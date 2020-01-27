Эксперт: Никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет

Зимняя сессия ПАСЕ началась со скандала — оспорены права России в организации. История будет повторяться вновь и вновь. Зачем это Москве?



ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас? - Вадим Горшенин

Права России в ПАСЕ обжалованы

На первом заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) группа депутатов из 5 делегаций в количестве 30 человек оспорила полномочия российской делегации.

"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях", — сказал на сессии литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, цитирует РИА "Новости".

Теперь, согласно правилу 8 регламента ПАСЕ, вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому вопросу, он будет рассмотрен в среду.

По словам депутата от Украины Алексея Гончаренко, также обжаловано избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.

«Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи, ему придется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца"», — цитирует депутата TSN.

Гончаренко отметил, что полномочия украинской делегации утверждены.

"Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ. Здесь будет трудно, но нельзя бросать эту важнейшую международную площадку на растерзание Кремлю", — заявил он.

Никто Россию в ПАСЕ выслушивать не будет

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, российское руководство считает, что ПАСЕ и другие международные форматы имеют свою полезность, поскольку заставляют Россию "хотя бы выслушивать".

И поэтому Россия настаивает на том, что западные европейцы, прежде всего, сами заинтересованы в том, чтобы Россия в них участвовала. А отказ от участия России в подобных форматах будет означать, что канал общения прекратится, потом прекратится еще один канал общения, вообще общения не останется, сказал эксперт.

Поэтому, продолжил Владимир Брутер, "Россия даже ценой определенных имиджевых уступок, некоторых денег, которые не кажутся Москве большими, возвращается или пытается вернуться, или сохраняет в полузамороженном состоянии ряд форматов, таких как ЕС — Россия, НАТО — Россия, или выступает с инициативой форума стран-основателей ООН".

"Это с точки зрения нашего руководства говорит о том, что Россия настроена на конструктивное общение. На мой взгляд, это излишний оптимизм. Никто конструктивно общаться с Россией, конечно, не хочет и не собирается, в том числе и западноевропейские страны. Но Россия будет продолжать на этом настаивать", — сделал вывод Владимир Брутер.

У России в ПАСЕ есть лобби

Со своей стороны, экс-комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс в программе "Перекресток" латвийского радио сказал, что все 47 государств-членов Совета Европы имеют разные интересы, и многие готовы сделать все, чтобы удержать Россию в организации.

Мужниекс заметил, что слышал от высокопоставленных чиновников Совета Европы, что организация не имеет смысла, если в нее не входят Россия, Украина и Турция.

"Добавленная стоимость организации заключается не только в защите прав человека, но и в том, что она охватывает более широкую территорию, чем Европейский союз", — сказал экс-комиссар.

По мнению Мужниекса, в ПАСЕ у России есть лобби например, "немцы ведут свой собственный бизнес". По его словам:

граждане Германии имеют деловые интересы в России, поэтому они хотят контролировать отношения с этой страной.

Франция, например, видит нарастание военной угрозы, если Россия будет исключена из Совета Европы.

Несмотря на сильную оппозицию со стороны Украины, ПАСЕ в июне прошлого года проголосовала за восстановление права голоса российской делегации. Права голоса для России были приостановлены в 2014 году в связи с воссоединением России и Крыма.

В знак протеста против восстановления права голоса прибалтийские страны и четыре другие делегации приостановили свое участие в сессии Ассамблеи в Страсбурге.

В начале сентября члены парламента Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Украины, Польши, Великобритании, Швеции и Дании решили вновь обсудить вопрос. Британская делегация посчитала, что бойкот не лучшее оружие. Члены парламентов Грузии, Украины и Латвии согласились с тем, что уход из Ассамблеи будет неэффективным. Вместо этого они договорились согласовать общую позицию и требовать от России конкретных действий.

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