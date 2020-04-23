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Автор Инна Новикова

Коронавирус рушит ЕС и убивает Украину

Мир

Почему Россия отправила на борьбу с коронавирусом в Европе подразделения Минобороны, а не МЧС? Как COVID-19 уже расшатал и продолжает рушить все межгосударственные союзы? Что будет с многострадальной Украиной? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой ответил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Коронавирус: Что ждет Россию и мир?

— Игорь Владимирович, страны Евросоюза, когда пришла беда, сразу закрылись. Но где же сплоченность и взаимопомощь? Помогли-то Россия, Китай и Куба. В Италии звучит российский гимн, люди очень благодарны.

— По инструкции так было положено. Тем не менее, где ваша столица Брюссель? Руководство ЕС ничего не сделало. Действительно нет никакой европейской солидарности. Россия в этом плане, конечно, достойно себя ведет. Мы немножко даже потроллили. Мы помогли, конечно, но была в этом все-таки такая задумка.

Ведь можно было отправить в Италию подразделения МЧС, но отправили из Министерства обороны.

То есть — туда просто вошли наши войска. Мы в открытую использовали войска радиационной химическо-биологической защиты и ввели туда подразделение под командованием замкома этих войск. Это — отлично. Я — за, я просто рад. Пришли люди, которые очень хорошо понимают, с чем они имеют дело, что это — биологическая война.

Мир трещит от COVID

— Кстати, для них это же будет опыт.

Очень серьезный. Мы для себя это тоже используем, что очень правильно. И это смотрится так, что наши войска опять пришли освобождать Европу. Самое-то интересное, что некоторые все равно говорят, что это — российская пропаганда, а у нас — Евросоюз и все отлично.

Эммануэль Макрон — это не российская пропаганда.

Он сказал: "Если так дальше будет продолжаться, то шенгенское соглашение разрушится, да и Евросоюз разрушится, потому что никакой солидарности нет".

Когда об этом говорил Вучич, еще не будучи членом Евросоюза, это было одно.

Но когда об этом говорит Макрон — глава одного из столпов Евросоюза — Франции, это, конечно, очень серьезно. Этот вирус — стресс-тест. Принципы, на которых основано европейское единство, проверяются сейчас.

Я надеюсь, что ЕС все-таки выживет. Нам лучше разговаривать с группой государств, чем с каждым по отдельности. Поэтому Евросоюз России нужен. Пускай существует. Но я думаю, что ЕС претерпит изменения, уменьшится число членов.

Изначально ЕС создавался как экономический союз. Проблемы Евросоюза начались, когда он стал приобретать и политические формы, когда Брюссель пытался говорить от имени Евросоюза и повторять ошибки Советского Союза, причем сразу времен его конца.

Когда случилась гуманитарная катастрофа, система Евросоюза не сработала.

Кстати, и мировая система не сработала. Вспоминаются всякие фантастические фильмы-катастрофы про мировые трагедии. Многие наивно представляли, что сразу появятся какие-то вертолеты, самолеты ООН, специальные надгосударственные врачи, которые круче любых, спасатели и все быстро уладят. Это я так шучу, конечно.

— Слушайте, мы же видим, что делает миссия ОБСЕ на Украине.

— Да, все оказалось-то, совсем не так, как рисовалось. Нет никаких надгосударственных мощных институтов, которые способны решать проблемы мирового уровня. Их будут решать ведущие государства в любом случае.

Ведь многие европейцы в Евросоюз вступали, чтобы появился кто-то, кто будет решать их проблемы. А они будут просто безбедно жить. У них сразу будет все хорошо. А если возникнут проблемы, они позвонят в Брюссель, и там одним поворотом ключа решат любые проблемы. Оказывается, ЕС не может решить никакие проблемы.

COVID-19 — новый гвоздь в гроб несостоявшейся украинской государственности

— Бесплатный сыр — в мышеловке. Украинцы считали, что заграница поможет. Что будет теперь на Украине?

— Жалко просто их. Я даже не знаю. Там — чем дальше, тем страшнее. Вообще все это уже давно продолжается в таком вялотекущем, бесконечном ужасе. Страна не может самоопределиться.

По большому счету, ведь проблема Украины в том, что она так и не стала государством после распада Советского Союза. Многие страны нашли себя в этом мире худо-бедно, с какими-то ошибками, не всегда удачно, но их можно назвать государствами.

Вот не сложилось государство на Украине. Она не может найти объединяющую идею и цель. Там все время занимаются затыканием каких-то дыр. Сейчас на фоне продолжающейся гражданской войны в Донбассе появилась еще одна мощная проблема с коронавирусом.

Это — еще один удар по недостроенной украинской государственности. Ее некогда сейчас будет строить. Надо спасать то, что есть. Не знаю, что там будет.

Если бы попросили Россию, Россия бы помогла. Но не попросят. Они из мальчиков, которые назло маме морозили уши, превратились в людей, пилящих сук, на котором сидят. Они сами роют себе могилу.

Эта политическая недоэлита, недоистеблишмент местечковый видит только на уровне отдельного, закрытого поселка со своими виллами, но не видит государства и народа. Они роют могилу своей стране.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы covid-19 украина евросоюз коронавирус игорь шатров украина и евросоюз
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