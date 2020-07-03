Россия дала Украине три дня на ответ

В пятницу в столице Германии стартовали переговоры представителей лидеров государств "нормандского формата". И едва ли не после того, как появились первые сообщения о самом факте переговоров, стали известны их детали. А точнее, требования России.

Участниками встречи в Берлине выступают политсоветники лидеров: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — глава офиса президента Андрей Ермак.

С чем приехала в Берлин российская делегация

Германский портал портал Der Spiegel сообщил, что на переговорах Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Причем немцы ссылаются на неофициальный рабочий документ российской делегации. Едва ли такой документ мог оказаться в распоряжении германского издания без ведома России.

Москва настаивает, чтобы украинская сторона до 6 июля предоставила проект изменения конституции страны, в котором будет закреплен особый статус ДНР и ЛНР. Кроме того, Россия требует от Киева активизации усилий по реализации "формулы Штайнмайера", а также предоставления списка удерживаемых лиц до 6 июля. Со своей стороны, республики Донбасса такой список предоставить готовы.

Напомним, "формула Штайнмайера" названа так по имени бывшего министра иностранных дел, а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно этой формуле, особый статус Донбасса закрепляется в первый день выборов на территориях ДНР и ЛНР. Россия эту "формулу" поддерживает. Украина — тоже поддерживает, но законодательно до сих пор не утвердила.

Чего ждать от Киева

В Киеве вообще поддерживают практически все. Вот только ничего не делают. Еще Петр Порошенко, подписав Минские соглашения в 2015 году, от имени своей страны обязался внести изменения в законодательство Украины, в том числе и в Конституцию страны, относительно статуса Донбасса. Но этого не произошло и по сей день.

Вместо этого в Киеве постоянно запускают в оборот рассуждения о неком "апгрейде" Минских соглашений. Там то ли делают вид, то ли искренне не понимают, что никто принципально менять ничего не будет. Соглашение уже есть, его надо просто выполнять. И где гарантии, что после "апгрейда" в Киеве не потребуют еще одного "апгрейда", а потом еще одного?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировать информацию о ходе переговоров отказалась, призвав дождаться их окончания.

Но в общем очевидно, что до 6 июля украинская делегация ничего конкретного предложить не сможет. Да и не захочет — тянули годами, а тут вдруг за несколько дней что-то поменяется? И вот дальше интересно будет последить за развитием событий.