есть сомневающиеся — что победу на них в очередной раз одержит Александр Лукашенко.

Главная задача Лукашенко

Накануне белорусский лидер провел встречу с местными СМИ. На которой в числе прочего поделился видением своей главной задачей. Таковая, по словам Александра Григорьевича, заключается в сохранении суверенитета.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — заявил президент Белоруссии.

По его словам, перемены в стране должны идти "от конституции, а не от майдана". В противном случае, подчеркнул Лукашенко, страна перечеркнет свою историю.

Подсчет "пандемий"

Вообще, надо сказать, что тему внешнего давления на Белоруссию Александр Григорьевич использует весьма активно. Причем, судя по его словам, давление это идет с разных сторон. Ну а как еще можно трактовать слова про "майдан"? Очевидно, что речь не про Россию. Или все же и про Россию тоже?

"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", — заявил Александр Лукашенко.

Как выяснилось, президент Белоруссии ведет подсчет "пандемий" и уже несколько насчитал. Речь не только о непосредственно медицинской,

но также об углеводородной в конце 2019 — начале этого года;

экономической и ее последствий;

инфопандемия.

И все это, по словам Александра Лукашенко, наложилось в том числе на политические события в Белоруссии — выборы президента, назначенные на 9 августа.

Применительно "углеводородной пандемии" едва ли можно сомневаться, что это камень в российский огород. Да, собственно, и касательно "инфопандемии" тоже. С экономической есть нюансы, но и по этой части претензии Лукашенко к России известны.

Впервые белорусский лидер одержал первую победу на президентских выборах в 1994 году. Но, пожалуй, нынешняя избирательная кампания первая, в которой Лукашенко столь много времени уделяет критике России.

Вообще, конечно, интересно было бы узнать, насколько антироссийские выпады помогли "посодействовали" белорусскому президента в избирательной кампании. Но возможность такого исследования под большим вопросом из-за проблем с получением объективной информации.