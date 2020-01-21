Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что не планирует сотрудничать с представителями из России в ПАСЕ.
"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. Но это не значит, что мы должны дружить с ними", - пояснила свою позицию Ясько.
По ее словам, Киев намерен отстаивать позицию, что Россия "захватила Крым" в 2014 году.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.