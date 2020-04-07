Россия и Финляндия: чья медицина лучше справляется с пандемией

Финский ученый, общественный деятель, правозащитник, создатель и руководитель финляндского Антифашистского комитета Йохан Бекман, который с 2014 года представляет интересы народов самопровозглашенных республик Донбасса в Финляндии. Историку Дарье Митиной он рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на ситуацию в Евросоюзе.

Коронавирус – главная причина краха Евросоюза?

— Один из самых известных твоих текстов в России назывался "Финляндия без маски". Сегодня это название звучит немножко двусмысленно в связи с той бедой, которая охватила планету. Хотелось бы спросить, что происходит у тебя на родине, потому что мы много знаем про эпидемиологическую ситуацию в Италии, в Испании, в Иране, в самом Китае, в Соединенных Штатах, а Финляндия как-то пропала из информационного потока, несмотря на то, что это она наша соседка.

— Сначала эпицентр — это был Китай, потом Италия. О том, что происходит в Финляндии и в Швеции мало кто знает. К сожалению, ситуация сейчас в Финляндии крайне критична.

По официальным данным, которые легко можно найти в Интернете, в Финляндии сейчас смертность от коронавируса в 20 раз больше, чем в России. Заражение коронавирусом в 10 раз больше, чем в России.

У вас сравнительно очень мало, если сравнить с европейскими государствами, но, конечно, проблемы есть и в России. Но здесь, я думаю, власти начали вовремя бороться против вируса: закрыли границу с Китаем и так далее. Уже в январе был создан оперштаб. А европейские государства только сейчас проснулись. Представляете, у нас в Финляндии рестораны закроются только на следующей неделе. Власти не смогли оперативно закрыть все рестораны.

— Не смогли или не захотели, чтобы не разрушать бизнес?

— К сожалению, наше правительство не может такие решения принять. В его составе есть очень неопытные и молодые министры, которые вообще не справляются с ситуацией.

— У вас премьер-министр очень молодая.

— Тут речь не какого возраста, как выглядит, женщина, мужчина. В принципе, это не имеет значения. Значение имеют только результаты. В Хельсинки мы видим очень плохие результаты. Смертность от коронавируса в Финляндии на данный момент в 20 раз больше, чем в России. Наши власти всеми силами ищут выход из этой ситуации. А ситуация очень сложная. В Facebook я уже предлагал принимать гуманитарную помощь от России. Раз Россия уже отправила в Италию, в США и так далее, а почему не в Финляндию? У нас не хватает элементарного оборудования. Например, у нас маски очень плохого качества. Я не видел у финнов защитные комбинезоны.

— У врачей?

— Нет, у таксистов, продавцов, кассирш в супермаркете и так далее.

Эпидемия настигла внезапно

— У нас тоже. Только наши врачи, только те, кто непосредственно занимается эпидемиологической обработкой. А у представителей гражданских профессий, в лучшем случае, маска или респиратор. Да и то в 20 процентах случаев.

— Во время эпидемии в Китае мы видели, что китайские таксисты в этих костюмах работают. И те, которые в аптеках и так далее.

В истории Финляндии впервые после войны объявили ЧП. Кроме этого, у нас армией, полицией и так далее изолирован столичный регион. Никаких результатов нет.

Я в Москву попал случайно. Меня пригласили в Питер, оттуда в Москву. Границы закрыли, поэтому вернуться фактически невозможно. И я даже не хочу вернуться, потому что там сейчас крайне опасно.

— Нет возможности вернуться легальным способом?

— Легальным способом можно. Естественно, наша Финляндия пустит всех своих граждан домой, но где самолеты, где поезда? Здесь в России я, честно говоря, чувствую себя намного безопаснее, потому что здесь:

постоянный контроль,

постоянные предупреждения,

постоянно есть информация,

есть четкие правила.

Россия и Финляндия

— Все познается в сравнении. Мы наши власти ругаем за неразбериху. Плюс еще совершенно разные трактовки самого понятия "карантин", "нерабочая неделя", "особый режим". Страна огромная, очень неравномерно развитая. Восемьдесят с лишним субъектов Федерации и везде свои толкования. Конечно, очень сложно, несмотря на то что единое правовое поле Путин двадцать лет выстраивал. Мы считаем, что пока какой-то единой схемы борьбы с этой самой заразой у нас не просматривается. Что касается Финляндии, по рейтингам всевозможных европейских организаций, она традиционно занимает очень высокие места. Здравоохранение тоже где-то на первых строчках рейтингов. Как, на твой взгляд, медицина, непосредственно эпидемиологическая отрасль, они справятся? Понятно, что в столичном регионе заведомо лучше, а как в других городах?

— Конечно, у нас есть весьма хорошие ресурсы для этого, но все зависит от того, когда будет пик. Вы видели уже, какой пик был в Италии и в Испании. Катастрофа уже на уровне геноцида. И там эта система, конечно, не справится. В таких централизованных государствах, как Китай и Россия… В России традиции и советской медицины, и русской очень развиты. Именно борьба с такими проблемами здесь тоже весьма хорошо организована. Люди понимают и уже участвуют. Есть рекомендация о самоизоляции, никакого комендантского часа здесь нет, но комендантский час уже есть в Испании, комендантский час есть в Италии.

Беседовала Дарья Митина